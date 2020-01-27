27.01.20 15:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву грозит исключение из рядов "Единой России" по этическим соображениям.

Большой общественный резонанс вызвал видеоролик с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, вручающим работникам МЧС ключи от новых пожарных автомобилей. На распространенном 24 января в ряде средств массовой информации видео Игнатьев, вручая ключи, высоко поднимает руку, поэтому сотруднику МЧС приходится подпрыгнуть, чтобы взять их. И хотя в конце оба улыбнулись, видео вызвало возмущенные комментарии пользователей соцсетей.

Накануне в Чебоксарах прошел строевой смотр техники аварийно-спасательных служб и состоялось торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. На фотографиях, сопровождающих пресс-релиз, видно, что глава республики находится в той же одежде, как и в распространенном видеоролике.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал произошедшее "дружеской пикировкой" и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом.

"Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера – вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", – сообщил Сидоров агентству "Интерфакс-Поволжье", посетовав, что в распространенном видеоролике это не запечатлено.

Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи – ИФ).

Вместе с тем в МЧС негативно восприняли выходку главы республики. Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, министр Евгений Зиничев отметил, что "руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом".

В МЧС также призвали всех сотрудников вести себя соответствующе и помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в России, но и во всем мире.

"За гранью понимания" назвал поведение главы Чувашии секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", – отметил Турчак.

Он также сообщил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности.

По данным источника "Интерфакса" в партии, комиссия "Единая Россия" по этике 27 января действительно рекомендовала президиуму Генерального совета исключить главу Чувашии из своих рядов.

Сам Игнатьев, комментируя вызвавшее общественный резонанс видео, заявил, что "преисполнен глубочайшего уважения" к сотрудникам МЧС и их труду.

"Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", – отметил он.

Глава республики сообщил, что возглавляет республиканскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и знает лично многих спасателей.

"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской республики. Мы входим в десятку лучших регионов", – сказал он.

Незадолго до произошедшего главу Чувашии критиковали за неосторожные высказывания. Так, в начале января интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком".

"Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", – процитировали журналисты слова главы республики.

Позже Игнатьев принес извинения за свою фразу и заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

"Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я – человек с доброй душой, прошу прощения", – приводились слова Игнатьева его пресс-службой.

В сообщении утверждалось, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым, "был неверно интерпретирован, искажен".

"На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи", – говорилось в пресс-релизе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле знакомы со всеми этими эпизодами и разными точками зрения, которые излагаются.

Вместе с тем в Кремле не стали давать оценок инцидентам, связанным с главой Чувашии, и как-либо их комментировать.

Обозреватель Анастасия Николаева

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