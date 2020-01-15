15.01.20 17:44

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru – "АвтоВАЗ" в 2020 году выпустит на рынок два внедорожника – обновленную "Ниву" и Chevrolet Niva под брендом Lada, который интегрирует в свой модельный ряд.

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж обновленной Lada 4x4. 3-дверная и 5-дверная версии "Нивы" получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему "Эра-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

Для семейства Lada 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения. В состав комплектации Classic, цена которой начинается от 553 тыс. 900 рублей, входит гидроусилитель рулевого управления, ABS, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовка.

Комплектация Luxe (от 570 тыс. 900 рублей) включает подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Аналогичным набором оборудования оснащена версия Lada 4х4 Urban (от 629 900 рублей). В дополнении к этому предусмотрены противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

Lada 4х4 в варианте Luxe AC (от 609 тыс. 900 рублей) дополнительно оснащается кондиционером.

Поскольку автомобиль с постоянным полным приводом, возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи является популярным транспортом для активного отдыха и путешествий, для 3-дверной версии Lada 4х4 предусмотрен заводской окрас "Камуфляж". Lada 4х4 в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599 тыс. 900 рублей и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными дисками колес. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC дополнительно оснащается кондиционером и стоит от 638 тыс. 900 рублей.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника Lada 4х4 теперь доступен пакет Comfort, который можно приобрести и установить у официальных дилеров Lada. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android.

Кроме ладовской "Нивы" "АвтоВАЗ" в 2020 году планирует интегрировать в модельный ряд Lada Внедорожник Chevrolet Niva, который выпускается на предприятии GM-АвтоВАЗ (бывшее совместное предприятие ОАО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти, выпускает автомобили Chevrolet Niva с 23 сентября 2002 года).

Как на текущей неделе сообщил исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне, в настоящее время обсуждается дальнейшее ценовое позиционирование данной модели.

На сегодняшний день стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 701 тыс. до 844 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

В декабре прошлого года "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе 50% в совместном предприятии по производству внедорожников у американской General Motors. После завершения сделки, финансовые подробности которой не раскрываются, СП станет 100%-но аффилированной компанией группы.

Таким образом, в рамках соглашения "АвтоВАЗ" получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей.

"Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество (…) Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие "АвтоВАЗа", – заявил президент и гендиректор "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис.

По его словам, исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой "АвтоВАЗа" в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей Niva.

Как сообщала компания, в рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet. В дальнейшем автомобиль получит бейджи Lada. В дальнейшем компания "GM-АвтоВАЗ" будет переименована.

При этом никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Неизменными в течение переходного периода останутся и действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva.

Между тем СП "GM-АвтоВАЗ" в начале июля 2019 года подписало специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом. И, как сообщало министерство, условия соглашения предполагают расширение модельного ряда Chevrolet Niva.

Запуск производства второго поколения Chevrolet Niva планировался еще в 2016 году, однако реализация проекта была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.

Вместе с тем, по мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, выкуп "АвтоВАЗом" 50% в совместном предприятии по производству внедорожников у американской General Motors свидетельствует о том, что автопроизводитель перешел к политике наращивания присутствия на рынке.

Он назвал это решение "АвтоВАЗа" "позитивным и во многом символичным" для предприятия.

По словам Азарова, схема управления СП 50 на 50 была не в полной мере эффективна, и это сказывалось на стратегическом управлении предприятием. Глава региона уверен, что сделка даст "позитивный импульс развитию "АвтоВАЗа" и всего автомобильного кластера Самарской области", а знаменитое имя Niva вернется в "семью АвтоВАЗа".

Обозреватель Анастасия Николаева

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