Вслед за бизонами

30.01.20 12:10

© РИА Новости. Александр КРяжев

Interfax-Russia.ru – Ученые обнаружили свидетельства миграции неандертальцев из Восточной Европы в Сибирь.

Данные, полученные учеными при исследовании пещер на Алтае, указывают как минимум на две волны миграции неандертальцев в Южную Сибирь.

"Первая волна оценивается от 200 до 100 тыс. лет назад, 100 тыс. лет назад они исчезли, вторая волна – от 60 и примерно до 40, может быть, до 35 тыс. лет назад, если принимать во внимание данные по пещере Окладникова", – сообщила журналистам 28 января старший научный сотрудник сектора археологии палеолита Института археологии и этнографии СО РАН Ксения Колобова.

По ее словам, неандертальцы последней – второй – волны миграции начали свой путь из Европы около 80-70 тыс. лет назад, продвигаясь, предположительно, по северному побережью Каспийского моря (в то время оно могло быть меньше), и пришли таким образом на Алтай примерно 60 тыс. лет назад. Переселенцы устроили стоянки в 3 алтайских пещерах: имени А.П. Окладникова, Страшной и Чагырской. Исследовав их, специалисты пришли к выводу, что жившие там древние люди не были каннибалами и, возможно, употребляли в пищу рыбу (есть данные о том, что их европейские "сородичи" ели себе подобных).

"Последние данные изотопных анализов говорят, что в костях (неандертальцев – ИФ) очень много изотопа азота, который соответствует высшим хищникам, то есть они питались, как гиены. Неандертальцы были хищниками до глубины души. Настолько высокий уровень (изотопа – ИФ) азота также может свидетельствовать о том, что они также потребляли рыбу, речные растения, всяческих рачков, речных животных и так далее", – сказала Колобова.

Однако, по ее словам, ученым достоверно известно лишь то, что основу рациона неандертальцев составляли бизоны, вслед за стадами которых они и мигрировали по Евразии, мамонты, лошади и другие крупные животные. При этом, как отметила исследовательница, неандертальцы особенно ценили костный мозг – об этом свидетельствуют останки животных, которые ученые обнаружили в пещерах. Все кости были характерным образом раздроблены.

Вместе с тем, при раскопках в Чагырской пещере ученые нашли около 1 тыс. 200 изделий, большинство из которых было сделано из длинных трубчатых костей бизонов, а также каменные ножи из речной гальки, которые неандертальцы, по всей видимости, использовали для обработки кости. Похожие инструменты специалисты находили на стоянке этого подвида древних людей в Германии.

"Типологически и технологически каменные ножи, найденные в Германии и в Чагырской пещере, полностью совпадают, за исключением материала: если в Европе неандертальцы мастерили орудия из кремния, то в долине реки Чарыш на Алтае – из яшмоидов", – отметила специалист.

И те, и другие ножи были изготовлены по так называемой микокской технологии (технология изготовления кремневых орудий, относящаяся к переходному периоду от нижнего к среднему палеолиту – ИФ) – путем двусторонней отделки, и служили обычно для разделки мяса.

До этого следы неандертальцев находили в Денисовой пещере. Здесь, по словам Колобовой, проживали переселенцы "первой волны". В ту же эпоху (примерно 100-200 тыс. лет назад) в этой пещере обитали представители еще одного подвида древних людей – денисовцев. При этом, судя по всему, уживались одни с другими вместе весьма неплохо.

Недавно ученым удалось расшифровать ДНК из костного фрагмента, найденного в Денисовой пещере в 2016 году. Анализ показал, что ископаемая косточка принадлежала молодой девушке-метиске, родителями которой были денисовец (42,3%) и неандерталка (38,6%). Также специалисты установили, что отец метиски сам имел как минимум одного неандертальского предка. При этом предки девочки по неандертальской линии, вероятно, были сравнительно недавними пришельцами из Европы: в частности, прослеживалась их генетическая связь с обитателями пещеры Виндийя (находится на территории Хорватии). Таким образом, исследователи нашли прямое доказательство скрещивания между разными представителями древних людей, чьи эволюционные пути разошлись более чем 390 тыс. лет назад.

Как выяснили ученые, ареал денисовцев распространялся от Сибири до Папуа-Новой Гвинеи и Микронезии. Первая группа проживала в Восточной Азии и Сибири; территория обитания еще одной была ограничена Новой Гвинеей и ближайшими к ней островами; а следы третьей находили в Океании и в Азии.

Таким образом, становится очевидно, что денисовцы не только скрещивались с неандертальцами, но и внесли свой вклад в формирование всех азиатских народов – в первую очередь, в Меланезии и Австралии, у жителей которых доля "денисовских" генов достигает 5-6%.

Вместе с тем, как показали недавние исследования, родственниками денисовцев оказались и древние жители Тибета. Часть ДНК, которую современные обитатели этой области Китая унаследовали от денисовцев, и сегодня помогает им достаточно комфортно существовать на большой высоте.

"Один из них (вариант мутаций – ИФ), распространенный в Тибете, способствует адаптации к жизни на большой высоте: он отвечает за хорошее снабжение крови кислородом без чрезмерного увеличения численности эритроцитов", – сообщает журнал Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Еще один вариант мутации того же гена, распространенный, в первую очередь, в Гренландии, связан с устойчивостью к низким температурам.

"Есть и другие адаптации, связанные с иммунной защитой против инфекции", – также отмечает издание.

Также 4% генов современным жителям Евразии достались от неандертальцев. При этом, как считают ученые, именно этот участок ДНК способствует развитию диабета II типа, которым люди обычно заболевают уже в пожилом возрасте.

"Можно утверждать, что те мутации, которые сегодня способствуют развитию у нас диабета, когда мы слишком много едим в течение всей жизни, при голодании могут нас спасти. Именно они помогали неандертальцам выжить при скудном питании и могут так же хорошо "работать" и у современного человека, но в наших условиях последствия, увы, оказываются совсем другими", – отмечает издание.

В то же время, подчеркивают ученые, генетическая предрасположенность приводит к заболеванию лишь в определенных условиях окружающей среды.

Обозреватель Наталья Пономарева

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