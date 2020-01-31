Поздравления с отставкой

31.01.20 14:25

Фото сайта горсовета Керчи

Interfax-Russia.ru – Глава Крыма Сергей Аксенов требует отставки главы горсовета Керчи из-за скандала с блокадниками.

Поводом для возмущения стали опубликованные фотографии поздравления блокадников главой горсовета Керчи Майей Хужиной и депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На фотографиях женщины в шубах, которые вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Как сообщили в городском парламенте, блокадникам подарили "символический" хлеб, который те "принимали с особым трепетом".

Этот жест раскритиковали пользователи соцсетей, посчитав такие подарки издевательством над блокадникам.

С этой точкой зрения согласился и глава Крыма Сергей Аксенов. "Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!" – написал он на своей странице в вконтакте, пообещав провести служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в "мероприятии".

Он уточнил, что обсудил со спикером Госсовета Владимиром Константиновым поздравление блокадников председателем и депутатами городского совета Керчи, а также депутатом Госсовета.

"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии "Единая Россия", - заявил Аксенов.

В "Единой России" согласились с главой Крыма о необходимости наказать председателя городского совета Керчи.

"Ситуация с поздравлениями ветеранов в Керчи очень возмутительная, потому что это демонстрация явного к ним пренебрежения и неуважения. (...) Те объяснения, которые сейчас дает городской совет Керчи, его пресс-секретарь, абсолютно невнятны. Что значит - поздравлявшие спешили? Им некогда было раздеться, поэтому они не сняли свои шубы, уделяли буквально пять минут ветеранам. Унизителен и сам факт поздравления блокадников хлебобулочными изделиями", - заявил заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Он сообщил, что переговорил с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "У него такая же жесткая позиция", - сказал замсекретаря.

По словам Хинштейна, "Единая Россия" должна освободить председателя городского совета Керчи от должности секретаря местного отделения. "А глава республики, в свою очередь, будет инициировать отстранение ее от должности председателя горсовета", - отметил он.

После этого Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке. "Дамы в шубах" (глава Керчи и ее замша), опозорившиеся вручением хлебобулочных изделий блокадникам, написали заявления о сложении с себя полномочий", - написал Хинштейн на своей странице в твиттере.

А первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому поручено провести служебное расследование, рассказал агентству "Интерфакс-Юг", что выедет в Керчь 31 января, чтобы встретиться с блокадниками, выяснить все подробности и, если будет необходимость, принести извинения. "Дальше материалы - нужно разобраться с мотивами - будут предоставлены руководителю Госсовета и партии для принятия решений", - сказал он.

Однако глава горсовета Керчи передумала увольняться. "Заявление не зарегистрировано в горсовете, поэтому по факту его нет", - заявила Хужина агентству "Интерфакс-Юг".

Подавать заявление на регистрацию она пока не планирует и занимается текущей работой. "Я сейчас везу блокаднице кресло, которое пообещала 27 января, работаю в штатном режиме", - уточнила председатель городского парламента.

Она также рассказала, что больше не хочет давать комментарии журналистам, потому что ее слова искажают. При этом подчеркнула, что произошедшее считает несправедливо раздутой историей.

Между тем глава Крыма заявил, что намерен настаивать на увольнении председателя горсовета Керчи. "Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", - написал Аксенов.

Он сообщил, что созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным, и если в течение дня его требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то 3 февраля он выедет в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой "будет поставлена точка в этом вопросе".

"Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил Аксенов.

Внеочередное заседание городского совета Керчи, на котором депутаты рассмотрят вопросы о снятии с должностей главы парламента и ее заместителя Хужину и Щербулу назначено на 3 февраля.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому поручено провести служебное расследование, глава горсовета подтвердила, что любое решение главы Крыма будет выполнено.

В свою очередь в Кремле предложили противопоставить хамству чиновников общественную нетерпимость.

"В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обозреватель Анастасия Николаева

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