Поправки с дополнениями

03.02.20 17:21

© РИА Новости. Денис Абрамов

Interfax-Russia.ru – Дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ назовут после проработки всех поступающих предложений.

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В первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию Госдума приняла на заседании 23 января. Законопроект приняли единогласно: "за" 432 человека, "против" - ноль, "воздержались" - ноль.

Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи с 3 по 8 главы Конституции РФ, нацеленные на реализацию предложений, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию. Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения 1, 2 и 9 глав основного закона.

Ко второму чтению в законопроект могут внести дополнения. Так, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в Конституцию РФ могут добавить право граждан на бесплатное среднее образование.

Спикер нижней палаты российского парламента указал на то, что внимание на отсутствие этого права в основном законе обратил глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. "Замечания Никонова мы, возможно, изучим и, если найдем поддержку со стороны общества, экспертов, депутатов, - будем вносить как поправку", - отметил Володин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со своей стороны выступил с инициативой включить в Конституцию России упоминание о Боге. Свое предложение он обосновал тем, что большинство российских граждан верит в Бога, причем речь идет не только о православных, но и о мусульманах, и "о многих, о многих других".

"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал патриарх.

В рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию инициативу РПЦ о включении упоминания Бога обещали обсудить. При этом мнения членов рабочей группы разделились. Так, сенатор Андрей Клишас предложение патриарха поддержал, а заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора посчитала упоминание о Боге в преамбуле основного закона страны некорректным.

Свою точку зрения в беседе с "Интерфаксом" она объяснила многоконфессиональностью России и ст.14 Конституции, в которой говорится о том, что РФ является светским государством.

"В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции", - считает Киркора, отметив, что "есть и неверующие граждане РФ, атеисты, для них это будет являться неприемлемым".

В свою очередь председатель союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, вошедший в рабочую группу по подготовке поправок, заявил о необходимости закрепить за государством обязанность поддерживать и защищать культуру.

"Поправка краткая и имеющая большой смысл. Она о том, что наша культура является нашим достоянием, и она должна поддерживаться и защищаться государством. Это означает, что наша культура является символом нашей страны и его конкурентным преимуществом. Если наша страна такое провозгласит, это будет крайне важно в принципе и важно для нас", - сказал Пиотровский.

По его мнению, культура - самое главное, что Россия дает миру, и необходимо сохранить этот символ как герб и флаг. "Это некая декларация, на основании которой мы должны дальше действовать", - сказал Пиотровский журналистам.

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в свою очередь предложил внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины". Эту идею поддержали и в РПЦ.

Часть этих предложений может отразиться в преамбуле к Конституции. Как сообщила журналистам сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева, рабочая группа по изменению Конституции РФ обсуждает возможность расширить преамбулу Основного закона тремя пунктами.

По ее словам, чаще всего обсуждаются три предложения: отразить роль и значение культурного наследия России, заявить миру о недопустимости фальсификации истории, исторической памяти и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, а также зафиксировать роль институтов гражданского общества.

Хабриева подчеркнула, что "экспертными заключениями многократно было заключено, что преамбула - это та часть Конституции, в отношении которой нет никаких правил по внесению изменений". Таким образом, к неизменяемой части она не относится.

Она также сообщила, что рабочая группа по изменению Конституции обобщит все предложенные поправки, а те, что не войдут в Основной закон, могут стать обычными федеральными законами.

"Профессиональное сообщество может не только разъяснять предложенные поправки от президента, но пояснять тем, кто выдвигает предложения, об уровне конституционного регулирования - то есть что может быть вписано в текст Основного закона, а что может быть направлено в качестве (законодательных) предложений. Одна из задач рабочей группы - направить предложения потом, после обобщения, в правительство, в палаты Федерального собрания, в администрацию президента. Ни одно предложение не будет потеряно", - заверила Хабриева.

Проекты от партий

Вместе с тем свои поправки в Конституцию РФ подготовили КПРФ и "Справедливая Россия".

Так, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в числе поправок назвал "Интерфаксу" предложение "зафиксировать принадлежность российских недр народу, однозначно это прописать и тем самым создать конституционную основу для того, чтобы все граждане России имели свою часть дохода от добычи полезных ископаемых, чтобы эта доля была достойной".

Кроме того, коммунисты предлагают индексировать как пенсии, так и социальные выплаты, стипендии, и делать это не реже одного раза в год.

Также КПРФ предлагает прописать в Конституции, чтобы прожиточный минимум рассчитывался "правильно", гарантируя "удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенных лимитах и границах".

Новиков озвучил и предложение КПРФ "закрепить наше пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин".

По словам зампреда ЦК, в поправках есть и политический блок. В частности коммунисты предлагают сделать более демократичным порядок формирования Совета Федерации. Помимо этого, считают в партии, конституционная реформа должна быть полноценной и касаться всей Конституции, в частности первой и второй частей. "А для этого необходимо по Основному закону проведение Конституционного собрания", - сказал парламентарий.

В "Справедливой России" выступили со своими предложениями по поправкам в Конституцию РФ. Так, предложенные справедроссами поправки предусматривают введение в Основной закон нормы о праве на социальную пенсию для женщин по достижении 55 лет и для мужчин - в 60 лет.

Также они предлагают ввести запрет "принимать законы, отменяющие социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения".

Предлагается закрепить положение о ежегодной, а не просто регулярной, индексации пенсий, которая должна производиться в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции. Аналогичные уточнения предложены в отношении социальных пособий и других социальных выплат.

Помимо этого, предлагается "изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Центробанка и дополнить его функции, чтобы ЦБ отвечал не только за устойчивость рубля, но и за обеспечение условий экономического роста и занятости населения".

Свой альтернативный проект поправок в Конституцию РФ намерена предложить и партия "Яблоко".

"У нас четыре фракции в региональных заксобраниях, через которые мы будем инициировать внесение в Госдуму этих поправок. Во-вторых, мы направим эти предложения президенту и в Госдуму, будем настаивать, чтобы они были включены как альтернативный проект при общероссийском голосовании. Ведь если оно будет, надо выбирать из чего-то, иначе это вряд ли можно назвать голосованием", - рассказал журналистам основатель партии Григорий Явлинский.

Главной целью дискуссии вокруг Конституции, считает он, остается донесение идей до широких масс. "Главное, чтобы они были известны в стране. Политика работает тогда, когда есть альтернатива", - подчеркнул он.

В связи с большим количеством поправок в Конституцию руководители рабочей группы решили предложить президенту и Госдуме продлить срок для внесения изменений ко второму чтению законопроекта о поправок в Конституцию.

Первоначально второе чтение законопроекта планировалось провести 11 февраля, однако сейчас рассмотрение президентского законопроекта планируют перенести на конец февраля - начало марта.

По форме и дате

Дата проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ в настоящее время согласовывается.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подробная информация о сроках подготовки поправок, о ходе их обсуждения будет предоставлена "по мере завершения проработки, внесения решений", пообещав, что вся эта информация будет публичной.

"Президент не может анонсировать весь график, это многоступенчатый сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением", - отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, сейчас идет редакционная работа, чтобы аккумулировать активно поступающие предложения. "Требуется время. Сколько? Каких-то четких дедлайнов в настоящий момент нет, никто их не может озвучить. Это и не нужно. Комиссия оперативно все проработает, а дальше станет ясно по различным аспектам", - добавил пресс-секретарь.

Со своей стороны президент России Владимир Путин допустил, что может не подписать закон о поправках в Конституцию: "Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать".

Вместе с тем он напомнил, что для принятия предлагаемых изменений в Конституцию достаточно лишь принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей.

"Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", - добавил Путин.

Как пояснял председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, проведение общероссийского референдума о внесении изменений в 3-8 главы Конституции РФ законодательно запрещено.

"У нас референдум по Конституции возможен, если мы принимаем новую Конституцию. Нам Конституция запрещает проводить референдум по поправкам в 3-8 главы. Это причина, почему мы вынуждены вот этот институт общероссийского голосования предлагать. Референдум запрещен конституционными нормами, поэтому это будет общероссийское голосование. Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры", - пообещал Клишас.

По его словам, общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет, вероятно, в апреле.

Решение по форме голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не принято. Так, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова выступила против проведения электронного голосования.

"Если какой-то регион решит, такой эксперимент можно провести, но это надо еще отрабатывать и отрабатывать. На мой взгляд, не стоит сейчас... (проводить на федеральном уровне). Я полагаю, что вреда может быть гораздо больше, чем пользы. Кроме Москвы, может еще Казани, у нас никто пока не готов (провести электронное голосование). Шлейф негативный, по Москве много вопросов по технологиям, мы выявили много вопросов, которые надо решать. Это наша позиция. Но это вообще право", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по изменению Конституции.

Глава ЦИК добавила, что при голосовании могут быть использованы все используемые сегодня формы: досрочное голосование, голосование за рубежом, голосование по месту нахождения.

Памфилова также выразила сомнение относительно организации широкого видеонаблюдения за общероссийским голосованием. "На федеральном уровне я сомневаюсь, что это сейчас можно решить", - сказала она, отметив, что в масштабах страны "это очень дорогое удовольствие". При этом глава ЦИК не исключила, что некоторые регионы могут обеспечить такое видеонаблюдение.

Вместе с тем она не против идеи провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в будний день, но отметила, что нужно взвесить все "за" и "против".

"В принципе, идея неплохая", - сказала Памфилова и, по ее словам, в ЦИК не видят в этом предложении "ничего плохого".

Обозреватель Анастасия Николаева

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