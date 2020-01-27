Устоять перед инфекцией

27.01.20 14:14

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Один местный житель госпитализирован с подозрением на инфекцию.

В Забайкальском крае, граничащем с китайской провинцией Хэйлунцзян, 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в КНР. Ранее то же сделали и в Амурской области.

"Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. Правительство Забайкальского края рекомендует жителям воздержаться от поездок в КНР", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации местных властей, в настоящее время на всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Забайкальского края, усилен санитарно-карантинный контроль. Обслуживающим персоналом отработан четкий порядок действий при подозрении на коронавирусную инфекцию.

"Правительство Забайкальского края также направило официальное обращение властям автономного района Внутренняя Монголия, на территории которого находится приграничный город Маньчжурия, и провинции Хэйлунцзян с рекомендацией усиления контроля с китайской стороны на границе", – добавили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с тем, в краевой администрации рассказали, что во время празднования Китайского нового года (с 25 января по 1 февраля) число желающих перейти границу сократилось в 15 раз, в связи с этим власти региона решили приостановить работу международного пункта пропуска в Китай до 31 января.

"Министерству здравоохранения края поручено провести обучающие мероприятия с медработниками муниципальных образований региона по диагностике, лечению и проведению противоэпидемиологических мероприятий при коронавирусе", – добавили также в правительстве Забайкалья.

В настоящее время на территории Забайкальского края нет случаев заболевания опасной инфекцией, однако на днях один из местных жителей, возвращавшийся домой из путешествия по странам Азии, попал в инфекционную больницу Улан-Удэ (Бурятия) с подозрением на коронавирус.

"36-летний житель Забайкальского края заболел 21 января, спустя четыре дня он был госпитализирован. Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник пресс-службы Минздрава Бурятии.

По его словам, анализы пациента уже находятся в Новосибирске. Ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января.

Всего, по данным регионального Минздрава, в больницах Бурятии имеется 391 койка для инфекционных больных. В случае необходимости их количество можно увеличено до 1 тыс. 100.

"Медработники обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты. В республиканской инфекционной больнице в наличии 87 противочумных костюмов, 24 тыс. масок, 5 тыс. 200 респираторов, обеспеченность противовирусными препаратами и дезинфицирующими средствами достаточная", – отметил представитель регионального Минздрава.

Тем временем, хабаровский туроператор "Русь-тур" заявил, что готов досрочно вывезти своих туристов с китайского острова-курорта Хайнань.

"Запланирован авиарейс на 29 января. Это плановый рейс, он должен забрать туристов, у которых путевка закончилась. Но сейчас также ведутся переговоры с авиакомпаниями, чтобы вывезти из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране и тех туристов, кто захочет отпуск прервать", – сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

По ее словам, в настоящее время на острове отдыхают около 200 туристов из Хабаровского края.

Асеева также добавила, что вопрос о компенсации для тех, кому придется раньше положенного завершить отдых на курорте, будет обсуждаться в регламентированном порядке.

Также о вывозе части российских туристов, находящихся в настоящее время в КНР, c китайской стороной договорились и власти Амурской области. Так, временное "окно" для граждан РФ 28 января откроет китайская таможня города Хэйхэ. После этого пункт пропуска будет закрыт до 31 января.

"Всем российским туристам, желающим выехать из Хэйхэ, необходимо 28 января к 9:00 (3:00 мск) прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и выпуска граждан займет не более 2 часов", – сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Отмечается, что российских туристов будет встречать медработник.

"Сотрудники международного отдела (министерства экономического развития и внешних связей Амурской области) по телефону информируют о такой возможности всех, кто ранее уже обращался к нам за консультациями. Однако необходимо понимать точное количество российских туристов в Хэйхэ в данный момент, чтобы учесть все детали. Для этого просим самостоятельно сообщать о себе по номеру нашей "горячей линии" 8 (4162) 22-44-25", – сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

В свою очередь крупный российский туроператор Tez Tour временно приостановил продажу туров в Китай до нормализации эпидемической обстановки в стране.

"В соответствии с распоряжением Ростуризма от 24 января о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в КНР, связанной с участившимися случаями заражения короновирусом, продажа туров в Китай на сайте туроператора Tez Tour остановлена. В целях обеспечения безопасности, туроператор приостанавливает отправку туристов в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", – говорится на сайте туркомпании.

Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров, в настоящее время в китайской провинции Хубэй, где распространяется коронавирус, находится 140 россиян. Большинство из них – студенты.

"Относительно порядка выезда: мы пока этот вопрос прорабатываем с китайскими партнерами – как в целом иностранным гражданам можно покинуть Ухань", – сказал Егоров агентству, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время эвакуация россиян из Уханя.

По его словам, дипмиссия совместно с МИД КНР и местными органами власти "сейчас решает вопросы, которые возникают у россиян в провинции Хубэй: это касается вопросов нехватки масок, продовольствия". Как сообщалось, Китай пока не разрешает эвакуировать иностранцев из "закрытой зоны", опасаясь дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, что вспышка пневмонии в городе Ухань (КНР) была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным (на 27 января), новым коронавирусом в Китае заразилось уже 2 тыс. 794 человек, 80 – погибли.

Кроме того, по данным госкомитета здравоохранения КНР, 8 случаев заболевания лабораторно подтверждены в Гонконге, 5 - в Макао, 4 - на Тайване, 7 - в Таиланде, по 4 - в Австралии и Сингапуре, по 3 – в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, 2 – во Вьетнаме и 1 – в Непале. В РФ заразившихся коронавирусной инфекцией нет (по данным на 27 января).

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время в китайских клиниках тестируются около 30 препаратов для лечения нового коронавируса.

"Мы сегодня знаем о 30 препаратах, в том числе и 10 из них против вируса иммунодефицита человека, которые тестируются в клиниках Китая (…) Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит. Наши специалисты со знанием китайского языка в НИИ переводят всю доступную информацию", – сказала она на брифинге 27 января.

Она добавила, что на основе полученной информации российские специалисты разработали временные методические рекомендации по лечению заболевания, которые выпустят уже 28 января.

При этом, по словам Поповой, вакцину от нового типа коронавируса создают два российских НИИ, одним из которых является новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - сообщил директор центра "Вектор" Ринат Максютин.

Также он сообщил, что в "Векторе" уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, которые были направлены в ряд регионов РФ.

По мнению ученых, резервуаром вируса являлись летучие мыши.

"Летучих мышей ели змеи, змей – люди, такая образовалась цепочка. Что касается того, есть ли у вируса пандемический потенциал – это вопрос открытый", – сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Специалистов беспокоит, что вирус распространяется очень быстрыми темпами, что может привести к глобальной эпидемии.

"Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", – заявил журналистам глава РАН Александр Сергеев.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"