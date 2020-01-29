Решение о помиловании

29.01.20 22:22

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссасхар, осужденную в России на 7,5 лет колонии общего режима за 9 г гашиша.

25-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

В октябре 2019 года Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной по п."в", ч.2 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ) и назначил ей наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима.

О помиловании девушки еще тогда президента России Владимира Путина просили президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар. "Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему (Владимира Путина - ИФ) милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - говорилось, в частности, в письме президента Израиля Реувена Ривлина.

"Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала нарочно ничего, в чем ее обвиняют. Все, чего я прошу, пожалуйста, отпустите ее домой", - отмечалось в письме матери Иссахар, распространенном коллегией "Pen&Paper", чьи адвокаты вступили в дело.

В обращении женщина обращала внимание на то, что ее дочь "приехала из страны с другим менталитетом". Теперь же на протяжении шести месяцев она "сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также обратился к президенту России с просьбой даровать помилование осужденной в РФ гражданке Израиля. Вопрос помилования он также обсуждал с главой российского государства лично.

Однако в декабре 2019 года Мособлсуд признал приговор Иссахар законным и обоснованным.

Между тем сама израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Попытки освобождения Иссахар продолжились. Причем, как заявлял "Интерфаксу" временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне, переговоры ведутся "на самом высоком политическом уровне обоих стран".

В январе израильские СМИ сообщили, что Израиль и Россия согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием Иссахар российской стороной, и занимаются проработкой деталей. При этом СМИ Израиля активно обсуждали, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Канал 13, в частности без указания источника сообщил, что российская сторона, по некоторым данным, обратилась к Израилю с просьбой урегулировать в ее пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. По данным канала, премьер-министр Израиля готов обсуждать этот вопрос.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В настоящее время подворье занимает группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом, с официальным названием "Русское православное общество Святой Земли", зарегистрированным в Мюнхене. Право собственности оспаривает Императорское православное палестинское общество, председателем которого является бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

Сам Нетаньяху подтвердил, что в ходе запланированной встречи с президентом России он поднимет вопрос возможного помилования Иссахар. "Я, как и все вы, надеюсь на положительные новости", - приводила The Times of Israel слова Нетаньяху.

Мать Наамы - Яффа Иссахар выразила надежду, что Путин в ближайшие дни объявит об амнистии для ее дочери.

Израильские СМИ полагали, что президент России во время визита в Израиль "объявит о помиловании и назовет дату освобождения" израильтянки из-под стражи.

Газета The Jerusalem Post писала, что "ожидания того, что российский президент Владимир Путин в ходе своего визита в четверг в Израиль объявит о намерении помиловать и освободить 26-летнюю преподавательницу йоги (Иссахар - ИФ), высоки".

22 января стало известно, что Израиль еще в конце 2019 года решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья в пользу российской стороны, передав ей права над этим объектом.

На следующий день после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме президент РФ заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

Между тем в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснял "Интерфаксу" глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена, израильтянка должна сама подать заявление о помиловании для того, чтобы у президента России появилось право на это.

"Помилование может осуществляться только в отношении конкретного человека индивидуально. В данном случае, что касается Иссахар, осужденной за наркотики, она имеет право просить о помиловании. Но именно она", - сказал Кучерена.

Он напомнил, что в соответствии со ст. 89 Конституции РФ помилование является "исключительной компетенцией президента России". "Как глава государства может помиловать осужденную, которая не хочет быть помилованной, поскольку не считает себя виновной?" - сказал адвокат.

Кучерена высказал предположение, что "если израильтянка не хочет подавать ходатайство о помиловании, значит, она добивается пересмотра своего приговора в будущем, чтобы получить оправдательный вердикт".

Он назвал одним из вариантов решения проблемы - передача Иссахар в Израиль для отбывания наказания на родине. В этом случае, уточнил адвокат, сама она может не писать заявление о передаче ее на родину. "В данном случае достаточно обращения компетентных органов Израиля в Минюст РФ. А в случае решения вопроса о ее передаче власти Израиля сами будут решать, оставить ее в местах лишения свободы или же освободить", - отметил Кучерена.

В минувшие выходные дни стало известно, что Иссахар подала прошение о помиловании. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала это прошение.

27 января областная комиссия единогласно решила рекомендовать помиловать Иссахар. Причем, как сообщила "Интерфаксу" зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, израильянка частично признает свою вину: "Она действительно провозила (наркотики - ИФ), но никакого умысла на контрабанду у девушки не было".

На следующий день заключение подмосковной комиссии по вопросам помилования подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Документ незамедлительно отправлен в администрацию президента, сообщили "Интерфаксу" в аппарате губернатора.

Заключение о целесообразности помилования израильтянки направили в управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Документы должны были быть проверены в управлении, после чего на подпись президенту внесли проект указа о помиловании.

29 января президент России подписал указ о помиловании Иссасхар. "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, распространенном пресс-службой Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как пишет газета "Едиот Ахронот", сотрудники посольства Израиля в России 30 января сопроводят израильтянку Нааму к самолету премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, будучи с официальным визитом в России, должен встретиться с президентом РФ. Наама полетит с ним и со своей матерью домой в Израиль.

Обозреватель Анастасия Николаева

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