Улетел, но обещал вернуться

28.01.20 13:21

Фото СКР

Interfax-Russia.ru – Мужчина, оставивший своих сыновей в аэропорту Шереметьево, сам явился в отделение СКР в Ростовской области. Дети пока остаются в московской больнице.

Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево 26 января заметили в терминале D двух мальчиков 8 и 6 лет. Дети несколько часов слонялись по аэровокзалу, взрослого с ними не было. Поговорив с детьми, полицейские выяснили, что мальчики — родные братья и прилетели в Москву вместе со своим отцом из Хабаровска. Затем родитель оставил их в аэропорту и исчез. При этом в рюкзаке у старшего ребенка правоохранители нашли свидетельства о рождении обоих мальчиков и записку от их отца, в которой он сообщал, что не может содержать сыновей из-за финансовых трудностей, и просил власти найти им временный приют. При этом мужчина пообещал забрать детей позже. В итоге полицейские накормили мальчиков и доставили их в Химкинскую областную больницу, а сами занялись поисками пропавшего отца.

Личность мужчины правоохранители установили достаточно быстро. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Из Москвы мужчина улетел в Ростов-на-Дону.

По факту инцидента Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние).

"Сегодня (28 января 2020 года – ИФ) мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений СК, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", — сообщили в пресс-службе СКР.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, мужчина пришел с повинной в отдел СК РФ в Батайске (Ростовская область), с ним работают московские следователи.

Также следователи разыскали мать мальчиков. Как оказалось, из-за конфликтов с мужем женщина ушла из семьи.

"Дети в последнее время жили с отцом. Психологи спрашивали у них про маму, они оба хорошо ее помнят и говорят, что мама ушла. (...) Насколько нам сейчас известно, она (мать детей — ИФ) привлекалась, как раз, по статье (...) за неисполнение родительских обязанностей, ей было вынесено предупреждение. И, насколько нам сейчас известно, по предварительным данным, но по фактуре мы не имеем на руках документов, (...) отец подавал на мать в суд о лишении родительских прав", — сообщила журналистам детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

Однако, по ее словам, мать мальчиков родительских прав не лишена.

Ту же информацию агентству "Интерфакс-Дальний Восток" подтвердила и министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова. Чиновница сообщила, что женщина готова забрать детей в свою новую семью.

"Мама выразила полную готовность забрать ребят в свою новую семью. У нее второй брак, они официально зарегистрированы, ждут еще одного ребенка", — сказала министр.

По словам Петуховой, с новым мужем женщина также проживает в Комсомольске-на-Амуре. Семья характеризуется как положительная.

"После развода у них с первым мужем была договоренность, что дети остаются с ним. Но о том, что он собирается увезти их в Москву, она не знала", — подчеркнула министр.

По ее словам, в настоящее время мать мальчиков оформляет доверенность, чтобы детей привезли обратно в Хабаровск.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заверила, что матери мальчиков окажут в регионе всю необходимую помощь.

"Наши психологи готовы поработать с мамой и детьми, помочь им наладить теплые взаимоотношения", — сказала она агентству.

Вместе с тем, Трегубенко рассказала и о конфликте между родителями мальчиков. Так, со слов их мамы, бывший муж ее периодически избивал.

"О фактах постоянного насилия в семье женщина рассказала полицейским. Об этом же нам стали поступать и сообщения от третьих лиц", — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Также в местных СМИ появилось видео, на котором женщина рассказывает, что после развода первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

"Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне (…) На глазах у детей, получается, он привязал меня на кухне к компьютерному столу скотчем и начал просто всаживать кухонный нож для резки хлеба. В ноги, в руку, у меня на спине еще шрам", — также рассказала мама мальчиков в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, мальчики пока остаются в Химкинской областной больнице. С ними все в порядке.

"Поговорила с докторами, вопросов пока к соматическому состоянию, к здоровью нет. Оно удовлетворительное. Но обследования будут проводиться, проведена лишь часть обследований. С ними будут беседовать психологи. Взяли все необходимые анализы, в ближайшее время будет более подробная информация", — рассказала она журналистам после посещения медучреждения.

Главный врач Химкинский центральной клинической больницы Владислав Мирзонов уточнил, что в понедельник 27 января детей уже осмотрели узкие специалисты: отоларинголог, офтальмолог и невролог.

"Самочувствие хорошее. Дети хорошо общаются, контактируют с медицинским персоналом", — сказал Мирзонов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Также мальчиков навестили следователи.

"Они с удовольствием поделились с гостями своими увлечениями, рассказали о любимых мультфильмах и сказочных персонажах. Сейчас для сотрудников Следственного комитета самое главное, чтобы мальчики вернулись к обычному образу жизни, а поездка в столицу оставила в их памяти лишь приятные воспоминания", — отметили в СКР.

Между тем, как заявили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам детей при президенте РФ Анны Кузнецовой, перед отправлением мальчиков обратно на Дальний Восток, специалисты должны разобраться в их семейной ситуации и убедится, что жизнь детей сложится наилучшим образом.

"Пока мы не убедимся, что есть понимание того, как сложится судьба мальчиков, и кто будет с ними рядом, рано говорить о сроках их возвращения", — сказала Кузнецова.

Она сообщила, что специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в ближайшее время вылетят в регион, где выяснят все детали этой истории, а также проверят работу "органов системы профилактики".

"Специалисты аппарата выезжают в регион, будут проведены проверки, изучены все возможные варианты, собрана достоверная информация. Только после этого обсудим дальнейшие шаги", — заявила Кузнецова.

Она также сообщила, что утром 28 января ей поступило сообщение от человека, представившегося отцом детей.

"В записке он просит не передавать детей маме. Значит — если это он на самом деле — то, как минимум, человек продолжает следить за ситуацией", — сказала Кузнецова.

Обозреватель Наталья Пономарева

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