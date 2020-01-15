От яслей до войны

15.01.20 17:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Путин в послании Федеральному Собранию предложил увеличить сумму маткапитала и изменить Конституцию. Правительство РФ подает в отставку.

Президент РФ Владимир Путин в очередном послании Федеральному Собранию пожаловался на снижение рождаемости в России и низкие доходы населения. Для улучшения ситуации он предложил выплачивать маткапитал на рождение первого ребенка, изменить схему выплат врачам и учителям и увеличить число бюджетных мест в вузах. Также он предложил внести ряд изменений в Конституцию, запустить в России бесплатный интернет для доступа к социальным ресурсам и призвал ядерные державы начать борьбу с угрозой глобальной войны.

Маткапитал, вузы и зарплаты врачей

В России, переживающей отголоски демографического кризиса 90-х годов, по мнению президента РФ, нужно создать масштабную программу поддержки семей. Так, решено продлить программу маткапитала до 2026 года и с января 2020 года распространить ее на рождение первого ребенка.

"Хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей", – сказал он, пояснив, что сумма выплат будет ежегодно индексироваться, а мера поможет семье подготовиться к рождению второго ребенка.

Изменится также и сумма выплат: семьи с двумя детьми получат по программе 616 тыс. 617 рублей. Семьи с тремя детьми получат еще больше льгот – так, при рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.

"То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома", – отметил президент.

По словам первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, это решение обойдется бюджету в сумму около 400-450 млрд руб. только в 2020 году, и с годами суммы будут только расти.

Президент также сообщил о введении ежемесячных выплат на детей с 3 до 7 лет для семей, в которых доход на человека не превышает одного прожиточного минимума. В 2020 году выплата составит 5,5 тыс. руб. на ребенка, с 2021 года она может быть удвоена.

Для получения выплат заявителю необходимо будет через портал госуслуг подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Путин также напомнил о необходимости строгого выполнения обозначенных в майских указах 2012 года параметров по уровню зарплат бюджетников, в том числе врачей и учителей.

Например, в этом году внедрят новую систему оплаты труда в здравоохранении, которая "основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате". Кроме того, в России появится единый перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, а учителя начнут получать за классное руководство специальную доплату в 5 тыс. руб. из федерального бюджета.

Питание для младшеклассников к 2023 году сделают бесплатным, к этому времени планируется оснастить все школы столовыми, буфетами и необходимой инфраструктурой.

"Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", – сказал президент.

Он также сообщил о планах ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах и "в приоритетном порядке отдавать эти (бюджетные) места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров".

Особое внимание необходимо уделить медицинским вузам – там число целевых направлений существенно увеличится: так, по специальности "лечебное дело" целевыми станут 70% бюджетных мест, по специальности "педиатрия" – 75%. Квоты на целевые места будут формировать по заявкам регионов РФ. А сами регионы должны будут гарантировать трудоустройство выпускника.

"Что касается ординатуры: предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100%-е целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, а особенно на селе", – сказал Путин.

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что соответствующее постановление уже внесено в правительство. По его словам, в министерстве также проанализируют объем целевых мест в медвузах по направлениям подготовки "лечебное дело" и "педиатрия".

"В прошлом году уже поднимали планку до 70%, но не все места были востребованы. Задача – чтобы сейчас востребованность была более высокая, и чтобы это было прозрачно: когда люди попадают в региональные списки по этим квотам, это должны быть люди, которые могут освоить образовательную программу. Это не раздача мест, это действительно привлечение талантливых выпускников школ, которые готовы в этой профессии состояться", – сказал Котюков.

Говоря о медицине, президент также подчеркнул, что ситуация с перебоями в поставках лекарств в регионах не должна больше повторяться. Для этого правительству поручили в кратчайшие сроки наладить ввоз лекарств, которые пока не имеют официального разрешения в РФ. Он также отметил, что планируется усилить контроль качества лекарственных препаратов на всех этапах их обращения.

Помимо этого в России планируется обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам и совершить прорыв в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

Конституция, президентский срок и гражданство политиков

Некоторые предложения президента касались политической сферы и, в том числе, Конституции РФ. Например, прозвучало предложение закрепить в РФ приоритет именно Конституции, а не требований международного законодательства и международных договоров – они могут действовать в стране только, если не противоречат основному закону РФ.

Он также поддержал требование Конституции, согласно которому человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. И предложил ужесточить требования к кандидатам на этот пост.

"Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве", – сказал Путин, отметив, что данное требование распространяется "не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее".

Также российский лидер предложил закрепить в Конституции право сенаторов предлагать главе государства отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов, "в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи".

"Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству", – подчеркнул глава государства.

Также прозвучало предложение дать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра, вице-премьеров и министров. Однако прежде все инициативы, касающиеся изменения Конституции РФ, по словам Путина, должна пройти через всенародное голосование.

Кроме того, руководители федеральных органов и судьи не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Изменения коснулись и уголовного законодательства: в него внесены поправки, которые убирают размытые нормы по "экономическим составам" (ст. 210 УК РФ), и теперь правоохранительные органы должны доказать, что коммерческая организация умышленно создавалась для махинаций.

Также он призвал ускорить принятие закона о защите и поощрении инвестиций и предложил банкам активнее включаться в программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

В послании также были озвучены предложения, касающиеся экономики России. Так, регионы могут рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета 2/3 выпадающих доходов от применения налогового инвествычета в виде трехлетней льготы по налогу на прибыль. Мера должна простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу.

Также с 2021 года производителей продукции обяжут взять на себя расходы по утилизации упаковок и постепенно внедрять в стране раздельный сбор мусора.

"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто – загрязнитель платит", – сказал он.

Помимо этого, по мнению Путина, в России необходимо внедрить систему мониторинга качества воздуха и сформировать "полноценную систему экологического мониторинга".

"До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящее время выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идет по плану, ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев", – добавил президент.

Также он призвал лидеров пяти ядерных держав, входящих в ООН, начать работу по устранению угрозы глобальной войны, проявить для этого политическую волю, мудрость и мужество.

"Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений", – сказал он, отметив, что РФ "никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю".

Особое внимание Путин уделил теме Великой Отечественной войны. По его словам, сейчас необходимо защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне. По его словам, "наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты".

"Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями", – заявил Путин.

Эксперты позитивно оценили эти инициативы. Так, по словам главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, предлагаемые изменения в Конституции направлены на закрепление сменяемости власти и демократизацию политической жизни в России.

"В целом, все предлагаемые изменения, и передачу части полномочий от президента парламенту, и меры, направленные на закрепление сменяемости власти, можно расценивать, как демократизацию нашей политической жизни", – сказал Костин "Интерфаксу".

В свою очередь помощник главы государства Андрей Белоусов отметил, что предложения не несут инфляционных рисков для страны.

"Все детально рассчитано. Очень долго велись расчеты по каждой из девяти мер, которые озвучил президент, есть соответствующие расчеты, есть понимание, где эти деньги взять", – прокомментировал Белоусов "Интерфаксу" вопрос о финансировании этих мер.

Вскоре после того, как предложения президента были озвучены, правительство РФ ушло в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции, чтобы, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, "предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого". Известно, что прежний состав правительства будет работать до сформирования нового кабинета министров.