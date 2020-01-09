Без посторонней помощи

09.01.20 14:54

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – "Северный поток-2" планируют запустить до конца года, при этом в Москве не берутся назвать дату пуска из-за форс-мажора в связи с санкциями США.

Госдепартамент США в конце прошлого года потребовал от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций.

"США введут санкции, если (связанные с проектом – ИФ) стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве утверждают, что "Северный поток-2" – способ для России продолжать агрессию против Украины". В Госдепе также заявили, что таким образом Москва пытается лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой перед Россией.

Санкции, положение о которых включено в оборонный бюджет США (NDAA) на 2020 год, коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Запрет на строительство "Северного потока-2", прописанный в военном бюджете, который президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря 2019 года, вступил в силу в тот же день. После чего трубоукладчик газопровода швейцарская компания Allseas приостановила строительство "Северного потока-2" и отвела суда с трассы магистрали. На момент прекращения из-за американских санкций строительства газопровода он был построен подрядчиком Allseas примерно на 93% от своей проектной трассы – уложено более 2 тыс. 300 км из около 2 тыс. 460 км.

Если поначалу министр энергетики РФ Александр Новак не исключал возможности достройки "Северного потока-2" компанией Allseas, то позже надежды на достройку остановленного американскими санкциями газопровода он связал с судном "Академик Черский", принадлежащим "Газпрому".

Многоцелевое строительное судно Jascon 18, которое позднее получило название "Академик Черский", "Газпром" купил в 2015 году. В настоящее время оно находится у причала "Находкинского судоремонтного завода" и проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

В прошлом году на судне уже устанавливалось трубоукладочное оборудование. Подробностями хода работ по модернизации корабля делилась корпоративная газета судовладельца.

"В рамках модернизации и дооборудования судна "Академик Черский" (...) произведены работы по установке кассет для труб на главной палубе, установлена площадка и навес для входного контроля трубы на главной палубе, и подачи ее в технологическую галерею для дальнейшей сварки. Определена расстановка и сформированы технологические сварочные посты. Установлены фундаменты под вспомогательное технологическое оборудование. В галерее сварочного цеха полным ходом идут многочисленные огневые работы по модификации трубоукладочного оборудования и вспомогательных систем. Также ведется подготовка к запланированным ходовым испытаниям судна: производится ремонт и техническое обслуживание всех кранов судна, подготовка палубы и сварочного цеха для испытания трубоукладочного оборудования в море, диагностика и ТО судовых систем и механизмов, включая модернизацию системы динамического позиционирования судна", – отмечается в сообщении.

Причем, в конце декабря 2019 года "Газпром" объявил открытый конкурентный отбор на выполнение работ по дооснащению "Академика Черского" сварочным оборудованием. Вот только в задании на дооснащение судна говорится о его адаптации к работе с трубами диаметром 8, 16 и 32 дюйма, тогда как "Северный поток-2" строится из 48-дюймовых труб (1220 мм). Собственно говоря, в закупочной документации "Газпрома" речь идет о подготовке "Черского" к дообустройству Киринского и Южно-Киринского месторождений на шельфе Сахалина. Кстати, в 2019 году "Академик Черский" уже работал на морском месторождении "Газпрома" – Киринском, – но только как кран.

Вместе с тем, как считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, именно "Академик Черский" – единственное судно, соответствующее технологиям, необходимым для работы в водах Дании, которое сможет достроить тот небольшой участок, который остался по проекту "Северного потока-2".

"Кроме "Академика Черского", других возможностей у России нет", – заявил он "Известиям".

Единственным минусом этого варианта, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, является то, что отечественные трубоукладчики более уязвимы в сложной штормовой обстановке и потому менее эффективны, чем швейцарские.

"Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений", – отметил Пасечник в беседе с изданием.

В любом случае ничего фатального в нынешней ситуации нет, уверены эксперты. Хотя сдвига сроков реализации проекта уже не избежать. Как минимум по той причине, что сейчас единственное российское судно, способное спасти проект, находится в дальневосточном порту, путь до Балтики займет от полутора до двух месяцев.

В Кремле также затруднились дать оценку сроков ввода "Северного потока-2".

"Не думаю, что кто-то сейчас возьмется называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, хотя это и создает проблемы, но не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение.

"Компания (Allseas) на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций Соединенных Штатов Америки приняла решение о завершении работ. На это решение, безусловно, компания имеет право. Это сдвинет сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые (строительные) мощности для этого имеются – об этом мы тоже уже говорили", – заверил пресс-секретарь президента.

При этом он не стал комментировать перспективы взыскания с Allseas неустойки за прекращение работ, сказав, что "это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными, естественно".

Что же касается ответных санкций, то в МИД РФ пообещали, ответить симметрично и зеркально на санкции Соединенных Штатов в отношении "Северного потока-2".

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть конкретные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. Поэтому, к сожалению, вот этот подход, который называется "симметричным", "зеркальным", в качестве ответа его никто не отменял", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместе с тем позже в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24" она обратила внимание на то, что проект газопровода "Северный поток-2" – это исключительно европейское дело, которое никаким образом не касается США.

Обозреватель Анастасия Николаева

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