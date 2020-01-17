Отточить по форме и смыслу

17.01.20 14:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Конституцию России могут дополнить изменениями, не озвученными президентом в послании Федеральному собранию.

Ряд важных поправок в Конституцию РФ президент России Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному Собранию.

В первую очередь в основном законе он предложил закрепить требования о том, что международное законодательство и договоры, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ.

Также глава государства выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов, членов Совфеда, депутатов Госдумы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей федеральных органов, а также судей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

По его мнению, "еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ". В этой связи Путин предложил закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства, чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению – по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако Путин убежден, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности премьера, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой, полагает Путин. В то же время, он считает необходимым предусмотреть в Конституции назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Этот принцип, по мнению Путина, может быть применен и в отношении прокуроров регионов, которые сегодня назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент предложил утвердить поправки парламенту через принятие соответствующих конституционных законов. При этом для их окончательного одобрения Путин предложил провести голосование.

После оглашения послания президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ". Сопредседателями рабочей группы утверждены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.

Первая встреча членов рабочей группы с главой государства состоялась 16 января.

Во время обсуждения Путин предложил также обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше прожиточного минимума.

"Да, у нас уже в законах это прописано, но одно дело в законах, а другое дело - в основном законе, в Конституции", – отметил президент.

Также, по его мнению, в основном законе должно быть прописано, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий.

"Вроде бы и так это делаем на сегодняшний день. Но так было не всегда. И многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают: ну, денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут. Если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что правительство в этом случае будет обязано индексировать пенсии, "или это будет нарушением Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право, в том числе отстранять от должности".

При этом, заявил президент, готовящиеся поправки в Конституцию РФ ни при каких обстоятельствах не должны затронуть ни первую, ни вторую ее главы.

Как подчеркнул глава государства, "если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать".

"К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми", – заявил Путин.

Он выразил уверенность, что "вряд ли кто-нибудь рискнет нарушить Конституцию". Этим он объяснил и предложение внести в основной закон положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума.

"Это чрезвычайно важная вещь. Конечно, этого недостаточно, и такой уровень слишком маленький, но это должно быть гарантировано. Прожиточный минимум будет подниматься, и МРОТ обязано будет правительство под него подтаскивать", – сказал президент.

При этом он отметил, что "это не затрагивает главы второй и никак не нарушает стройности Конституции".

Все предполагаемые изменения в Конституцию Путин предложил выносить на общенародное голосование пакетом, а не по отдельности, иначе организовать такую процедуру будет сложно технологически.

Причем, заявил президент, формулировки вопросов на всенародном голосовании должны быть четкие и отточенные по форме и по смыслу.

"Эта работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство ее правовой ткани, исходить из того, что Конституция – это документ прямого действий и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал", – сказал Путин.

И задача рабочей группы, отметил президент, организовать системную и ответственную работу над проектами поправок и над теми предложениями, которые уже прозвучали и еще поступят на рассмотрение.

По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, ЦИК готов организовать процесс голосования по поправкам к Конституции, если будет дано соответствующее поручение президента. Однако, считает она, пока преждевременно говорить о форматах проведения подобного голосования.

Вопрос о том, как может быть организовано голосование по поправкам в Конституцию, будет обсуждаться на ближайших заседаниях специальной рабочей группы.

"Пока готового решения нет. Президент тоже подчеркнул, что готового решения у него нет, поэтому он просит рабочую группу подумать над тем, как можно получить волеизъявление граждан, чтобы понимать, что те поправки, которые мы вносим в Конституцию, пользуются поддержкой большинства нашего населения", – сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас "Интерфаксу".

Он отметил, что у него есть свое видение насчет того, как может быть организовано такое голосование, но его сначала нужно обсудить с коллегами по рабочей группе.

При этом сенатор подчеркнул, что речь идет не о референдуме, а именно о голосовании граждан, формат которого предстоит определить.

По словам Клишаса, президент РФ также не исключил, что члены рабочей группы по изменениям в Конституцию могут предложить и свои поправки к основному закону страны, которые тоже станут предметом обсуждения.

Сенатор считает, что законопроекты по предложенным президентом поправкам в Конституцию РФ могут быть подготовлены достаточно быстро, поскольку эти предложения уже обсуждались в обществе.

"Например, уже была дискуссия о полномочиях парламента. Активно в обществе шла дискуссия по поводу суверенитета и обеспечения верховенства Конституции на всей территории. Президент считает, что по такого рода вопросам выработку конкретных текстуальных предложений по внесению изменений в Конституцию можно сделать достаточно быстро. Может быть, недели", – сказал сенатор.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламент настроен принять законопроекты с поправками в Конституцию, предложенными президентом, до конца весенней сессии.

По ее словам, в случае необходимости Совет Федерации будет готов провести специальное заседание для одобрения соответствующих поправок после их принятия Госдумой.

Что касается мнения россиян по предложенным поправкам, то, отметила спикер Совфеда, дата голосования будет определена после того, как будет расписана "дорожная карта" по датам прохождения и принятия законопроектов.

"Работа будет вестись напряженная, интенсивная и до (…) голосования пройдет широкое обсуждение по ходу подготовки этих законопроектов", – сказала Матвиенко, отметив, что все разумные предложения и идеи, высказанные в ходе этого обсуждения, "безусловно, будут учитываться при доработке законопроектов".

Обозреватель Анастасия Николаева

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