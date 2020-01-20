ЧП в "Карамели"

20.01.20 13:42

© РИА Новости. МЧС по Пермскому краю

Interfax-Russia.ru – Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пермском отеле из-за прорыва трубы отопления. Еще трое с ожогами до 35% тела доставлены в больницу.

Ночью 20 января в жилом доме на улице Советской Армии прорвало трубу отопления. В подвале этого дома находится мини-отель "Карамель", который начало затапливать кипятком.

"Кипяток хлынул в цокольный этаж, где располагался мини-отель на 9 номеров", – рассказал собеседник агентства.

В результате ЧП погибли пять человек. По данным источника агентства в экстренных службах, среди погибших был один ребенок. Из шести пострадавших – трое госпитализированы. Их состояние, по словам собеседника агентства, оценивается как тяжелое.

"Пострадавшие доставлены по наряду в интенсивную терапию ожогового отделения", – добавил источник.

Информированный источник агентства "Интерфакс-Поволжье" уточнил, что пострадавшие – жители Соликамска и Березников (Пермский край), среди пострадавших также двое спасателей и сотрудница отеля.

Со своей стороны заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков отметил, что поступившие в больницу люди получили ожоги от 15 до 35% тела.

"Поступила женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран – 35%. Также поступили двое мужчин: у 35-летнего мужчины площадь ожоговых ран – 20%, у 28-летнего – 15%", – сказал Бабиков.

По факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, ведется допрос потерпевших и очевидцев. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия.

В свою очередь председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура. В ходе надзорных мероприятий органы прокуратуры дадут правовую оценку законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасности оказания и предоставления услуг, а также законность организации и размещения граждан на данном объекте.

Управляющая компания "Профи-Дом", которая занимается обслуживанием дома, сообщает, что прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки.

"Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания". Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода", – уточняется в сообщении.

Из-за аварии на теплосетях в настоящее время без горячей воды и отопления остаются собственники 20 домов, ведутся ремонтные работы.

В свою очередь в пермском филиале ПАО "Т Плюс" агентству сообщили, что в причинах инцидента разбирается специальная комиссия. Ей предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход.

По данным местных СМИ, ранее надзорные органы нашли 10 нарушений в этом отеле. Журналисты также сообщают, что владельца хостела в настоящее время допрашивают следователи.

В свою очередь собеседник в администрации Перми рассказал "Коммерсанту", что незадолго до трагедии в 300 м от дома, где расположен мини-тель, случился еще один прорыв.

В пресс-службе министерства социального развития региона агентству сообщили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь. Ее размер и порядок оказания пока уточняются.

Губернатор Пермского края Максим Решетников еще утром прибыл на место происшествия, провел оперативное совещание и поручил краевому министерству территориальной безопасности держать ситуацию под контролем, а министерству здравоохранения и министерству социального развития – оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших.

По мнению эксперта в области промышленной безопасности, президента Группы компаний "Городской центр экспертиз" Александра Москаленко, основными причинами подобных аварий является слабый контроль и недофинансированность системы отопления и горячего водоснабжения.

Он напомнил, что с конца 90-х в стране удалось наладить систему контроля за трубопроводами, транспортирующими опасные жидкости и газы, в первую очередь, нефть и природный газ, благодаря чему количество аварий с гибелью людей значительно сократилось. Москаленко связывает это с принятием закона о промышленной безопасности.

"К сожалению, к трубам, по которым течет горячая и холодная вода, таких жестких требований не предъявляют. В разных документах есть те или иные посылы о контроле, но эти документы невысокого уровня. При этом система отопления и горячего водоснабжения устаревает не менее стремительно, чем нефтегазовая. Труба корродирует, средств у эксплуатирующей организации то ли нет, то ли их неправильно распределяют", – отметил эксперт.

Москаленко считает, что основную роль в подобных происшествиях играют два негативных фактора. Первый – быстрое устаревание труб и слабый ремонт. А второй – отсутствие системы контроля и превентивного обслуживания, как и в нефтегазовой отрасли.

По мнению эксперта, было бы разумно принять отдельный закон, направленный на повышение безопасности горячего водоснабжения, или присовокупить этот вопрос к закону о промышленной безопасности.

Обозреватель Анастасия Николаева

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