Не время для поездки

24.01.20 13:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в КНР из-за коронавируса. Случаи заражения на территории РФ не зафиксированы.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендовала жителям РФ отказаться от поездок в Китай, где сейчас бушует новый коронавирус.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации (…) Ведомством введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23 января 2020 года подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там же отметили, что специалисты ведомства наблюдают за развитием ситуации с самых первых дней эпидемии. По рекомендации Роспотребнадзора усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, а также отработаны первичные действия медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.

"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты службы совместно со своими коллегами из профильных научных институтов разработали систему быстрой диагностики опасного заболевания, исследования занимают 4-6 часов. Симптомы коронавирусной инфекции очень похожи на проявления обычных ОРВИ и ОРЗ, и чтобы поставить верный диагноз, врачам нужно провести ряд лабораторных исследований.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), внеочередное заседание которой состоялось 22-23 января, решила пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с появлением нового вируса. По мнению ее членов, которое озвучил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения". Эксперты порекомендовали всем странам продолжать начатые противоэпидемические мероприятия и изучать "уханьский" коронавирус, чтобы разработать эффективные методы борьбы с ним. При этом в ВОЗ отметили, что пока не придумали общеупотребительного названия для новой инфекции.

"Было решено, что (...) экстренный комитет может собраться и выбрать название (вирусу). Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени. Но мы сделаем это, когда появится время", – заявила 24 января глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

Она отметила, что в данный момент ВОЗ называет этот вирус "новый коронавирус 2019 года".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в городе Ухань (КНР) была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По данным госкомитета КНР по здравоохранению (на 24 января), коронавирусом заразилось уже 830 жителей страны, 25 из них погибли. Большинство жертв инфекции проживали в провинции Хубэй (столица - город Ухань) – 24 смертельных исхода. Еще один случай приходится на провинцию Хэбэй.

Вместе с тем, 24 января появились сведения о том, что накануне из-за вируса также погиб житель провинции Хэйлунцзян, граничащей с Амурской областью.

"В провинции выявлено четыре случая: по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин, Суйхуа. Один случай с летальным исходом", – приводит пресс-служба правительства Приамурья данные из письма, полученного от Народного правительства города Хэйхэ.

В послании также отмечается, что в самом городе Хэйхэ, который ближе всего расположен к российской границе, ни одного подхватившего коронавирусную инфекцию к настоящему времени не выявлено.

Как сообщалось, с 23 января из-за распространения вируса в Китае Амурская область перешла в режим повышенной готовности. На всех международных пунктах пропуска через российскую границу, расположенных на территории региона, еще с начала января был усилен санитарно-карантинный контроль, проводится тотальная телеметрия граждан.

"Наш пункт пропуска через госграницу Российской Федерации в международном секторе оснащен оборудованием тепловизионного контроля и бактерицидными облучателями циркулярного типа для обеззараживания воздуха в помещениях. Принимаются меры по дезинфекции помещений аэровокзала", – рассказал замгенерального директора аэропорта Благовещенск Анатолий Смирнов.

Вдобавок к этому на территории международного зала вскоре запустят звуковые объявлений о мерах профилактики коронавирусной инфекции, также для пассажиров подготовлены специальные памятки.

"Внепланово проведем ревизию вентиляционной системы помещения в пункте пропуска, уже введен "масочный режим" для всех служб терминала международных авиалиний", – добавил Смирнов.

Вместе с тем, к возможной вспышке инфекции готов и Хабаровский край, который также граничит с провинцией Хэйлунцзян. 24 января местные власти получили экспресс-тесты для определения нового коронавируса.

"Сегодня в нашей лаборатории есть экспресс-тесты, и мы можем установить наличие коронавируса. Для этого берутся мазки из полости рта. Идентификация занимает от 2 до 4 часов. Кроме того, есть экспресс-метод для диагностирования пневмонии. Известно, что вирус приводит к этой форме осложнения", – сообщила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

По ее словам, ведомство также направило всем авиакомпаниям и гостиницам, работающим в регионе, подробные инструкции, где сказано, как поступать в случае выявления граждан с сильными признаками простуды. Их предписывается немедленно изолировать и вызвать службу Роспотребнадзора. Вместе с тем, Зайцева дала совет тем, кто в настоящее время находится в Китае.

"При нахождении в КНР нужно пользоваться повязкой и менять ее каждые два часа. Также необходимо полностью избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, и регулярно мыть руки", – посоветовала эпидемиолог.

"Важно не есть в КНР плохо приготовленную пищу. Источником инфекции могло стать мясо сухопутных или морских млекопитающих", – добавила она.

Зайцева также сообщила, что в Хабаровском крае установлен двойной контроль за пассажирами, прибывающими из КНР через аэропорт и пункт пограничного пропуска "Покровка". Так, на рейсах работают сразу два специалиста – один ведет досмотр в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает людей в зале прилета. Если медики выявят человека с признаками заболевания, его изолируют в больницу для проведения всех исследований.

Также все необходимые меры профилактики предпринимаются в соседствующих с Китаем Еврейской автономной области и Приморском крае.

Обозреватель Наталья Пономарева

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