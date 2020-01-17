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Точка зрения
17.01.20 13:20

Небезопасная профессия

© РИА Новости. Андрей Стенин
Interfax-Russia.ru – Молодой сахалинец, напавший на фельдшеров скорой помощи, стал фигурантом уголовного дела.

Следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении жителя города Долинска, который напал на фельдшеров "Скорой помощи", приехавших на вызов к его пожилой родственнице.

"По результатам доследственной проверки по факту нападения на фельдшеров бригады "Скорой помощи" в отношении 20-летнего жителя города Долинска возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как сообщалось, ночью 15 декабря в дежурную часть полиции города Долинска поступило сообщение от фельдшера одной из больниц районного центра. Он рассказал, что несколько минут назад на бригаду медиков, выехавших на срочный вызов в дом N8 по улице Севастьянова, напали местные жители. На место происшествия немедленно выехал наряд полиции, а также сотрудники областного управления Росгвардии. В квартире они задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Как отмечала пресс-служба УМВД по Сахалинской области, они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранители выяснили, что на медиков напал именно 20-летний задержанный. Однако его 22-летний приятель в присутствии полицейских тоже вел себя агрессивно и позволял себе нецензурные выражения в адрес оперативников. В его отношении УМВД возбудило уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

"По версии следствия, приехав по вызову, фельдшеры обнаружили в квартире тело женщины, а также около десяти молодых людей и девушек. 20-летний местный житель стал предъявлять претензии фельдшерам в связи с тем, что они долго ехали на вызов. Один из фельдшеров достал сотовый телефон, чтобы вызвать сотрудников полиции, в это время молодой человек вырвал из рук медицинского работника телефон и ударил им по голове потерпевшего, в результате тот получил рвано-ушибленную рану", – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

После этого второй фельдшер стал оказывать первую медицинскую помощь своему коллеге, и в этот момент молодой человек кинул в их сторону флакон с одеколоном. Банка попала медработнику в руку. В результате он получил ушиб кисти.

Причиной инцидента, как пояснили в СУ СКР, стала смерть пожилой женщины (близкой родственницы одного из задержанных), которая произошла до вызова "Скорой помощи", а также попытка медиков вызвать полицию в ответ на агрессивное поведение молодых людей. Пострадавшим медикам оказали всю необходимую медпомощь.

5 января 2020 года мужчина ранил ножом водителя "Скорой помощи" в городе Архангельске.

"По имеющейся информации, бригада "Скорой помощи" приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Водитель иномарки, находившийся во дворе, начал требовать от врачей освободить проезд, после чего в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение водителю "Скорой" и скрылся с места происшествия", – сообщила пресс-служба МВД России.

Полицейские задержали злоумышленника в течение получаса. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель Архангельска. По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

В декабре 2019 года полицейские возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя города Лесосибирска (Красноярский край), подозреваемого в нападении на врача-педиатра.

"Злоумышленник напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к маленькому пациенту. Избив его и отобрав мобильный телефон, неизвестный потребовал передать все имеющиеся денежные средства", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Поскольку денег у врача с собой не оказалось, нападавший насильно повел его к банкомату.

"В связи с тем, что очки были разбиты, тот не смог ввести пин-код, и избиение продолжилось прямо возле терминала", – отмечают в полиции.

Увидев прохожих, нападавший скрылся. Пострадавший медик с многочисленными травмами был доставлен в отделение реанимации межрайонной больницы. Через час подозреваемого по ориентировке обнаружил наряд патрульно-постовой службы.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1. ст. 162 УК РФ (разбой)", – уточнили в ГУ МВД России по региону.

Вместе с тем, в Пскове с конца прошлого года расследуют нападение на врача-гематолога детской областной больницы.

"По версии следствия, днем 25 ноября 43-летний подозреваемый пришел в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница", где напал на врача, нанеся ножевое ранение в область туловища. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "б" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности)", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Врача госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Злоумышленник из больницы скрылся. Причиной нападения могла стать смерть дочери подозреваемого, которая скончалась от лейкоза. Мужчина посчитал, что в этом виноваты медики.

После этого инцидента глава Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать спецкомиссию, которая проверит, какие меры безопасности в настоящее время предпринимаются в лечебных учреждениях региона.

Также в ноябре прошлого года правоохранители задержали жителя Пензы, который ударил врача бригады "скорой помощи" после оказания ему помощи.

"К правоохранителям поступила информация о драке на улице Урицкого. На место прибыли медики и оказали помощь одному из участников конфликта, однако в салоне "скорой" он начал вести себя агрессивно и ударил врача по голове. Кроме того, мужчина пытался повредить медицинское оборудование", – сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии на своей странице в соцсети.

Отмечается, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный был доставлен в отдел полиции. В управлении Росгвардии агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что врачу госпитализация не понадобилась.

Обозреватель Наталья Пономарева

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