Следствие после приговора

13.01.20 14:25

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.

Приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко Пресненский суд Москвы огласил 10 июня 2019 года. Экс-полковник получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. С 10 сентября 2016 года его поместили под стражу.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК вменили получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч.3 ст.294 УК РФ).

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник – бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин – в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили $800 тыс. от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Мехди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, как следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко "за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности", получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.

В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорилось в обвинительном заключении.

Также, полагало обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Захарченко свою вину не признал ни по одному из эпизодов и называл возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.

В прениях сторон гособвинитель просил приговорить обвиняемого к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 495 млн рублей.

Захарченко и его защита в свою очередь настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступлений.

После почти года рассмотрения дела Пресненский суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. При этом суд оправдал его по одному эпизоду получения особо крупной взятки, вмененному ему следствием. Этот эпизод касается, якобы полученной Захарченко вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

По приговору бывший офицер был лишен звания полковника полиции и наград. Кроме того, в течение трех лет ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. Также экс-полковнику назначили штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей – в 40-кратном размере суммы полученной им взятки.

Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. Захарченко и адвокаты настаивали на его полной невиновности ввиду отсутствия в действиях полковника события и состава преступления. Прокурор Милана Дигаева поясняла "Интерфаксу", что сторону гособвинения не устраивает оправдание экс-полицейского по одному из эпизодов получения взяток.

В ноябре прошлого года Мосгорсуд снизил наказание бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ с 13 до 12,5 лет колонии. Тогда из приговора исключили осуждение Захарченко по преступлению, предусмотренному ч.6 ст.290 УК РФ (совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору).

В ноябре прошлого года бывшего полковника МВД этапировали в мордовскую колонию для сотрудников правоохранительных органов. Причем, как рассказал адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко, перед этапированием Захарченко был поставлен комиссией СИЗО "Лефортово" на профучет как склонный к побегу и нападению на представителей власти, что влечет за собой ужесточение условий его содержания в колонии при отбытии наказания.

Что касается обнаруженных денежных средств Захарченко, то еще в 2017 году Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу государства имущества и денежных средств в различной валюте, обнаруженных у близких бывшего офицера, на общую сумму в 9 млрд рублей.

Соответчиками по иску выступали его экс-супруга Яна Саратовцева, мать его дочери Марина Семынина, отчим последней – предприниматель Алексей Кияница и подруга Людмила Тучкова, а также родственница матери еще одного ребенка Лилия Горшкова. Как было установлено Генпрокуратурой и судом, через указанных лиц экс-полицейский пытался скрыть свои незаконные расходы.

Суд частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры, которая просила обратить в доход государства активы Захарченко и соответчиков на 484 млн рублей.

По второму иску, как заявляли в Генпрокуратуре, обращению в доход государства подлежали облигации на сумму свыше $208 тыс., объекты недвижимого имущества – нежилые помещения общей стоимостью 331 млн рублей, накопления от арендной платы за использование этих помещений в размере 35 млн рублей, ювелирные изделия с денежным эквивалентом, превышающим 10 млн рублей, а также $2,5 млн, которые были обнаружены на счетах и в банковских ячейках доверенных лиц Захарченко.

Суд частично удовлетворил и этот иск, отказавшись взыскать с экс-полковника и его бывшей жены $320 тыс. как стоимость украшений, которые, по мнению надзора, были приобретены на незаконные доходы полицейского в Нью-Йорке.

В настоящее время, как сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту", следствие продолжает работу по выявлению совершенных Захарченко преступлений.

В том числе, по словам Краснова, устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника и, в частности, обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний "1520".

При этом собеседник издания отметил, что собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений.

Обозреватель Анастасия Николаева

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