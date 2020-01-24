Пенсия по плану

24.01.20 14:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Поправки в Конституцию предусматривают индексацию пенсий работающим пенсионерам на уровень инфляции. По мнению чиновников, это делает стабильнее соцстандарт.

Госдума накануне единогласно – "за" 432 человека, "против" – ноль, воздержались – ноль – проголосовала в первом чтении за внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

В законопроекте в частности предусматривается регулярная индексация размера пенсий "в порядке, установленном федеральным законом".

Как пояснила на заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, внесенные поправки после принятия будут обеспечивать и индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Сейчас такого правила нет. Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года, и до последнего времени члены правительства РФ заявляли, что оно не готово принимать решение об индексации.

"Всегда ставится вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но сейчас этого вопроса в повестке дня нет", – говорила вице-премьер Татьяна Голикова в январе 2019 года. В октябре 2019 года Антон Дроздов, возглавлявший тогда Пенсионный фонд России, говорил, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, но таких ресурсов нет.

Теперь, по словам Хабриевой, норма об индексации пенсий работающим пенсионерам находится в дополняемой поправками ч.6 ст.75 Конституции.

"В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом. Это означает, что не только повышается юридическая защита, но также стабильность социального стандарта, то есть соединяется обладание правом и социальным благом ", – сказала сопредседатель рабочей группы.

В этом году пока проиндексировали лишь страховые пенсии неработающих пенсионеров. С 1 января индексация на 6,6% затронула около 31 млн российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости для них увеличился на 1 тыс. рублей – с 15 тыс. 400 рублей до порядка 16 тыс. 400 рублей. Как ожидается, к 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель вырастет еще на 2 тыс. – до 18 тыс. 300 рублей.

Кроме того, 1 февраля в России проиндексируют целый ряд социальных выплат. Это ежемесячная денежная выплата Героям России и Советского Союза, Героям Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы, ветеранам, инвалидам, пострадавшим из-за радиационных катастроф, а также выплаты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Планируется, что индексация будет произведена на уровень инфляции за 2019 год – предварительно на 3,1%.

В 2020 году также проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) и социальные выплаты. Эта индексация состоится 1 апреля и будет произведена в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год, предварительно – на 7%.

Что касается предложенной в прошлом году новой добровольной накопительной пенсионной схемы – "гарантированного пенсионного плана" (ГПП) – планируемый срок вступления в силу законопроекта о ГПП решили сдвинуть еще на полгода.

В самом тексте законопроекта указана дата 1 января 2021 года. Однако в конце 2019 года первый зампред Банка России Сергей Швецов отмечал, что срок вступления в силу этого законопроекта был сдвинут на середину 2021 года. А недавно, выступая на заседании думского комитета по финансовому рынку, он уточнил, что, вероятнее всего, система заработает с 1 января 2022 года.

"План – завершить общественное обсуждение и в середине февраля опубликовать редакцию, учитывающую результаты общественного обсуждения. По процедуре правительства, вывешивается проект закона, дальше проект закона вносится Минфином в правительство, а правительство вносит в Государственную думу. Мы планировали, что документ должен появиться в Государственной думе в начале осени", – сказал он.

Минфин и ЦБ РФ обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием "гарантированный пенсионный план" осенью 2019 года. Среди основных ее элементов – добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Согласно концепции ГПП, человек сможет начать получать эту накопительную часть пенсии либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Это будет зависеть от того, какой срок наступит раньше.

В законопроекте предусмотрена возможность осуществить и единовременную выплату средств ГПП, если по результатам расчета размер пенсионной выплаты будет меньше одной пятой размера социальной пенсии.

Помимо стандартной ситуации, гражданин сможет получить пенсионную выплату и при других условиях. При этом у человека будет выбор: получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Банк России и Минфин РФ хотят дать возможность гражданам досрочно забирать пенсионные средства из "гарантированного пенсионного плана" не только на лечение, но и в случае тяжелой жизненной ситуации.

Правда, как отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев в середине января в ходе вступления на Гайдаровском экономическом форуме, точный список болезней и тяжелых жизненных ситуаций еще предстоит проработать.

"Ранее мы ссылались на социально-значимые болезни", – сказал он, отметив, что в новой концепции законопроекта "если тяжелая болезнь или жизненная ситуация: грубо говоря, сгорело единственное жилье – гражданин сможет, заплатив НДФЛ, эти деньги забрать до выхода на пенсию". При этом Моисеев отметил, что Минфин будет предлагать, чтобы сам инвестиционный доход не облагался НДФЛ.

Моисеев также не исключил возможности продления государственной программы софинансирования для ГПП.

"Мы готовим документ к повторному общественному обсуждению. Нам пришло много поправок, и мы большинство из них учитываем. До начала февраля, мы разместим новый документ. Значительная доля замечаний – из социального блока правительства, они носят характер юридико-технический, что будет работать, а что нет. Мы учитываем и сейчас ожидаем уже финальные поправки от двух пенсионных ассоциаций. Мы в значительной степени эти поправки планируем учесть", – сказал он.

Между тем, как выяснили "Известия", Минфин пока не решил, каким будет налог при разовом снятии накоплений. Министерство рассматривает и вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход. Но пока вопрос прорабатывается, уточнили в финансовом ведомстве.

Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы. Поэтому вариант, который минимизирует потери граждан, будет более адекватным, хотя и при его применении не исключены определенные сложности.

Обозреватель Анастасия Николаева

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