Заблокировать вирус

31.01.20 15:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru - Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. Также введены ограничения на авиа- и железнодорожные перевозки в направлении Китая.

Правительство РФ с 31 января закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке из-за "уханьского" коронавируса. Как долго будут действовать ограничения, пока не известно.

"Минтрансу России совместно с погранслужбой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с Китайской Народной Республикой (КНР) согласно приложению", - говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров.

В приложении к документу указаны 16 международных пунктов пропуска: КПП Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), одноименный пункт пропуска на автомобильной дороге, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), одноименные автомобильные пункты пропуска, Олочи - Шивэй, Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Полтавка - Дуннин, Краскино – Хуньчунь и Махалино – Хуньчунь.

"МИД России уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - также отмечается в распоряжении.

Подчеркивается, что документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января "в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции".

Ранее сообщалось, что международный пункт пропуска между Благовещенском и Хэйхэ закрылся в связи с празднованием китайского нового года еще 25 января (до 27 января), затем китайская сторона продлила это ограничение из-за вспышки опасной коронавирусной инфекции до 31 января. При этом 28 января на этом пункте работало временное "окно", открытое по просьбе приамурских властей для перевозки обратно в РФ тяжело больной туристки из региона (у женщины врачи заподозрили острый аппендицит). Заодно после медосмотра через границу пропустили всех желающих - около 200 человек.

В свою очередь пресс-служба Забайкальской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") сообщила, что с 31 января по 1 марта ограничивает железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с Китаем. В числе прочих приостанавливается движение международного пассажирского поезда N654/653 сообщением "Забайкальск - Маньчжурия".

"Поезд "Забайкальск - Маньчжурия" ходил дважды в неделю: в пятницу - из Забайкальска на территорию КНР, а в воскресенье - из Маньчжурии в РФ", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

По данным РЖД, международное железнодорожное сообщение с КНР сохраняется только на маршруте "Москва - Пекин".

"Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат", - добавили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса отменен ряд авиарейсов в Китай. Так, 30 января авиарейсы из Владивостока в города КНР отметили три авиакомпании: "9Air", "Аврора" и Pegas Fly.

"Авиакомпания "9Air" до 19 февраля отменила рейсы в Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР), "Аврора" - в Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly - в Яньцзи до 24 февраля", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

При этом в пресс-службе авиакомпании "Аврора" агентству уточнили, что отмена рейса в Яньцзи не связана со вспышкой коронавируса.

"Чартерный рейс Владивосток - Яньцзи был отменен еще в декабре 2019 года по причине, не связанной с заболеванием коронавирусом в этой стране. Программа полетов из Владивостока в Яньцзи была подтверждена только до конца прошлого года. Рейсы по другим направления в Китай "Аврора" продолжает выполнять", - сказал представитель компании.

Ранее рейсы из Владивостока на китайский остров Хайнань (курорт Санья) до конца зимнего расписания отменила авиакомпания "Нордстар" (NordStar). Такое решение перевозчик принял в связи с рекомендациями Роспотребнадзора и Ростуризма.

"Перевозка туристов по маршруту "Хабаровск – Санья" за 26 января, а также перевозка на всех последующих рейсах из городов РФ в Санью отменена. Начиная с 26 января, рейсами авиакомпании NordStar будет осуществляться только вывоз туристов из Саньи в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Оформить возврат денег за авиабилеты можно через контактный центр авиакомпании по телефону 8 (800) 700-80-07 (звонок по России бесплатный). Туристам, которые приобретали тур на Хайнань у туроператора "Русь Тур", необходимо обращаться по месту покупки турпакета.

В свою очередь авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с распространением коронавируса отменила ряд рейсов в Европу, где уже зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации", - говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Отменены будут рейсы по направлениям, "на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая". Это рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в Саппоро (Япония).

Пассажирам, купившим авиабилеты на рейсы в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге. Для оформления возврата билетов необходимо обратиться по месту их приобретения.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщили об отмене рейсов в Хайкоу (городской округ на острове Хайнань) из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос (городской округ в автономном районе Внутренняя Монголия (КНР) и Сиань (крупный город в центральной части Китая и столица провинции Шэньси) из Екатеринбурга.

Вместе с тем, "Уральские авиалинии" продолжат полетную программу в Пекин и Харбин.

Также чартерные рейсы в Китай отменила авиакомпания Azur Air, выполнявшая полеты на Хайнань по заказу туроператора Anex Tour.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера, туроператора Anex Tour, Azur Air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. В кратчайшие сроки будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань", - заявили "Интерфаксу" в Azur Air.

В авиакомпании отметили, что полетная программа по китайскому направлению будет изменена до стабилизации ситуации.

Также о приостановке продаж турпакетов в Китай сообщил туроператор TEZ Tour, работающий с чартерной авиакомпанией iFly. Представитель перевозчика подтвердил "Интерфаксу" закрытие ввозных рейсов, уточнив, что авиакомпания будет работать только на вывоз российских туристов из Китая.

"До 9 февраля должны прекратиться полеты в Нанкин, Шэньчжэнь", - уточнил представитель iFly.

Вместе с тем, об отмене рейсов в КНР сообщила и авиакомпания Nordwind, которая выполняет чартерные рейсы в РФ по заказу китайских туроператоров (Санкт-Петербург - Ханчжоу, Иркутск - Гуанчжоу).

"Мы вывозим китайских пассажиров из России, обратные рейсы летят в Москву без пассажиров. Программа будет возобновлена после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщил агентству представитель Nordwind.

В свою очередь, доставку пассажиров из Благовещенска в китайский город Санья приостановила авиакомпания "Якутия".

"До стабилизации обстановки в Китае авиакомпания "Якутия" отменила рейсы в Санья 5 и 12 февраля из Благовещенска, при улучшении ситуации полеты будут продолжены", - сообщается на сайте правительства Якутии.

При всем этом регулярные рейсы из России в Китай пока массово не отменяли. "Аэрофлот" лишь предложил пассажирам сдать билеты или поменять дату вылета без дополнительной платы. Аналогичное решение приняла S7.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Китайской Народной Республики (КНР), в республике на 20:00 30 января зарегистрировано 9 тыс. 720 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 25,6% (1 тыс. 984 человека). Наибольшее количество заболевших по-прежнему зарегистрировано в провинции Хубэй (5 тыс. 806 человек). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% - в тяжелой (1 тыс. 527 заболевших). Летальность составляет 2,2 % (213 случаев).

В настоящее время подтверждено 102 случая завоза коронавируса в 19 стран мира (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ). 31 января стало известно о первых двух зараженных в Великобритании. Также 31 января в России выявили первых двух больных новым коронавирусом граждан Китая.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на чрезвычайном заседании 30 января признала ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель РФ поддержал решение ВОЗ. В настоящее время вакцины от коронавируса не существует, разработкой такой вакцины занимаются сразу несколько научных институтов.

"Проблема признана широко и официально, более того, она эта проблема признана ВОЗом чрезвычайной ситуацией. Поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

31 января власти Забайкальского края ввели режим ЧС в поселке Забайкальск, где расположен одноименный международный автомобильный пункт пропуска на границе с Китаем.

"В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен одноименный международный автомобильный пункт пропуска, для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС", - сообщила пресс-служба правительства края.

27 января из-за эпидемии коронавируса в КНР в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности. До этого аналогичным образом поступили власти Приамурья.

Обозреватель Наталья Пономарева

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