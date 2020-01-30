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30.01.20 21:35
"Дело" сдвинулось
Пять фигурантов так называемого "дела Голунова" задержали накануне в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по Москве.
Все они бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.
В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п."а, б, в" ч.3 ст.286, ч.4 ст.303, ч.2 ст.228 УК РФ (превышение должностных полномочий; фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности; незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).
По данным следствия, в июне 2019 года эти сотрудники полиции с целью незаконного привлечения журналиста к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак Голунова и в его квартиру. На основании этих "вещественных доказательств" и было сфальсифицировано обвинение Голунова в незаконном сбыте наркотических средств.
При этом, отмечают в СКР, подложенные потерпевшему наркотики полицейские ранее незаконно приобрели и также незаконно хранили и перевозили.
Специального корреспондента базирующегося в Латвии издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года и позднее обвинили в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста прекратили за его непричастностью к преступлению. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его.
В связи с "делом Голунова" должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Сотрудников Коновалова, Сергалиева, Феофанова, Уметбаева, начальника отделения Ляховца, а также начальника отдела УВД Щирова уволили из органов МВД.
11 декабря 2019 года Голунов подал в ФСБ заявление о регистрации сообщения о преступлении в связи с подбрасыванием ему наркотических средств и применением насилия сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы.
Немного позже президент России Владимир Путин заявил о том, что "против" пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, возбудили уголовные дела. В свою очередь сам журналист и его защита поясняли, что дело возбуждено по факту совершенного преступления, а не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц.
14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.
Вместе с тем глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена высказал мнение, что к уголовной ответственности по "делу Голунова" должны быть привлечены не только бывшие полицейские - рядовые исполнители, но и их начальники, отдававшие незаконные приказы.
"Все, кто причастен к этому нашумевшему делу, кто совершал незаконные действия, будут привлечены к ответственности. Никто никого покрывать не будет", - сказал Кучерена "Интерфаксу".
По его словам, министр внутренних дел и президент России очень жестко настроены в части строгого соблюдения прав человека, невзирая на должности и звания.
Касаясь в целом ситуации вокруг "дела Голунова" и причастности к нему сотрудников столичной полиции, Кучерена подчеркнул, что "это уже бывшие полицейские".
Он напомнил, что решение об увольнении полицейских, причастных к "делу Голунова", глава МВД принял по результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками службы собственной безопасности ведомства.
"Что касается следственных органов, которые все это время проводили расследование, то, вероятно, они пришли к выводу, что в действиях бывших сотрудников полиции есть состав преступления", - отметил адвокат.
По его мнению, "сам факт задержания экс-полицейских направлен на то, чтобы собрать доказательства, подтверждающие их виновность".
Между тем бывшие заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец и оперативник Максим Уметбаев заявляют об оказании давления на них со стороны следствия.
Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович на своей странице в соцсети, следствие предлагает "оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте", в противном случае "следователи обещают меру пресечения в виде ареста и помещение в СИЗО".
По ее словам, общественникам удалось поговорить с тремя из пяти задержанных, так как экс-оперативник Акбар Сергалиев отказался от общения, а Денис Коновалов уже был передан конвою для доставки в Басманный суд.
Опрошенные экс-полицейские не признают своей вины и считают, что им "предъявлены бредовые обвинения", отмечает Литвинович. Так при общении с ОНК Ляховец сообщил, что в день задержания Голунова находился в отпуске и "лишь давал советы другим сотрудникам по телефону". При этом экс-полицейский считает, что Голунов "был реабилитирован под давлением общественности".
В свою очередь Уметбаев рассказал, что присутствовал только "полтора часа на обыске, ходил, пристегнутый наручником к Ивану Голунову, в задержании не участвовал".
"Бывший оперативник Роман Феофанов сообщил, что вину не признает. Сообщил, что давление на него не оказывалось", - отмечает Литвинович.
В суде представитель следствия подтвердил, что Феофанов не признает свою вину. Вместе с тем следователь, отметив, что Феофанов вместе с Коноваловым, Сергалиевым и Уметбаевым участвовал в составе организованной группы под руководством Ляховца с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности Голунова, настаивал на аресте обвиняемого.
Мотивируя ходатайство, он указывал на то, что фигуранты "дела Голунова" могут скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и помешать расследованию.
Причем, следствие не исключает, что полицейские, незаконно задержавшие журналиста, могли участвовать и в других преступлениях.
Организатором задержания Голунова считают бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотических веществ УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца.
Адвокат правозащитной организации "Открытки" Сергей Бадамшин сообщил "Интерфаксу", что Ляховец и его подчиненные, причастные к задержанию журналиста, хотели повышения по службе.
Между тем сам Ляховец заявил в суде о своей невиновности и невиновности его подчиненных.
"Все знают, что ситуация просто политическая, и 7 июня, после задержания Голунова, дело перешло из правовой плоскости в плоскость политическую. Всем известно, по каким причинам - и следствию - отпустили Голунова. И достаточно доказательств... Это не его заслуга и его адвоката. (...) Просто было сказано, что пять сотрудников должны быть наказаны. Это просто такой акт возмездия", - отметил Ляховец.
Он также сообщил, что следствие давит на него. "Мне были сказано, что мне создадут "особые условия", чтобы память лучше заработала, чтобы я дискредитировал и оговорил себя и своих сотрудников", - сказал бывший полицейский.
Вместе с тем экс-сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев частично признал вину в части применения физической силы к журналисту. Он также сообщил, что готов сотрудничать со следствием.
Адвокат Уметбаева пояснил, что оперативник занимался конвоированием Голунова и участвовал в обыске квартиры журналиста. К событиям, предшествовавшим задержанию последнего, полицейский отношения не имел, подчеркнул адвокат.
Защитник добавил, что в день задержания Голунова Уметбаев собирался в поликлинику и его вызвал на работу руководитель - Ляховец.
Басманный суд Москвы отправил под арест всех пятерых бывших сотрудников отдела по наркоконтролю УВД по Западному округу столицы, причастных, по версии следствия, к незаконному уголовному преследованию корреспондента издания Meduza.
Обозреватель Анастасия Николаева
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