Быть начеку

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Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
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© РИА Новости. Егор Алеев
Interfax-Russia.ru – Очередная волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку. Как и до этого все они оказались ложными.

Новые сообщения о минировании целого ряда дальневосточных школ, детских садов, спорткомплексов, культурных учреждений и административных зданий начали поступать утром 13 января. Как и в предыдущие разы, все "наводки" оказались ложными: кинологи не обнаружили взрывных устройств ни в одном из мест, указанных анонимными источниками.

Больше всего сообщений о минировании поступило в соцучреждения Хабаровска. Там оперативникам пришлось эвакуировать сразу 70 школ.

"Здания экстренно покинули 48 тыс. 796 школьников и свыше 3 тыс. сотрудников учреждений образования. Сообщение о возможном минировании поступило дежурному управления ФСБ по Хабаровскому краю до начала уроков", – сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказала начальник управления образования администрации города Ольга Лалетина, эвакуация во всех образовательных учреждений прошла организованно, быстро и без паники. Часть учеников, которые живут рядом со школой, на время проверки зданий отправились домой. Остальных детей, чьи дома находятся далеко, разместили в соседних учреждениях и торговых центрах. Также, по словам Лалетиной, власти предусмотрели и альтернативные варианты для эвакуации детей: управление промышленности, транспорта и связи городской администрации выделило для этой цели 20 теплых автобусов, которые готовы были подъехать к школам по первому звонку от их руководителей.

"По состоянию на 16.00 часов (по местному времени – ИФ) взрывные устройства в школах не обнаружены. Городское управление образования призывает родителей школьников и дошколят не поддаваться панике, отнестись с пониманием к вынужденным эвакуациям", – добавили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Также утром 13 января анонимные электронные письма о заложенных взрывных устройствах посыпались на Благовещенск (Амурская область). Полицейским пришлось эвакуировать целый ряд образовательных учреждений.

"В частности, это школы N16, 2, 14, 27, 26, 2, гимназии N25 и N1, лицей N11, спорткомплекс Амурского госуниверситета (АмГУ), Амурские колледжи транспортного и дорожного хозяйства, педагогический, медицинский, аграрный", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии города.

Ни в одном из этих учреждений взрывчатку не нашли.

Кроме того, 13 января эвакуация прошла в 19 школах Владивостока (Приморский край).

"Директора школ, в которые пришли письма (о заложенных взрывных устройствах – ИФ), тут же передали информацию в правоохранительные органы. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Началась проверка каждого сообщения. На место выехали кинологи с собаками, началось обследование зданий школ", – сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города.

Помимо этого, из-за анонимных сообщений о минировании правоохранителям пришлось эвакуировать несколько театров и музеев Владивостока и Уссурийска.

"Первый сигнал о минировании Приморского театра молодежи поступил утром 13 января, далее такие же сообщения поступили о минировании Краевой филармонии и Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева. Проведена эвакуация. Ни в одном здании нахождение взрывных устройств не подтверждено", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в приморском правительстве.

Также анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской и две школы в городе Уссурийск Приморского края. В ходе проверки ни в одном из этих учреждений полицейские ничего опасного не обнаружили.

Кроме того, анонимное послание о заложенном взрывном устройстве 13 января получил и Владивостокский госуниверситет экономики и сервиса (ВГУЭС). Сообщение оказалось ложным.

Незадолго до этого, днем 9 января из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве полицейские эвакуировали работников Амурского судостроительного завода. Позднее в пресс-службе предприятия агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что эта "наводка" оказалась ложной.

Вместе с тем, злоумышленники не позволили правоохранителям расслабиться и на праздниках. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства края, информация о минировании главной площади Хабаровска поступила прямо в новогоднюю ночь.

"Происшествием, заставившим все оперативные службы подняться по тревоге, стало ложное сообщение о минировании главной площади краевой столицы. Сигнал на пульт диспетчеров поступил спустя 10 минут после боя курантов. К площади стянули 129 сотрудников различных подразделений и 8 единиц техники. За 40 минут оперативники полностью проверили ледовый городок и окрестную территорию. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась", – рассказали в администрации города.

4 января сотрудники полиции и регионального управления ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве на главной площади Хабаровска в новогоднюю ночь.

"39-летнего ранее не судимого подозреваемого задержали в одном из хостелов города. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), подозреваемый находится под подпиской о невыезде", – сообщается на сайте УМВД по региону.

Вместе с тем, анонимные письма о минированиях поступали на адреса различных соцучреждения и ведомств макрорегиона и в конце минувшего года. Так, очередная волна подобных сообщений прокатилась по Дальнему Востоку 19 декабря. Анонимы указывали на десятки "заминированных" соцучреждений. К счастью, все их сообщения оказались ложными.

Затем, 25 декабря неизвестные сообщили о взрывном устройстве в аэропорту и на железнодорожном вокзале Хабаровска. Анонимные письма пришли на электронную почту организаций. Во время проверки зданий никаких взрывных устройств оперативники не обнаружили.

Еще пять дней спустя - 30 декабря - анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в Амурскую областную больницу, Амурскую областную детскую клиническую больницу (обе находятся в Благовещенске), а также две городские поликлиники – N2 и N3. Всех пациентов и персонал медучреждений немедленно эвакуировали.

"Проверка сообщений о минировании городских поликлиник N2 и N3 в Благовещенске, а также Амурской областной детской клинической больницы завершена. Факты не подтвердились. Пациенты стационара вернулись в свои палаты. Все учреждения продолжают работу в штатном режиме", – позднее сообщил региональный Минздрав.

Также, по данным местных властей, атаке "интернет-террористов" в тот день подверглись и образовательные учреждения Благовещенска.

"Сегодня, 30 декабря, было две волны анонимных сообщений о минировании. Едва проверили учреждения по первому списку, начала поступать информация по другим. В общей сложности была проведена эвакуация 17 корпусов 12 детских садов. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии города.

Обозреватель Наталья Пономарева

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