"Дело" сдвинулось

30.01.20 21:35

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигурантs "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.

Пять фигурантов так называемого "дела Голунова" задержали накануне в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по Москве.

Все они бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п."а, б, в" ч.3 ст.286, ч.4 ст.303, ч.2 ст.228 УК РФ (превышение должностных полномочий; фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности; незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).

По данным следствия, в июне 2019 года эти сотрудники полиции с целью незаконного привлечения журналиста к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак Голунова и в его квартиру. На основании этих "вещественных доказательств" и было сфальсифицировано обвинение Голунова в незаконном сбыте наркотических средств.

При этом, отмечают в СКР, подложенные потерпевшему наркотики полицейские ранее незаконно приобрели и также незаконно хранили и перевозили.

Специального корреспондента базирующегося в Латвии издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года и позднее обвинили в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста прекратили за его непричастностью к преступлению. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его.

В связи с "делом Голунова" должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Сотрудников Коновалова, Сергалиева, Феофанова, Уметбаева, начальника отделения Ляховца, а также начальника отдела УВД Щирова уволили из органов МВД.

11 декабря 2019 года Голунов подал в ФСБ заявление о регистрации сообщения о преступлении в связи с подбрасыванием ему наркотических средств и применением насилия сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы.

Немного позже президент России Владимир Путин заявил о том, что "против" пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, возбудили уголовные дела. В свою очередь сам журналист и его защита поясняли, что дело возбуждено по факту совершенного преступления, а не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц.

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

Вместе с тем глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена высказал мнение, что к уголовной ответственности по "делу Голунова" должны быть привлечены не только бывшие полицейские - рядовые исполнители, но и их начальники, отдававшие незаконные приказы.

"Все, кто причастен к этому нашумевшему делу, кто совершал незаконные действия, будут привлечены к ответственности. Никто никого покрывать не будет", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

По его словам, министр внутренних дел и президент России очень жестко настроены в части строгого соблюдения прав человека, невзирая на должности и звания.

Касаясь в целом ситуации вокруг "дела Голунова" и причастности к нему сотрудников столичной полиции, Кучерена подчеркнул, что "это уже бывшие полицейские".

Он напомнил, что решение об увольнении полицейских, причастных к "делу Голунова", глава МВД принял по результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками службы собственной безопасности ведомства.

"Что касается следственных органов, которые все это время проводили расследование, то, вероятно, они пришли к выводу, что в действиях бывших сотрудников полиции есть состав преступления", - отметил адвокат.

По его мнению, "сам факт задержания экс-полицейских направлен на то, чтобы собрать доказательства, подтверждающие их виновность".

Между тем бывшие заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец и оперативник Максим Уметбаев заявляют об оказании давления на них со стороны следствия.

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович на своей странице в соцсети, следствие предлагает "оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте", в противном случае "следователи обещают меру пресечения в виде ареста и помещение в СИЗО".

По ее словам, общественникам удалось поговорить с тремя из пяти задержанных, так как экс-оперативник Акбар Сергалиев отказался от общения, а Денис Коновалов уже был передан конвою для доставки в Басманный суд.

Опрошенные экс-полицейские не признают своей вины и считают, что им "предъявлены бредовые обвинения", отмечает Литвинович. Так при общении с ОНК Ляховец сообщил, что в день задержания Голунова находился в отпуске и "лишь давал советы другим сотрудникам по телефону". При этом экс-полицейский считает, что Голунов "был реабилитирован под давлением общественности".

В свою очередь Уметбаев рассказал, что присутствовал только "полтора часа на обыске, ходил, пристегнутый наручником к Ивану Голунову, в задержании не участвовал".

"Бывший оперативник Роман Феофанов сообщил, что вину не признает. Сообщил, что давление на него не оказывалось", - отмечает Литвинович.

В суде представитель следствия подтвердил, что Феофанов не признает свою вину. Вместе с тем следователь, отметив, что Феофанов вместе с Коноваловым, Сергалиевым и Уметбаевым участвовал в составе организованной группы под руководством Ляховца с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности Голунова, настаивал на аресте обвиняемого.

Мотивируя ходатайство, он указывал на то, что фигуранты "дела Голунова" могут скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и помешать расследованию.

Причем, следствие не исключает, что полицейские, незаконно задержавшие журналиста, могли участвовать и в других преступлениях.

Организатором задержания Голунова считают бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотических веществ УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца.

Адвокат правозащитной организации "Открытки" Сергей Бадамшин сообщил "Интерфаксу", что Ляховец и его подчиненные, причастные к задержанию журналиста, хотели повышения по службе.

Между тем сам Ляховец заявил в суде о своей невиновности и невиновности его подчиненных.

"Все знают, что ситуация просто политическая, и 7 июня, после задержания Голунова, дело перешло из правовой плоскости в плоскость политическую. Всем известно, по каким причинам - и следствию - отпустили Голунова. И достаточно доказательств... Это не его заслуга и его адвоката. (...) Просто было сказано, что пять сотрудников должны быть наказаны. Это просто такой акт возмездия", - отметил Ляховец.

Он также сообщил, что следствие давит на него. "Мне были сказано, что мне создадут "особые условия", чтобы память лучше заработала, чтобы я дискредитировал и оговорил себя и своих сотрудников", - сказал бывший полицейский.

Вместе с тем экс-сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев частично признал вину в части применения физической силы к журналисту. Он также сообщил, что готов сотрудничать со следствием.

Адвокат Уметбаева пояснил, что оперативник занимался конвоированием Голунова и участвовал в обыске квартиры журналиста. К событиям, предшествовавшим задержанию последнего, полицейский отношения не имел, подчеркнул адвокат.

Защитник добавил, что в день задержания Голунова Уметбаев собирался в поликлинику и его вызвал на работу руководитель - Ляховец.

Басманный суд Москвы отправил под арест всех пятерых бывших сотрудников отдела по наркоконтролю УВД по Западному округу столицы, причастных, по версии следствия, к незаконному уголовному преследованию корреспондента издания Meduza.

Обозреватель Анастасия Николаева

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