Неуважение к истории

14.01.20 16:35

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Польские чиновники отказались отмечать 75-летие освобождения Варшавы от фашистов. В РФ призвали учить историю.

В Польше решили официально не отмечать 75-ю годовщину освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили в мэрии Варшавы, 17 января (столица Польши была освобождена 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции) в польской столице пройдут лишь два частных уличных мероприятия, одним из которых станет возложение цветов к могиле Неизвестного солдата.

Свое удивление этому решению высказала на своей странице в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" – выразила она свое недоумение, добавив, что "такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье".

По словам Захаровой, одновременно с этим полностью искажаются предпосылки начала войны и предвоенная ситуация.

Между тем, памятные мероприятия в Польше все же состоятся – в честь годовщины освобождения Освенцима. Они запланированы на 27 января, но приглашать президента России Владимира Путина на них не стали, хотя летом прошлого года польские власти и заявляли о намерении пригласить российского лидера.

Такое решение властей уже раскритиковал предыдущий президент Польши Лех Валенса. В интервью изданию Onet, политик высказал мнение, что Польша обязательно должна была пригласить Путина и заявить, что своим освобождением концлагерь обязан именно Красной армии.

"Это историческая правда, и никто не изменит ее", – подчеркнул Валенса.

Он также выразил уверенность, в том, что Польше необходимо выстроить диалог с Россией для улучшения отношений между странами.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в интервью телеканалу "360" назвал действия польских властей следствием "определенной обиды на Советский Союз" за то, что тот "45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе".

"Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это", – считает Рар.

Вместе с тем, по его мнению, стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" – 75 лет освобождения Освенцима – и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза, ведь, фактически, именно СССР "своими силами освободил этот лагерь".

Подобного мнения придерживается и депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он считает, что такое поведение польских властей продолжает некую идеологическую догму, которая возникла в последние годы. Однако, по мнению Гердта, это ошибочное поведение действующего правительства страны.

"Не приглашать Россию на мероприятия, посвященные войне, в которой она понесла самые большие потери, которую она, в принципе, выиграла, защищая все человечество от этой страшной идеологии. Не приглашать Россию на такие мероприятия - это граничит с абсурдом", – уверен депутат.

Кстати, президент Польши Анджей Дуда со своей стороны отказался посетить и форум памяти холокоста в Израиле, намеченный на 22-23 января. В эти дни мемориальные мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим пройдут в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Как сообщало немецкое издание Der Spiegel, свое решение польский лидер связал с тем, что организаторы форума не отреагировали на его требование выступить там с речью.

"Я не вижу причин, почему президенты России, Германии и Франции, а также представители Великобритании и Соединенных Штатов в таком месте и по такому случаю имеют право выступить, а президент Польши – нет", – заявил Дуда, напомнив о нескольких "дипломатических интервенциях" в адрес своей страны.

По его мнению, препятствование его выступлению наносит удар по интересам Польши и по людям, которые отдали свои жизни, спасая евреев, и "искажает историческую правду".

Кроме того, некоторые польские СМИ сообщали, что пятый Всемирный форум памяти Холокоста организуют не официальные израильские власти, а некий частный фонд.

В ответ на это в МИД РФ обратили внимание на то, что этот форум является не частной инициативой, а крупным международным событием под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина, на которое прибудут главы государств и правительств более чем 40 стран, включая США, Францию, Австрию, Грецию, Италию, Украину и Россию.

В МИД РФ считают, что кампания по дискредитации форума памяти Холокоста в польском информпространстве выглядит нелепой попыткой оправдать решение президента Польши, который "под надуманным политизированным предлогом" отказался от участия в этих памятных мероприятиях.

Охлаждение отношений между странами вызвано полностью противоположными подходами к истории начала Второй мировой войны. Особое недовольство Варшавы в прошлом году вызвало высказывание Путина о Юзефе Липском, который в 1930-х годах прошлого века был послом Польши в Германии.

Выступая на расширенной коллегии Минобороны в декабре, президент России напомнил один из фактов сговора некоторых стран с Гитлером в предвоенный период. Ссылаясь на исторические документы, он рассказал, как обсуждали Гитлер и официальные представители Польши "еврейский вопрос" и возможность отправки евреев в Африку, по сути, на вымирание.

"На что посол в Польше ему ответил, а потом это записал в своей бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Я ему ответил, Гитлеру, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", – сказал Путин.

Он напомнил, что перед подписанием договора СССР и Германии о ненападении, известном как "пакт Молотова-Риббентропа", подобные договоры заключили все ведущие страны Европы.

"Все сделали то же самое, начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", – сказал Путин, добавив, что Польша же фактически вступила в "сговор" с Гитлером, о чем свидетельствует ряд документов.

Президент не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы "не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, обо всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".

После этого глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил Путина за жесткие слова в адрес посла Польши, назвав их "очень точными".

При этом в беседе с "Интерфаксом" он обратил внимание на тот факт, что именно в Польше – "стране, поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне, и это еще раз доказал обнародованный архив" – было самое большое количество "праведников мира" – людей, спасающих и успешно спасших евреев.

"В еврейской традиции считается, что полноценное раскаяние возможно лишь тогда, когда мы признаем все ошибки, искореняем из сердца малейшие зачатки зла. Хочется верить, что польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории", – отметил Борода.

Вместе с тем премьер Польши Матеуш Моравецкий позже опубликовал в своем твиттере документ, в котором изложил взгляд Варшавы на политические события XX века и начало Второй мировой войны. По его мнению, СССР в союзе с Гитлером развязали Вторую мировую войну. Кроме того, он обвинил Россию в неверном видении истории, а отказ Москвы признать этот факт Моравецкий связал с политическими проблемами, давлением Запада и санкциями Евросоюза против Москвы.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер также опубликовала в своем твиттере комментарий, в котором указывала на то, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну". А Польша, по ее мнению, "была жертвой этого ужасного конфликта".

В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотными, но и провоцирующими насаждение дальнейшей исторической лжи.

Со своей стороны председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил госдепартаменту США проверять послов на знание истории стран, где им предстоит работать.

Спикер Госдумы отметил, что "когда мир стоял на грани пропасти", никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина. Кроме того, "никто не считал Сталина тираном, когда с ним в Ялте за один стол сели Черчиль и Рузвельт и обсуждали послевоенное устройство мира".

Он напомнил, что Советский Союз понес невосполнимую утрату – более 27 млн человек погибло в той войне, а США и Британия потеряли 850 тыс. солдат и офицеров.

"Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", – отметил политик.

По его словам, история расставила все по своим местам.

"Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира", – подчеркнул он.

Между тем, на днях нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой возложила вину за начало Второй мировой войны в равной степени на Германию и Советский Союз.

"Сейм Республики Польша отдает дань уважения жертвам нацистско-советского тоталитаризма, желая, чтобы история их мученичества никогда не была сфальсифицирована или не использовалась как инструмент", – указано в резолюции.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила этот документ как попытку пересмотра итогов Второй мировой войны.

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", – пишет Захарова на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, "правда" зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

"Если польский Сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. У подобного подхода есть своя квалификация – пересмотр итогов Второй мировой войны", –написала она.

Между тем, 17 января в Москве на Поклонной горе в честь 75-летия освобождения Варшавы будет дан салют. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа, в небо запустят около 3 тыс. праздничных фейерверков. В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги.

Обозреватель Анастасия Николаева

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