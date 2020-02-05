Бизнес по-молодежному

05.02.20 10:25

Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.

Студенческий фестиваль предпринимательства прошел в Москве 26 января во Дворце спорта Мегаспорт. В общей сложности фестиваль посетили около 15 тысяч студентов и старшеклассников. Благодаря ему молодые люди узнали, как можно развить идею в настоящий бизнес-проект, выстроить бизнес-модель, смогли получить советы от ментора и многое другое.

Помимо этого, 50 команд представили свои коммерческие проекты на суд жюри. Среди них выбрали пять наиболее интересных. Победителем стал проект команды московского Политеха "CONTOUR|Искусственный интеллект для автоматизации коммерческого транспорта". Среди финалистов также проекты студентов НИТУ "МИСиС", РУТ (МИИТ), РТУ МИРЭА и НИУ МЭИ. Все они получили призы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, фестиваль проходит дважды в год и является своеобразным стартом для других проектов города, посвященных развитию бизнеса.

"Фестиваль уже носит ежегодный характер. Он проводился в прошлом году точно так же – в день российского студенчества. Мы проводим его, как правило, два раза в год: он проходил в конце мая и проходит в январе. Это некое стартовое мероприятие для нового потока ребят, которые будут входить в проекты", – сказал Фурсин журналистам.

Он отметил, что у ребят также была возможность узнать о тех проектах Москвы, по поддержке начинающих предпринимателей. В частности, о "Бизнес-Уикенде" и "Бизнес-Акселераторе". Многие после фестиваля продолжат свое обучение в этих проектах. При этом, по мнению Фурсина, у молодежи есть новое особое видение даже привычных проектов.

В свою очередь заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая подчеркнула, что будущее предпринимательства за молодыми людьми, поэтому их надо поддерживать.

"Сегодня уже очевидно, что будущее малого и среднего бизнеса и Москвы, и страны в целом – за молодыми амбициозными ребятами, которые способны посмотреть на привычные вещи свежим взглядом и делать ставку именно на инновационные отрасли. На примере одного проектов нашего департамента – "Бизнес-Уикенда", мы видим, что современная молодежь обладает огромным потенциалом и мыслит абсолютно по-новому, внедряя в развитие бизнеса инновационных технологий. Разумеется, мы начинаем готовить таких перспективных инноваторов с бизнес-жилкой еще со школьной скамьи", - подчеркнула Олеся Беленькая.

Для этого в Москве создана целая система подготовки будущих бизнесменов, которая позволяет избежать множества ошибок при старте нового бизнеса. Так, осенью 2018 года стартовала программа "Бизнес-Уикенд" для старшеклассников и студентов, которая включает несколько этапов. Первый из них – однодневные тренинги "Дверь в предпринимательство", на которых участники знакомятся с основами предпринимательской деятельности, узнают, как начать свое дело, выбрать нишу, подобрать команду, упаковать свой бизнес, общаются с уже состоявшимися предпринимателями.

Наиболее замотивированные участники попадают на следующий этап – "Бизнес-Акселератор", углубленную двухмесячную программу по развитию своего дела. Одной из составляющих проекта являются и вышеупомянутые форумы для начинающих бизнесменов.

За время трех циклов однодневных тренингов его участниками стали 28 тысяч школьников и студентов, из которых около двух тысяч затем прошли обучение в двух потоках акселератора, а в трех масштабных студенческих форумах по предпринимательству приняли участие порядка 30 тысяч молодых людей.

Кроме того, по итогам проекта выпускниками двух потоков акселератора создано более 50 субъектов МСП (как в формате ИП, так и ООО), которые предоставили более 800 рабочих мест (включая временную и постоянную занятость). Еще 175 субъектов находятся в стадии регистрации. И это является отличным показателем результативности проекта и того значения, какое он играет в становлении будущих бизнесменов.

Как же проходит погружение вчерашних школьников в мир большого бизнеса? Участников "Бизнес-Акселератора" делят на команды и закрепляют за ними ментора – наставника, у которого есть собственный успешный бизнес и который помогает участникам увеличивать свой доход. Ментор ставит задачи участникам на неделю, а также помогает решать проблемы по развитию проектов участников.

"Человек, который приходит до акселератора и после него – это два разных человека. Все ребята в восторге от программы, выросли и их финансовые результаты. Моей же задачей было довести группу до конца и дать понять участникам, что они могут зарабатывать", - рассказал Interfax-Russia.ru один из менторов акселератора, основатель и управляющий компании Harakter invest & Consulting Никита Матвеев.

По его словам, менторы разбирают ошибки ребят, помогают им делать первые шаги в предпринимательстве и выстраивать работающие стратегии. А все полученные знания будут способствовать становлению и росту участников на протяжении еще нескольких лет после окончания программы.

"Я считаю, что без таких программ в целом говорить о развитии предпринимательства в стране не имеет смысла. И в течение пяти лет это может послужить "взрывом" предпринимательства", - уверен ментор.

В ходе программы участники команд соревновались по количеству баллов, полученных за выполнение домашних заданий и за работу в команде, а участники Лиг (они составляются из нескольких наиболее замотивированных команд) состязались по количеству заработанных денег и выполнению всех заданий.

До конца осеннего акселератора из 975 участников дошли 650 ребят, из которых выбрали 135 победителей. Выпускники программы получили подарочные сертификаты на создание лендинговой страницы, внедрение CRM-системы и продвижение в социальных сетях, а также сертификаты на обучение в Академии личного бренда.

По словам самих участников, такой интенсив дает не только большое количество новых знаний начинающим бизнесменам, но и формирует окружение, которое вдохновляет и мотивирует.

"Я попал в окружение людей, которые тоже строят свой бизнес. Это очень важно видеть, что вокруг тебя люди тоже к чему-то стремятся: у них можно спросить совет, либо найти партнера для своего проекта", - отметил Interfax-Russia.ru участник акселератора, выпускник магистратуры Высшей школы экономики Севастьян Рахимов. Молодой человек пришел в акселератор с двумя проектами – онлайн-школа по информатике и ЕГЭ и программированию и разработка IT-сервисов и предложений для иностранных компаний – и за время программы смог увеличить прибыль больше чем в два раза. Другая выпускница второго потока, студентка второго курса Финансового университета при правительстве РФ Елена Пак, работала сразу над тремя проектами. До начала программы она запустила вместе с сестрой онлайн-школу китайского языка, начала создавать сайты на Тильде и начала продавать наушники AirPods.

"Нас "прокачивали" по продажам, маркетингу. Для меня самым крутым был опыт командообразования: как довести свою команду до конца, наладить сотрудничество между всеми участниками", - рассказала Interfax-Russia.ru Елена.

В следующем потоке акселератора Елена намерена участвовать уже как лидер и взять еще больше ответственности за свою команду.

Разумеется, проект помог участникам не только поддержкой наставников и единомышленников, но и мощной теоретической базой.

"Для меня самая сложная тема – финансы и инвестиции. По этой теме нам сделали целый блок на акселераторе, и теперь я понимаю, как распределять деньги внутри компании. Была полезной тема про ИП и ООО. Также помогли понять, что такое налоги, зачем их платить, кому и как. Теперь это все не так страшно", - призналась Анастасия Переворуха, студентка первого курса РАНХиГС. Буквально за две недели до начала акселератора она открыла креативное агентство по организации фото-и видео-съемок, а во время прохождения программы сформировала другую концепцию агентства и изменила тип услуг.

Выпускники первого потока "Бизнес-Уикенда" за время, прошедшее с выпуска, уже успели значительно усилить свои проекты. Теперь они выступают наставниками новых участников, помогая им настраивать свой бизнес и погружаться в обучение. По словам одного из них, Артема Хисамутдинова, создателя студии видеорекламы Emergent, участники второго потока оказались "более прокачанными", по сравнению с первым. У многих из них уже был свой бизнес, тогда как на первом потоке это было редкостью – при этом они стали моложе. А Даниил Шустров, у которого до участия в проекте был свой бизнес в сети "ВКонтакте", реализовал идею рекламного агентства с блогерами и в восемь раз вырос в доходах.

"Несмотря на то, что серьезные знания в проекте подаются ребятам в легкой увлекательной форме, участие в проекте – серьезный труд. Параллельно с ним практически все ребята учатся, должны сдавать сессии, работать над другими делам и проектами, поэтому любой их результат достоин уважения. С учетом высокой занятости даже дойти до конца Акселератора действительно нелегко. Но такая заинтересованность участников в достойном результате является лучшей гарантией их успеха в будущем", - отмечает Олеся Беленькая.

Уже с 15 февраля стартует новый сезон тренингов "Бизнес-Уикенда", которые в 2020 году будут проходить в том числе локально по округам, чтобы уделить больше внимания территориальным кейсам для развития малого и среднего бизнеса во всех районах столицы.

Обозреватель Ксения Новикова