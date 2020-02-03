03.02.20 16:01

Interfax-Russia.ru – Россия намерена депортировать всех иностранцев, зараженных коронавирусом.

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников проверил условия оказания медицинской помощи в краевой клинической инфекционной больнице, куда был госпитализирован гражданин Китая Ван Юньбинь, зараженный коронавирусом. 3 февраля главный врач региона лично навесил его в закрытом боксе.

"Пациент (гражданин КНР – ИФ) мне сказал, что у него претензий нет. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара", - сообщил Кожевников.

Министр подчеркнул, что условия в боксе, в котором содержат больного, соответствуют всем санитарным требованиям РФ: здесь есть обособленная вентиляция, отдельный санузел и помещение для приема пищи.

"Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые", - добавил Валерий Кожевников.

Глава Минздрава также провел совещание с медперсоналом больницы, на котором дал рекомендации по лечению пациента. В числе прочих распоряжений Кожевников поручил установить в закрытом боксе увлажнитель воздуха.

"Жена и дочь заболевшего, которые находились с ним в близком контакте, также изолированы в специализированные боксы и находятся под наблюдением инфекционистов. Претензий женщина не высказала", - сообщили также в пресс-службе краевого Минздрава.

Результаты их анализов еще не пришли из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" (г. Новосибирск).

"Как только они поступят в Роспотребнадзор, а затем в больницу, всю информацию доведут до сведения пациентов", - отметили в Минздраве Забайкалья.

Утром 2 февраля Ван Юньбинь сам связался с местным изданием "Чита.ру". Мужчина сообщил журналистам, что узнал о своем диагнозе из новостей - в больнице ему диагноз не говорили. Также гражданин КНР пожаловался на условия лечения в больнице и сказал, что беспокоится за свою маленькую дочку.

"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов (..) За одну неделю у нас взяли кровь на анализы шесть раз, но так и не дали ни одного результата", - цитирует издание послание гражданина Китая.

Мужчина отметил, что извиняется за свою болезнь, если он действительно заражен. По его словам, отправляясь в Китай в отпуск вместе с женой и ребенком, он не знал о коронавирусе. Сейчас, по словам Юньбиня, у его маленькой дочки температура и понос, и о том, что это может быть очень опасно, он узнал уже только из СМИ.

"Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование", - добавил он.

В свою очередь власти Забайкалья сообщили, что гражданина Китая с подозрением на коронавирус госпитализировали и поместили в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больницы 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.

"Мы получили результаты анализов поздним вечером 1 февраля, ранним утром 2 февраля довели их до пациента. Сейчас мы ждем его выздоровления. После двукратного получения отрицательного анализа мы его выпишем", - сообщил в свою очередь главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук вечером 2 февраля.

В целом, по его словам, состояние пациента удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Врачи дежурной смены регулярно осматривали больного.

"Бокс (площадью 23 кв. метра) располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов", - добавил Юрчук.

По словам главврача, в аналогичных условиях в стационаре находятся жена и дочь заболевшего. Женщина по рации может вызвать медперсонал.

3 февраля стало известно, что в рамках борьбы с коронавирусом правительство РФ собирается депортировать всех иностранцев, зараженных опасной инфекцией. Однако, как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкалье, Вана Юньбиня, находящегося сейчас в Краевой инфекционной больнице, это, скорее всего, не коснется.

"Пока никаких действий по депортации проводить не планируется. Пациент проходит назначенное лечение. Ждем окончательного решения федеральных властей", - сообщил собеседник агентства.

Вторым человеком на территории России, у которого подтвердился коронавирус, оказалась студентка из КНР. Девушку госпитализировали в Тюменскую областную клиническую инфекционную больницу 28 января.

"Девушка чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков", - сообщила журналистам главный врач больницы Ольга Сиюткина 3 февраля.

По ее словам, четверо молодых людей, которые вместе со студенткой летели в самолете, и которых также госпитализировали, "чувствуют себя отлично". Результаты их анализов на коронавирус отрицательные.

"Температура у всех нормальная - 36,6, жалоб нет",- отметила Сиюткина.

3 февраля в Томской области с симптомами ОРВИ (которые также похожи на проявления коронавируса) госпитализировали четверых граждан Китая, вернувшихся из КНР. Трое из них студенты. По результатам анализов коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

В свою очередь в Иркутской области 3 февраля госпитализировали четырех пассажиров авиарейса "Пекин - Иркутск" с повышенной температурой.

"Предварительный диагноз заболевших - ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации в стране и на коронавирусную инфекцию", - сообщило министерство здравоохранения Иркутской области.

Также медики в настоящее время проверяют трех жителей Якутии, вернувшихся из Китая и Таиланда. У всех троих кашель и высокая температура.

"Все трое - граждане РФ, жители республики. Прибыли в Якутск из Китая и Таиланда. Они были госпитализированы в Якутскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и сдачи анализов", - сообщили журналистам в Минздраве Якутии.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Китайской Народной Республики (КНР), к утру 3 февраля на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 362 человек. Для сравнения: согласно докладу ВОЗ, из-за эпидемии атипичной пневмонии с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года в КНР скончалось 349 человек.

Коронавирус начал распространяться из города Ухань (административного центра китайской провинции Хубэй) в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек, в других странах – более 180. В России пока по-прежнему зарегистрировано только два случая заражения коронавирусом.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора от 3 февраля.

31 января правительство России закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке из-за распространения "уханьского" коронавируса. Ряд приграничных территорий перешел в режим ЧС (поселок в Забайкалье, три района Приморья). Все авиакомпании, кроме "Аэрофлота", согласно распоряжению Минтранса РФ, отменили рейсы в Китай. Также со 2 февраля полностью приостановлено железнодорожное сообщение с КНР.

Обозреватель Наталья Пономарева

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