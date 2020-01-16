Усомнился в справедливости

16.01.20 17:00

© РИА Новости. Андрей Варенков

Interfax-Russia.ru – Мужчина устроил стрельбу в суде в Новокузнецке. Погиб судебный пристав, раненная женщина-свидетель попала в реанимацию.

Утром 16 января местный житель Артем Пакалов пришел с ружьем в здание мирового суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке, и открыл огонь по находившимся там людям.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, первой жертвой мужчины стал 45-летний судебный пристав, который остановил его на входе. Пакалов ранил его в живот и проследовал в кабинет, где выстрелил в женщину-свидетеля по рассматриваемому делу. После этого мужчину задержали сотрудники Росгвардии, а пострадавших отправили в больницу.

Сотрудник суда, преградивший путь Пакалову, скончался по дороге в медучреждение. Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Кемеровском областном центре медицины катастроф, у мужчины после огнестрельного ранения развился травматический шок. Вторую пострадавшую медики прооперировали.

"Операция завершена, прогноз медиков благоприятный", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы Центра медицины катастроф региона.

По его словам, 43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями лица и ног.

По факту произошедшего СУ СКР России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по п.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). На месте ЧП работают следователи СКР и сотрудники полиции.

"Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по ст. 105 УК РФ (убийство) в связи с наступлением смерти потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения", - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области

По данным местных СМИ, мировой суд, где произошло ЧП, находится под охраной Росгвардии.

Как сообщает телеграмм-канал "Борус", Артем Пакалов – человек в Новокузнецке достаточно известный. В 2018 году он стал известен СМИ из-за громкого скандала с соседом в селе Куртуково, последний даже пытался травмировать его ковшом фронтального погрузчика.

Региональный портал "Сибдепо" пишет, что Артем Пакалов является председателем садоводческого товарищества "Надежда" в селе Куртуково. Пару лет назад в Куртуково поселилась семья, с которой у местных жителей, в том числе и Пакалова, отношения не сложились. По словам жителей села, новоселы вели себя агрессивно, могли нагрубить соседям и отказывались следовать общим правилам, установленным в садоводческом товариществе. Пакалов, как председатель товарищества, пытался воздействовать на них, но дальше разговоров на повышенных тонах дело не заходило.

Несмотря на натянутые отношения между взрослыми, дети "враждующих кланов" дружили. В августе 2018 года младший ребенок из переехавшей семьи на время одолжил у сына Пакалова велосипед и вернул его сломанным. На следующий день, когда соседи (мать мальчика и его старший брат) проезжали на автомобиле мимо его дома, Пакалов остановил их и попросил компенсировать ремонт велосипеда, но они отказались.

Тем не менее, к конфликту между соседями привела не поломка детского велосипеда, а то поступок старшего сына переехавшей семьи. Молодой человек, который был за рулем автомобиля, вероятно решил, что Пакалов хочет перегородить ему дорогу и намеренно наехал на него, ушибив Пакалову колено и палец ноги. Со злости председатель садоводческого товарищества ударил по лобовому стеклу машины шуруповертом. По его словам, рабочий инструмент находился у него в руках, поскольку за минуту до разговора с соседями он ремонтировал крышу гаража.

Супруга соседа позвонила мужу, и тот приехал "на разборки" на эксаваторе-погрузчике. На видеозаписи, распространенной СМИ, видно, как мужчина сначала пытается "подцепить" Пакалова ковшом, а затем таранит ворота его дома и гаража.

После этого разбушевавшееся семейство покинуло место происшествия, а Пакалов вызвал Госавтоинспекцию. Сотрудники ГИБДД начала предлагали ему решить проблему мирным путем, но потом все же оформили ДТП. Ущерб от действий соседа Артем Пакалов оценил примерно в 1 млн рублей.

Сотрудники ГИБДД составили протокол и в отношении 18-летнего водителя Audi (соседского сына, который наехал на Пакалова) по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). При этом в отношении потерпевшего был составлен протокол по ч.1 ст.12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Также к ответственности привлекли и водителя погрузчика, протаранившего гараж. В отношении него следователи возбудили сразу два уголовных дела – по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Артем Пакалов проходит по делу как потерпевший.

16 января 2020 года в суде проходили очередные слушания по одному из этих дел. Как сообщают "Вести", речь мирового судьи не устроила Пакалова. После заседания он вышел на улицу, вытащил из своей машины ружье и направился к зданию. Ранее Пакалов заявлял местным СМИ, что его сосед неоднократно хвалился связями в правоохранительных органах, поэтому он сомневается в объективности расследования.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник, женщина, пострадавшая во время стрельбы в суде, является супругой того самого соседа, который пытался задавить Артема Пакалова на тракторе.

"В 2018 году муж пострадавшей сначала попытался на тракторе задавить Артема Пакалова - мужчину, устроившего сегодня стрельбу, а затем разломал ему постройки на даче, в том числе гараж. С тех пор они судились, сегодня было заседание по делу о порче имущества стрелявшего", - сказал собеседника агентства.

Также он добавил, что после того, как Пакалов выстрелил в женщину и пристава, он направился в сторону кабинетов судей и начал перезаряжать ружье, затем его задержали.

Обозреватель Наталья Пономарева

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