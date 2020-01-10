В поисках компромисса

10.01.20 14:11

© РИА Новости. Андрей Александров

Interfax-Russia.ru – Минск и Москва продолжают переговоры об объемах и ценах поставок нефти и газа. Пока удалось найти лишь временное решение проблемы.

С 1 января НПЗ Белоруссии перестали получать нефть из России. Белорусские заводы – ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ (Гомельская область, у российской "Славнефти", подконтрольной "Роснефти" и "Газпром нефти" – 42,58%) – еще накануне Нового года констатировали отсутствие контрактов с российскими нефтекомпаниями на поставку.

Несмотря на длительные переговоры в прошлом году, Минск так и не смог договориться об условиях. В течение декабря президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз обсуждали нефтегазовые вопросы, а ближе к Новому году контакты стали практически ежедневными.

Так, 30 декабря телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе белорусской стороны. Лукашенко и Путин более часа обсуждали согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья. Кроме того, президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.

На следующий день телефонные переговоры были продолжены уже по инициативе российской стороны. Как сообщили в пресс-службе главы Белоруссии, главы государств вновь обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти.

По газу сторонам все же удалось договориться и сохранить на январь и февраль цену поставляемого из РФ газа на уровне 2019 года ($127 за 1 тыс. кубометров), хотя Россия, по сведениям белорусской стороны, предлагала ее увеличить до $152.

По нефти достичь компромисса не удалось. По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года.

"Причина отсутствия согласованных контрактов на поставку нефти в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Последние несколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия", – пояснял "Интерфаксу" высокопоставленный источник в отрасли.

При этом, по его словам, в случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на $70-80 дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт.

"Это означает что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019-го года дешевле для Белоруссии, как минимум, на $1,6 млрд в год в пересчете на 24 млн тонн годового объема, чем покупка нефти с мирового рынка", – отмечал собеседник агентства.

В свою очередь Лукашенко утверждает, что Россия хочет поставлять нефть в Белоруссию по ценам выше мировых.

"Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – цитирует президента Белоруссии госагентство "БелТА".

Белорусский лидер еще накануне Нового года распорядился начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. В том числе, как отмечало БелТА, речь шла о поставках железнодорожным транспортом из балтийских портов, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Кроме того, Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

После того, как концерн "Белнефтехим" констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов, Белоруссия приостановила и экспорт нефтепродуктов.

"Речь идет именно о временной приостановке экспорта", – уточнили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Вместе с тем представитель пресс-службы концерна сообщил, что сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь "по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в нефтяной отрасли, Белоруссия предложила реализовать вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров.

Так, "Белнефтехим" рассчитывает на поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти, что составляет около 40% традиционного объема поставок в среднем за месяц. И, как сообщил на минувшей неделе заместитель председателя белорусского концерна Владимир Сизов, с одной из российских нефтяных компаний уже достигнута договоренность, что порядка 100-130 тыс. т нефти будет поставлено на первом этапе.

"Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь", – добавил Сизов.

Тогда же "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По данным концерна, "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года". Позднее концерн уведомил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ.

По информации источников в отрасли, поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ были готовы начать две российские компании. Так, по их данным, заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса", которые входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, реализующего крупный инвестиционный проект в республике.

В пресс-службе "Сафмара" "Интерфаксу" подтвердили, что действительно будут поставлять нефть в Белоруссию.

"Добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме, а также обеспечить поставку нефти в республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетики РФ графику", – отметили там.

Переговоры Москвы и Минска об объемах и ценах поставок нефти и газа продолжаются.

Обозреватель Анастасия Николаева

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