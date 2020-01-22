Желанный кредит

22.01.20 13:58

© РИА Новости. Александр Вильф

Interfax-Russia.ru – Жители Дальнего Востока заключили 440 кредитных договоров в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Общая сумма займов уже превысили 1 млрд рублей.

Лидерами по числу заключенных кредитных договоров в рамках программы "Дальневосточная ипотека" стали шесть регионов ДФО – Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Республики Якутия и Бурятия, а также Сахалинская область.

"Дальневосточная ипотека" запустилась полтора месяца назад, на этом этапе можно говорить о первых результатах. На три субъекта – Приморский край, Хабаровский край, Республику Якутия - приходится около 75% заключенных договоров", – заявил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

При этом по его словам, общее число принятых заявок по всем 11 регионам ДФО достигло 4,5 тыс.

"Одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, достаточно большая часть заявлений еще находится на рассмотрении у банков", – добавил Ховрат.

В настоящее время, по данным Минвостокразвития РФ, заявки на выдачу льготной ипотеки под 2% годовых принимают семь российских банков: АО "Дом.рф", ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк", ПАО "ВТБ", ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ПАО "Дальневосточный банк" и АКБ "Алмазэргиэнбанк". Кредит для индивидуального жилищного строительства выдают три банка – АО "Дом.рф", ПАО "Сбербанк" и ПАО "Дальневосточный банк". В министерстве отметили, что уже к февралю число банков-участников программы "Дальневосточная ипотека" вырастет до 14.

"Первые результаты программы "Дальневосточная ипотека" свидетельствуют о хорошем старте: высоком спросе со стороны дальневосточников, оперативной работе банков по подготовке кредитного продукта. Сейчас важно наращивать темп предоставления кредитов, вовлекая новые банки, обеспечить при поддержке властей регионов увеличение предложения жилья на рынке ДФО", – подчеркнул и.о. министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По его словам, первыми получателями "дальневосточной ипотеки" стали молодые семьи. Благодаря поддержке правительства они наконец-то смогли приобрести жилье или улучшить жилищные условия.

"Это то, что нужно людям, это поддержка и дополнительный стимул, чтобы жить в регионе, не бояться создавать семью", - добавил Козлов.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. 9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Кредит под 2% могут получить молодые семьи (возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления), неполные семьи с детьми, а также участники государственной программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под строительство жилого дома или ведения подсобного хозяйства. Для получателей "гектара" возрастных ограничений для участия в проекте нет.

Согласно условиям программы, ипотека под 2% выдается на срок до 20 лет и на сумму, не превышающую 6 млн рублей. Общая сумма кредитов, по которым будет осуществляться возмещение, составит до 450 млрд рублей. Таким образом, по оценкам специалистов, в программе сможет принять участие около 147 тыс. получателей.

Власти уверены, что запуск "дальневосточной ипотеки" позволит существенно увеличить объемы строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе. Так, на днях благодаря повышению спроса на квартиры в новостройках в Приморье банк "Дом.рф" предоставил компании СЗ "Клубный дом" проектное финансирование на 131 млн рублей для строительства жилого дома во Владивостоке.

"По проекту компания построит четырехэтажный дом, рассчитанный на 40 квартир общей площадью 3,1 тыс. кв.м. Застройщик оборудует детскую и спортивную площадки, подземный паркинг, зоны отдыха для детей и взрослых", – сообщили в пресс-службе банка.

Новый дом возведут на Залесной улице. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец марта 2021 года.

"Мы видим возросший спрос на кредитование со стороны дальневосточных застройщиков. Дом на улице Залесная – третий проект, получивший финансирование от банка ДОМ.РФ в ДФО с начала года. Это перспективный проект, обеспеченный спросом – заинтересованность в льготной ипотеке по рекордно низкой ставке 2% продолжает расти", – подчеркнула вице-президент банка Анна Авдокушина.

Ранее "Дом.рф" также предоставил проектное финансирование на сумму 1,9 млрд рублей девелоперской компании "СЗ "Регион" (входит в группу "Жилкапинвест"). Организация строит на улице Карбышева во Владивостоке целый жилищный комплекс. Первый дом планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Застройщик также пообещал благоустроить территорию – на ней появятся детские и спортивные площадки, общественные пространства и подземный паркинг.

Вместе с тем, как сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" председатель собрания Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимир Исаков, объемы ввода новостроек под программу "дальневосточной ипотеки" напрямую зависят от наличия у строителей земли под комплексное освоение.

"Застройщики Владивостока к программе "Дальневосточной ипотеки" относятся крайне положительно. По моим данным, те, у кого есть необходимые документы для строительства и земельный участок соответствующих размеров, будут строить на нем не один, а два дома. Но рынку нужна земля под комплексное освоение, понятные и прозрачные правила игры", – сказал Исаков.

В то же время, по его словам, во Владивостоке возникают проблемы с одобрением заявок на строительство.

"Из тысяч заявок на предоставление земельных участков администрация столицы Приморья одобрила максимум третью часть. Дополнительные сложности вносит и наличие в городе земель Военного лесничества Минобороны", – сказал Исаков.

К проблемным вопросам собеседник агентства отнес и административные барьеры.

"Надо понимать, что объемы ввода жилья, прежде всего, зависят от высоты административных барьеров и работы исполнительной власти. Во Владивостоке же за последнее время сильно осложнилась процедура выделения участков, в том числе, и через Свободный порт Владивосток - там начала действовать специальная комиссия", – отметил Исаков.

По данным ассоциации, в настоящее время во Владивостоке возможно вести строительство только на одном участке. Еще один, планируемый под комплексную застройку, пока не соответствует требованиям: отсутствует необходимая инфраструктура, и нет выхода к трассам.

"Пока можно применять только точечную застройку", – добавил Исаков.

В целом же, как полагает эксперт, "дальневосточная ипотека" дает дополнительный импульс рынку, поскольку делает кредитование более доступным для населения, а это значит, что люди смогут активнее оформлять договоры на приобретение квартир в новостройках. В этой связи на старте программы вероятен рост цен на жилье.

"Рост цен на 5-10% вполне естественное явление на первом этапе реализации программы. Далее ситуация выровняется", – отметил он.

В то же время, как полагает руководитель Приморского консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев, программа "Дальневосточная ипотека" может стать стимулом и для развития малоэтажного строительства и привлечь на Дальний Восток жителей других регионов России.

"Гектары на Дальнем Востоке одно время много брали жители из центра России, но далеко не все знали, как распорядиться землей. Программа "дальневосточной ипотеки" под 2% дает возможность людям получить заемные средства под строительство жилья. Тем более что для владельцев гектаров не стоит возрастных ограничений. Это поможет и развить малоэтажное строительство, и привлечь жителей в регион, и возродить программу "дальневосточного гектара", – сказал Пушкарев агентству "Интерфакс-Дальний Восток".

Обозреватель Наталья Пономарева

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