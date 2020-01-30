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30.01.20 16:14
Ударить по вирусу
Ученые во Владивостоке совместно с китайскими врачами разработали "умную" программу для помощи медикам в диагностике и лечении заболевания, вызванного новым коронавирусом.
"Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ВГУЭС использовал программу диагностики и лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, предложенную Минздравом Китая, для создания системы поддержки принятия решений по диагностике и лечению этого заболевания методами искусственного интеллекта", – сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
Разработчики полагают, что программа не только поможет быстро диагностировать опасную инфекцию, но и подобрать оптимальные методы лечения исходя из особенностей организма пациента и стадии заболевания.
"Специалисты смогут консультироваться с искусственным интеллектом для постановки диагноза и получения рекомендаций по лечению заболевания, связанного с коронавирусом 2019-nCoV, средствами китайской традиционной медицины", – пояснили в пресс-службе университета.
В свою очередь Министерство здравоохранения РФ рекомендовало три препарата для лечения нового коронавируса – Рибавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Согласно инструкции, Рибавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. А последнее лекарство используется при лечении ВИЧ-инфекции.
"В качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых "Рибавирин". Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах, однако к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты (прежде всего, анемия и гопиксемия)", – говорится во временных методических рекомендациях Минздрава.
Также в определенных случаях министерство советует использовать антибиотики.
"Пациентам с клиническими формами коронавирусной инфекции, протекающими с поражением нижних отделов респираторного тракта (пневмония), показано назначение антимикробных препаратов", – отмечается в документе.
Выбор антибиотиков и способ их введения зависит от тяжести состояния пациента, наличия у него сопутствующих заболеваний, а также результатов его анализов и других факторов.
По данным Минздрава, инкубационный период заболевания длится от 2 до 14 дней. Для новой коронавирусной инфекции, вызванной новым штамом вируса 2019-nCoV, характерна высокая температура, сухой кашель, миалгии, одышка и быстрая утомляемость. Также зараженные жаловались на "ощущение заложенности" в грудной клетке.
"Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, повышенное сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры", – говорится в методических рекомендациях Минздрава.
По данным министерства, самой легкой формой проявления заболевания является острая респираторная вирусная инфекция. При тяжелом течении болезни наблюдаются быстро прогрессирующее заболевание нижних дыхательных путей – пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН), острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), а также сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок.
"Средний возраст пациентов в Ухани составлял около 41 года, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет), у больных также отмечены частые сопутствующие заболевания: сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия (15%) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15%)", – уточняется в документе Минздрава.
Как отмечают в российском министерстве здравоохранения, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.
"Описаны единичные случаи заболевания (у детей – ИФ), этиологически связанные с коронавирусом 2019-nCoV. Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные вирусом, не позволяют объективно оценить особенности заболевания, а также характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях заболевания", – говорится в рекомендациях.
Между тем, по данным СМИ, медики обнаружили в Китае 10-летнего мальчика, зараженного коронавирусом, при этом у ребенка не было никаких симптомов заболевания и он мог заражать окружающих людей. Группа китайских ученых, опубликовавших свое исследование в журнале The Lancet, пришла к выводу, что вирус может распространяться незаметно, в связи с этим, специалисты опасаются, что эффективность карантина может быть переоценена.
По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР (на 30 января), в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 29%, или 1 тыс. 737 человек. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (по данным на 30 января, 170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).
Кроме того, подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран мира – Австралию, Вьетнам, Германию, Канаду, Корею, Камбоджу, Малайзию, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Францию, Шри-Ланку и Японию. Также первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом 30 января были зарегистрированы в Индии и на Филиппинах. В России зараженных этой инфекцией по-прежнему нет.
"За период мониторинга выявлено 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 30 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 23 – грипп А, 10 – грипп В, 7 – парагрипп, в 2 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано", – сообщил Роспотребнадзор 30 января.
Накануне Роспотребнадзор внес в правительство России проект "Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ". Подготовить этот план службе поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что главная наша ценность – это здоровье граждан. Здесь попросил бы Вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые на сегодняшний день принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка информации, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", – заявил Мишустин на заседании правительства 30 января.
Также он попросил подключиться к информированию граждан руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анну Попову.
Обозреватель Наталья Пономарева
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