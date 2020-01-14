Прямо в реку

14.01.20 13:27

Фотография природоохранной прокуратуры Иркутской области

Interfax-Russia.ru – Природоохранная прокуратура уличила иркутский "Водоканал" в загрязнении реки Ангара. Что именно сливалось в водоем – покажут пробы воды.

Природоохранная прокуратура установила виновных в сбросе, предположительно, сточных вод в реку Ангара в Иркутске в районе поселка Боково.

"Ответственным лицом за экологическое нарушение является МУП "Водоканал". Руководитель предприятия вызван в прокуратуру для дачи объяснений", – сообщила пресс-служба Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Отмечается, что вместе с сотрудниками надзорного ведомства на место выезжали специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, а также Служба по охране природы и озера Байкал. Они отобрали пробы воды из Ангары для дальнейшего химического анализа. Исследования помогут экспертам определить, что именно сливали в реку, и кто еще может быть причастен к загрязнению водоема.

"По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях недопущения подобных фактов в будущем", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 10 января в соцсетях появилось видео, на котором в Ангару сливается поток мутной жидкости неизвестного происхождения. Ролик был снят с набережной в районе конечной остановки автобуса N10 на улице Курганская в Иркутске и опубликован в ряде городских пабликов.

Пользователи предположили, что это могут быть неочищенные бытовые стоки, поступающие в воду по незаконно подведенному к реке трубопроводу. Ситуацией заинтересовались в правительстве региона – врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре, Росприроднадзору и другим контролирующим госорганам провести соответствующую проверку.

"Временно исполняющий обязанности главы региона лично распорядился принять необходимые меры для установления источника сброса, а также провести необходимые исследования в акватории Ангары и оценить возможный экологический ущерб", – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, Кобзев поручил и.о. первого замгубернатора Иркутской области – председателя правительства Руслану Болотову, а также и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Андрею Крючкову взять ситуацию на личный контроль.

"Ответственным поручено донести до жителей области важность своевременного информирования контролирующих органов о подобного рода нарушениях", – добавили в региональной администрации.

Помимо этого, врио губернатора Иркутской области попросил своих подчиненных составить список всех предприятий региона, которые производят сброс сточных вод в Ангару, и усилить контроль за их деятельностью, чтобы исключить негативное влияние на экосистему.

В то же время, как заявил в конце декабря специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, тревожной остается ситуация с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), расположенного на берегу озера Байкал.

"Меня Байкал очень тревожит. Там с этими хвостами, оставшимися от закрытого целлюлозно-бумажного комбината, до сих пор неразбериха. Деньги на это есть, но они не расходуются. Потому что никто не знает, что делать, как утилизировать эти опасные хвосты, которые там находятся прямо на берегу Байкала", – сказал Иванов на пленарной сессии по итогам реализации нацпроекта "Экология" в рамках международного форума-выставки "Чистая страна" в Сколково.

Ранее чиновник предлагал ограничить доступ туристов на Байкал, чтобы защитить озеро от мусора и вредных выбросов.

"Возникает мысль, что рано или поздно нам придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это не грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (особо охраняемые природные территории – ИФ) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, тоже самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал", – отмечал Иванов.

Между тем, генеральный директор компании "ГазЭнергоСтрой – экологические технологии" Сергей Чернин сообщил на совещании в региональном правительстве 13 января, что его организация уже начала изготовление оборудования, необходимого для ликвидации отходов БЦБК.

"Наша организация определена как единственный поставщик (подрядчик по ликвидации отходов БЦБК – ИФ). Соответствующее постановление правительства РФ сейчас согласовывается. Не дожидаясь постановления, мы за свой счет уже изготавливаем оборудование", – сказал он.

Чернин уточнил, что у компании уже есть несколько технологий по переработке шлама-лигнина (отходов БЦБК) и надшламовой воды, по ним проведены необходимые испытания.

"Испытания показали снижения класса опасности веществ до пятого. Все решения прошли государственную экологическую экспертизу, они пригодны для Байкальской природной территории", – сказал глава компании.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "ГазЭнергоСтрой – экотехнологии" (г. Москва) специализируется на сборе отходов. Владельцем компании является московское АО "Фирма Квантор", учредителем организации значится Валерий Степико.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщал, что ликвидация накопительного вреда от Байкальского бумажно-целлюлозного комбината начнется в первом квартале 2020 года.

"Вопрос с ликвидацией вреда бумажно-целлюлозного комбината очень сложный, в том числе технологически. Нам пришлось отказаться от той технологии, которая была предложена нашим оператором "Росгеологией", у нас сегодня новый оператор, который имеет оборудование... В первом квартале следующего года, до паводка мы планируем начать работы по ликвидации этого накопленного ущерба", – заявил чиновник на сессии по итогам реализации нацпроекта "Экология" в рамках международного форума-выставки "Чистая страна" в Сколково в декабре 2019 года.

Кобылкин отметил, что поиск подходящей технологии переработки потребовал немало времени, а без нее специалисты просто не могли начать работы по ликвидации отходов комбината.

"Проблема в том, что мы не можем сжигать в этой зоне. Технологии, которые мы сегодня предлагаем, полностью соответствуют всем экологическим требованиям в этой особо охраняемой природной территории", – пояснил министр.

Как сообщалось, в начале августа 2019 года правительство Иркутской области заявило, что хочет расторгнуть в одностороннем порядке контракт с "Росгеологией" на ликвидацию отходов БЦБК и обратилось в Минприроды с просьбой найти нового генподрядчика. Власти не устроило то, что госхолдинг, якобы, сорвал сроки проекта. Новым подрядчиком по ликвидации накопленных отходов Байкальского ЦБК называлась компания "Газэнергострой".

Сообщалось также, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, администрации Иркутской области и госкорпорации "ВЭБ.РФ" утвердить перспективный проект развития территорий, относящихся к Байкальскому ЦБК. Власти и "ВЭБ.РФ" должны были также провести конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов. В поручении говорилось, что при проведении таких конкурсов должны быть предусмотрены возможности участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере.

Обозреватель Наталья Пономарева

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