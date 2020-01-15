Баланс власти

15.01.20 18:48

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

Interfax-Russia.ru – Российское правительство подало в отставку после обозначенных президентом изменений в Конституции. Медведеву предложили занять должность замглавы Совбеза РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду сообщил о том, что правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Этому предшествовала закрытая встреча президента с Медведевым, а после – со всеми членами правительства.

Медведев также напомнил, что глава государства в своем послании Федеральному Собранию обозначил "целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Он поблагодарил всех членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будет принимать президент. Глава государства, в свою очередь, также поблагодарил кабмин за проделанную работу.

"Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме. (...)Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал Путин.

Кроме того, глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ РФ является президент.

Он также отметил, что если потребуются внести соответствующие изменения в закон, то готов это сделать в ближайшее время.

Вице-премьер Виталий Мутко считает, что отставка правительства вызвана запросом на изменения и новые подходы к работе. "Правительство провело заседание с участием президента, Дмитрий Анатольевич (Медведев - ИФ) подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами", - сказал Мутко на встрече с членами Ассоциации инновационных регионов России.

По его словам, члены кабмина будут трудиться, пока не будет сформирован новый состав.

В то же время вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что отставка правительства не повлияет на реализацию послания президента.

"На динамику реализации послания, я практически на 100 процентов уверен, что сегодняшние важные перемены не повлияют. Потому что послание президента - это прямое обращение ко всем ветвям власти, мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать", - сказал Толстой в среду журналистам.

Он отметил, что в Думе готовят законопроекты по реализации послания президента. "Эта работа под руководством (первого вице-спикера Госдумы) Александра Жукова ведется, есть определенные сроки, в которые эти законопроекты будут представлены", - сказал Толстой.

Между тем лидеры двух парламентских фракций "Справедливая Россия" и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский назвали претендентов на пост нового премьер-министра. Так, они назвали главу Счетной палаты Алексея Кудрина, первого вице-премьера Антона Силуанова и гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату, он многое посмотрел, многое для себя понял, он понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет", - заявил Миронов журналистам в среду.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьер-министра, внесение кандидатуры которого ожидают в Госдуме, могут быть первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Может быть тот же Силуанов, он был первым вице-премьером, может быть это будет Чемезов, он занимался нашими технологиями", - сказал Жириновский журналистам.

Он также не исключает, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, "который себя хорошо проявил". Лидер ЛДПР также сказал, что ожидает кадровых изменений в составе правительства, в том числе в силовом блоке.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что по претендентам на пост необходима дискуссия. "Идея отставки правительства перезрела. Уже в прошлом году правительство надо было корректировать особенно финансово-экономический блок", - сказал Зюганов журналистам.

Он считает, что надо проконсультироваться и найти хороших руководителей. Однако кандидатура Кудрина, по его мнению – "самый плохой вариант". Зюганов полагает, что "эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать". "Такие люди есть. Мы свои кандидатуры озвучим", - сказал он.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин считает, что фактически Медведева выводят "в резерв". "Такое ощущение, что Медведев выводится в "резерв". Должность в Совете безопасности, которую предлагают Медведеву, с одной стороны, высокая, но, с другой стороны, несамостоятельная", - сказал Макаркин "Интерфаксу".

По его мнению, Медведев тем самым остается в элите, но реализовывать большие социальные программы будет уже следующий премьер-министр. "Новый председатель правительства, думаю, будет достаточно заметной фигурой. Реализовать озвученные планы Путина может только премьер с политическими возможностями, а не только "техническая" фигура", - отметил эксперт.

Он предположил, что будущий премьер-министр фактически получит статус преемника Путина.

"Это должен быть человек, который пользуется политической поддержкой. Следующий премьер, как можно предположить на основе послания президента, будет проводить популярную политику. Это и в части материнского капитала, и проследит за тем, чтобы школьники получали бесплатное горячее питание, чтобы были дополнительные выплаты на маленьких детей в малообеспеченных семьях. Всякое может быть, но, не исключаю, что будущий премьер-министр будет рассматриваться в качестве преемника. Его действия на посту главы правительства позволят сделать вывод, "потянет" ли он статус преемника", - сказал собеседник агентства.

По мнению Макаркина, будущий состав кабинета министров сформируют по "старым" правилам.

"Отставка правительства связана с тем, что инициированные президентом изменения в Конституции будут предусматривать другой порядок формирования кабинета министров. В будущем депутаты Госдумы будут в немалой степени решать судьбу вице-премьеров и федеральных министров. Логика этой отставки в том, чтобы сформировать новое правительство по "старым" правилам. Собственно, поправки, о которых говорил Путин, будут относиться к правительству, которое, с высокой долей вероятности, будет работать уже при следующем главе государства", - сказал политтехнолог.

Тем временем уже появились первые результаты опросов граждан об отставке правительства. Так, по данным портала Superjob.ru, отставку правительства одобрили больше половины россиян – 54%. Еще 25% сограждан восприняли отставку нейтрально, 16% респондентов затруднились дать свою оценку. О негативном отношении к отставке правительства сообщили 5% участников исследования.

Опрос был проведен 15 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 331 населенном пункте, во всех федеральных округах.

Обозреватель Ксения Новикова