Преданные друзья

15.01.20 14:18

Фото волонтеров

Interfax-Russia.ru – Зоозащитница спасла более десятка животных, замурованных в пустом доме в Красноярском крае. Теперь ей может грозить штраф за нарушение неприкосновенности жилища.

Почти два десятка собак и кошек оказались замурованы в промерзшем пустом доме в деревне Кекур в Сухобузимском районе Красноярского края. По данным местных СМИ, без еды и воды животные провели около 2 недель.

На громкие крики животных обратила внимание местная жительница. С этой проблемой девушка ни раз приходила и к участковому, и в местную администрацию, но никакой помощи так и не дождалась. Тогда она решила обратиться к зоозащитникам и написала о происходящем в одной из соответствующих групп в соцсети "Вконтакте". На помощь ей пришла семейная пара из Красноярска – Юлия Плотникова и ее супруг.

"Мы с супругом периодически помогаем животным, которые попадают в тяжелую ситуацию. И вот в одной из групп по спасению животных (…) я увидела это объявление – девушка из этого поселения просила помощи. Сказала, что проходила мимо (дома – ИФ), слышала жуткие крики, несколько раз обращалась в полицию, к местным властям, но они просто ее проигнорировали. Ну и мы, недолго думая, вечером, после работы собрались вместе с друзьями и поехали туда", – рассказала Interfax-Russia.ru Юлия Плотникова.

По словам зоозащитницы, расстояние от Красноярска до села Кекур порядка 95 км – это около 1,5 часов езды на автомобиле, но из-за густого тумана на дорогу ушло почти на час больше. В итоге волонтеры приехали в поселок 12 января около 2 часов ночи.

Всего, по ее словам, в доме находилось 7 собак и порядка 15 кошек. Также они обнаружили несколько трупов животных и дротик со снотворным. Шесть собак и пять кошек зоозащитникам удалось отловить и спасти – для этого потребовалась не одна поездка в село.

"Благодаря тому, что ситуация получила такой резонанс и огласку, на каждого животного уже нашлись "ручки". Люди ждут, пока животные поправятся – они сейчас находятся на карантине и на лечении в стационаре (...) У нас сейчас из не пристроенных - один единственный песик, которого мы спасли в прошлую поездку в деревню вместе со СМИ", – добавила собеседница Interfax-Russia.ru.

Между тем, как отметила Плотникова, в доме еще остаются несколько котов, которых не удалось отловить в прошлый раз. За ними волонтеры планируют отправиться 19 января. Пока же для животных в доме оставили корм и воду.

"Мы хотим поехать (на место – ИФ) в это воскресенье (19 января – ИФ) с людьми, чтобы разгребать завалы. Комнаты там внутри загорожены какими-то досками – это точно бабушка не могла сделать. И чтобы добраться в другое помещение, нужно разобрать хлам, достать оставшихся животных. И чтобы не было так, что мы пришли и "разворотили" все жилище, мы приглашаем полицию поехать вместе с нами", – подчеркнула она.

Она также отметила, что еще не успела написать заявление о жестоком обращении с животными. Вместе с тем, волонтер выразила крайнее негодование по поводу того, что после спасения животных их с супругом могут привлечь к ответственности за проникновение в чужое жилище.

"Это что домом можно назвать? Вы же видели видео?! Как местные власти могли допустить, чтобы в таких условиях жила женщина, которой 80-83 года! Это немыслимые условия, это даже не сарай!", – сказала она.

Более того, по словам зоозащитницы, несмотря на заявления местных властей, у животных не было никакой возможности выходить из этого дома – они были замурованы в промерзшем помещении без еды и воды.

"Представители власти говорят, что был запасной выход у животных. Этого выхода не было, не было никакой возможности у животных выйти! Пусть они (представители администрации поселка – ИФ) придут и его (выход – ИФ) покажут", – задается вопросом собеседница Interfax-Russia.ru.

Более того, как отмечает Плотникова, труп собаки как раз указывает на то, что в доме уже кто-то явно побывал.

"Речь шла о том, что мы зашли на территорию дома, но это еще вопрос, кто первый зашел на территорию дома, если там, внутри дома, лежала убитая собака? (…) Эта собака сейчас находится на Дудинской 5а (г. Красноярск) на экспертизе, мы ее забрали. Вчера сдали труп на экспертизу", – добавила волонтер.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю Interfax-Russia.ru сообщили, что полиция проводит проверку как в связи с нарушением неприкосновенности чужого жилища, так и по факту жестокого обращения с животными.

"Полиция проводит проверку и по проникновению (в дом – ИФ), и по жестокому обращению с животными. Проверка проводится не в отношении конкретно девушки-волонтера (Юлии Плотниковой – ИФ), а в принципе по незаконному проникновению в дом", – сообщила Interfax-Russia.ru сотрудница пресс-службы ведомства.

Представитель Главного управления МВД по Красноярскому краю отметила, что ранее местные жители жаловались участковому на стаи собак, которые бегали по поселку. В связи с этим, по ее словам, полиция не исключает, что кто-то из них мог пробраться в дом их хозяйки (по предварительным данным, животные принадлежали жившей там бабушке) раньше волонтеров и замуровать зверей.

"В доме проживала бабушка, ей более 80 лет. Она одинокая, у нее нет ни детей, ни внуков. Так как она одинокий пожилой человек, она состояла на учете социальной защиты администрации. Периодически сотрудники соцзащиты ее навещали, смотрели, как она живет. Когда они приехали к ней перед Новым годом, то увидели, что у бабушки совсем плохо со здоровьем, и она уже несколько дней не может сама топить печь. Было принято решение поместить ее на зиму в дом престарелых, 31 декабря ее увезли", – рассказала сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

По ее словам, у старушки было множество собак и кошек, все они жили под одной крышей. Когда сотрудники соцзащиты забирали ее в дом престарелых, пожилая женщина заверила их, что животные смогут сами прожить до весны: в подполье есть лаз, через который они выходят на улицу и сами себе добывают пищу.

"В итоге бабушку забирают, она запирает свой дом, ее увозят в соцучреждение. И в этот момент собаки в поисках пропитания начинают бегать по деревне стаями. Тогда же в полицию обратились местные жители, обеспокоенные безопасностью своих детей и других жителей поселка (…) Про обращения местных жителей по поводу запертых в доме животных участковый не сообщал", – передала ход событий представить полиции.

Напомним, что недавно власти РФ ужесточили наказание за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Так, за умышленное причинение боли (из хулиганских или корыстных побуждений), которое привело к гибели или увечью животного, суд может назначить до 3 лет лишения свободы. Если же аналогичное преступление было совершено в отношении нескольких животных; группой лиц; с применением садистских методов; а также в присутствии ребенка, срок тюремного заключения увеличивается до 5 лет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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