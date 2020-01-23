Защититься от вируса

23.01.20 13:57

© РИА Новости. Максим Боговид

Interfax-Russia.ru – Власти Амурской области ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В случае недомогания больным рекомендуют вызывать врача на дом.

Амурская область перешла в режим повышенной готовности из-за распространения опасного коронавируса в Китае, с которым соседствует регион.

"На сегодня зарегистрировано 17 летальных исходов. Комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение завоза инфекции в нашу область, мы начали реализовывать уже 2 января", – сообщила 23 января на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Амурской области руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Она отметила, что из-за своего географического расположения Амурская область занимает 4 место в РФ по миграционному потоку из КНР, поэтому в сложившихся обстоятельствах профилактические и противоэпидемические мероприятия для региона очень актуальны. Кроме того, по ее словам, сейчас на таможенных пунктах пропуска наблюдается оживление из-за китайского Нового года (празднование проходит с 25 января по 1 февраля – ИФ), который граждане КНР традиционно встречают вместе с родными. В начале февраля они начнут возвращаться в Россию.

"На пунктах пропуска мероприятия по усилению контроля реализуются уже со 2 января. Идет оповещение, тотальная термометрия всех граждан. На сегодняшний день у нас прошло более 70 тыс. возвращающихся граждан. Лиц с признаками повышения температуры зафиксировано не было", – заверила Курганова.

Она отметила, что в связи с распространением опасной инфекции специалисты регионального Роспотребнадзора советуют жителям Амурской области (особенно, детям, людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями) отказаться от поездок в Китай. Тем же, кто собирается в ближайшее время отправиться в КНР и другие государства Юго-Восточной Азии, советуют соблюдать элементарные правила гигиены и профилактики.

"К первостепенным мерами профилактики заболеваний относится ношение масок и соблюдение простейших правил гигиены – это мытье рук перед едой и после посещения мест скопления людей. Следует не забывать о промывании и чистке носа гигиеническими салфетками. Именно нос в данном случае является "входными воротами" инфекции", – напомнила Ольга Курганова.

Также, по словам специалиста, не помешает и регулярная дезинфекция смартфонов и ноутбуков. Кроме того, эпидемиолог посоветовала отказаться от экзотических блюд и посещения местных рынков.

Курганова рассказала, что Роспотребнадзор вместе с соответствующими научными институтами разработал систему диагностики заболевания. Она позволит подтвердить или опровергнуть заражение новым коронавирусом в течение 4-6 часов (одномоментно врачи диагностировать инфекцию не смогут, поскольку она проявляется как ОРВИ или ОРЗ). В связи с этим, как отметила специалист Роспотребнадзора, в случае резкого ухудшения самочувствия (повышение температуры тела, признаки общей интоксикации) гражданам следует немедленно обращаться за медицинской помощью – при этом лучше не идти самим в больницу, а вызвать доктора на дом.

"Никакой паники у нас среди населения сейчас нет и не должно быть. Гражданам просто необходимо следовать рекомендациям специалистов. Наша задача - организовать совместную работу всех служб и ведомств на высоком уровне", – подчеркнула Ольга Курганова.

Как в свою очередь сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, из-за распространения коронавируса в Китае власти региона также скорректируют планы по международным мероприятиям.

"Мы сейчас пересматриваем планы. Необходимо скорректировать международные мероприятия, связанные с выездом детских и других групп. На период неблагополучной обстановки детские туры в КНР откладываются. Надеемся, что благодаря предпринимаемым мерам предосторожности, удастся избежать распространения этого вируса", – отметила она.

Также ситуацию прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

"У наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении", – написал глава региона в своем инстаграме.

22 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские специалисты начали разрабатывать собственную вакцину от "китайского" коронавируса.

"Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность, мы начинаем немедленно разработку вакцины", – заявила Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в городе Ухань (КНР) была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным (на 23 января), вирусом заразилось уже 617 жителей КНР, 17 человек погибли. Известно, что все жертвы инфекции проживали в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань. Ранее эксперты высказывали мнение, что вирус не передается от человека к человеку, однако позднее выяснилось, что болезнь носит инфекционный характер.

Также к настоящему времени два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Кроме того, в СМИ сообщалось о возможном завозе инфекции на Филиппины и в Австралию. В России, по данным Роспотребнадзора, пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.

Как известно, коронавирусы – это патогены, которые вызывают респираторные и кишечные заболевания. Свое название они получили из-за необычного внешнего вида: под микроскопом на поверхности вирусной частицы видна "корона" из выступающих белков. Кроме людей, коронавирус может заражать млекопитающих, в том числе кошек, собак и летучих мышей, а также птиц.

В настоящее время науке известны только шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре неопасны – они вызывают симптомы обычной простуды. Два других – возбудитель так называемой атипичной пневмонии в 2003 году (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Оба вызывают серьезные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

"Подобно коронавирусам ТОРС и БВРС-КоВ, источником вновь выявленного коронавируса также, скорее всего, является животное. В настоящее время ведется интенсивное вирусологическое расследование, направленное на выявление резервуара этого вируса", – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, имеющимся у российского ведомства, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником в случае с ТОРС стали летучие мыши, затем он передался живущим на деревьях млекопитающим – пальмовые циветты, от которых "перекочевал" к человеку. Это произошло на рынке, где продавали этих животных. Известно, что в эпидемиологическом расследовании, которое сейчас проводят китайские специалисты, также фигурирует рынок морепродуктов.

Последняя самая масштабная эпидемия коронавируса произошла в 2003 году. Тогда вирус распространился на территории 29 стран и вызвал заболевание у более чем 8,5 тыс. человек. При этом на территории РФ тогда был зарегистрирован только один случай, закончившийся выздоровлением.

Обозреватель Наталья Пономарева

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