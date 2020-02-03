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03.02.20 20:22

Вирус без паники

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Interfax-Russia.ru – Единственной заболевшей коронавирусом в Тюмени остается студентка из Китая. Но на всякий случай госпитализированы еще четырех человек.

Прилетевшая на учебу в Тюмень и оказавшаяся больной коронавирусом китайская студентка остается в одиночном боксе областной инфекционной клинической больницы и чувствует себя хорошо. Данных, что кто-то еще заразился, нет. Тем не менее, контактировавших с ней четырех одногруппников тоже госпитализировали и наблюдают за их состоянием.

О том, что коронавирус добрался до России, стало известно 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выявлено двое больных – в Забайкалье и Тюменской области, они граждане Китая. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии риска распространения коронавируса дальше по России, заболевание у них протекает легко: были лишь признаки ОРВИ и небольшая температура.

Выяснилось, что одна из заболевших – учащаяся третьего курса Тюменского индустриального университета (ТИУ). Директор студенческого городка ТИУ Ксения Казначеева рассказала журналистам, что студентка приехала из провинции Шаньдун, города Циндао. Сперва она долетела до Новосибирска, а уже оттуда в Тюмень.

"Всегда ходила в маске, у нее не было температуры", – добавила Казначеева.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова сообщила на брифинге, что всего в вузе учатся порядка 50 китайских студентов, для большинства из них до 2 марта продлены каникулы. Еще шесть студентов в праздники не покидали территорию России, а из пятерых ездивших на родину заразилась только одна девушка.

"Почему не случилось контактов: ребята прилетели после обеда, их встретили два человека и, среди них комендант общежития, девочка сказала, что чувствует себя плохо, и ей вызвали скорую. Прямого массового контакта с ребятами не было", – заявила Ефремова.

Как рассказала Interfax-Russia.ru пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, сейчас пробы берут у всех пассажиров самолета, на котором в Россию вернулась студентка ТИУ.

"У тех, кто был в самолете, забираем пробы. Это исключительно стандартные противоэпидемические мероприятия. Просто смотрим, чтобы у людей не появилось симптомов гриппа или ОРВИ", – отметила она.

Малыгина подчеркнула, что данных, которые бы вызывали опасения, связанные с распространением вируса, нет. Спокойно относятся к ситуации и тюменские медики.

"Наши инфекционисты говорят, что для них это не какая-то специфическая или страшная ситуация – они ежедневно работают с подобными больными. У них просто еще один пациент", – сказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения.

По ее словам, заболевшая девушка чувствует себя хорошо, у нее нормальная температура, она получает противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом РФ. Хорошо чувствуют себя и ее госпитализированные одногруппники, вирус в их крови не обнаружен.

"У них нет симптомов гриппа или ОРВИ. Но, раз инкубационный период 14 дней, они остаются под наблюдением", – заявила Малыгина.

Наблюдают врачи и за тремя вахтовиками, летевшими в самолете с заболевшей студенткой. Они госпитализированы в соседнем регионе – Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщила агентству "Интерфакс-Урал" заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева, вахтовики находятся в инфекционном стационаре в Нижневартовске.

"Это временная мера, которая позволит оградить наблюдаемых от контакта с людьми. Пока ни у кого из них вирус не выявлен, взятые на анализы пробы отправлены в лабораторию. Результаты будут известны со дня на день", – отметила Кудрявцева.

Между тем, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что подписан национальный план по предупреждению "завоза и распространения" коронавируса на территории РФ, а вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин", – сказал Мишустин.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области отметила, что им пока не поступали рекомендации об эвакуации больной девушки, ее продолжают лечить.

Тем временем, в Тюмени с 3 февраля на карантин закрыли все школы, но не из-за коронавируса – причиной стало сезонная ОРВИ.

В тюменском аэропорту "Рощино" проводится двойная термометрия у пассажиров и экипажей всех рейсов – не только международных, но и внутренних.

"Роспотребнадзор направил все информационные профилактические материалы в медицинские и образовательные учреждения. Информация о необходимых мерах профилактики появится и на главных экранах города", – заявила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо, слова которой процитировала пресс-служба тюменского губернатора.

В Тюменском госуниверситете, где учатся несколько десятков студентов из Китая, введен запрет на проведение массовых мероприятий. В учебных корпусах и общежитиях все обработали санитарными средствами и провели дополнительные обследования студентов в общежитии.

На своей официальной странице "ВКонтакте" Тюменский индустриальный университет рекомендует для профилактики коронавируса использовать маски, часто мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

В комментариях к записи пользователи соцсети жалуются, что маски теперь не найти – слишком большой на них спрос. Действительно, в нескольких аптеках Тюмени Interfax-Russia.ru заявили, что масок нет ни в торговых помещениях, ни на складе.

"Они закончились еще в пятницу. Когда завезут, не знаю", – сказали в одной из торговых точек.

Еще в двух маски в наличии оказались.

"Небольшое количество, но пока есть", – отметил представитель аптеки.

Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо подчеркнула, что ситуация с коронавирусом на контроле всех санитарных служб.

"Опасности для тюменцев нет. Заражение возможно только при близком контакте", – полагает она.

Обозреватель Александра Качалова

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