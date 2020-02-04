Вирус усложнил логистику

04.02.20 13:15

© РИА Новости. Владимир Тимкив

Interfax-Russia.ru - Китайские овощи на Дальнем Востоке подорожали в 1,5-2 раза на фоне распространения коронавируса и закрытия границы с КНР.

Закрытие пунктов пропуска на границе РФ и КНР из-за нового коронавируса привело к снижению поставок овощей и фруктов в регионы Дальнего Востока и, как следствие, подорожанию этого вида продукции.

Так, покупатели торговой сети "Самбери" (крупнейшая в Хабаровском крае — ИФ) сообщили, что цены на овощи за прошедшие дни выросли в 1,5-2 раза. В частности, 1 кг китайских помидоров стоит теперь от 350 до 450 рублей, в то время как ранее цена варьировалась от 200 до 300 рублей, а стоимость перца выросла с 300-350 рублей до 450 рублей за кг. По телефону "горячей линии" ритейлера "Интерфаксу" уточнили, что рост цен наблюдается по всему региону.

"Рост цен идет на всем Дальнем Востоке. Это зависит от цены поставщика, мы о ней узнаем по факту. Ниже себестоимости мы, конечно, не можем реализовать товар", — сказал сотрудник "Самбери".

Там также сообщили, что доля КНР в поставках овощей и фруктов на рынок Приморья составляет не более 40%.

"Из-за закрытия границы с Китаем наблюдается небольшое повышение спроса. В основном это огурцы, помидоры, капуста белокочанная, брокколи, цветная и пекинская, кабачки, морковь, баклажаны, перец", — отметили в пресс-службе "Самбери".

Там же уточнили, что у магазина есть альтернативные каналы поставок: Южная Корея, Москва, Новосибирск, Казахстан, Пакистан, Новая Зеландия.

"Рост цен вероятен, но прогнозировать его сегодня крайне сложно. Основным фактором роста цен будет являться изменение логистических цепочек поставок", — сказал собеседник агентства.

Вслед за гипермаркетами поднять цены на фрукты и овощи вынуждены были и небольшие магазины.

"Сейчас цены поднялись в основном на китайскую зелень, огурцы, сладкий перец. Но рост незначительный, и особо покупатели не заметили. Мы в пригороде, у нас цены и так всегда выше, чем в городе. На 20-30% цена всегда отличалась", — рассказал "Интерфаксу" владелец торговой точки на продуктовом рынке в пригороде Хабаровска.

Однако, по его словам, если ситуация с поставками не изменится, скачок будет уже заметный.

"У нас в поселке две основные точки овощами и фруктами торгуют, покупатели постоянные. Много женщин в декрете, пенсионеров. То есть, они в город все равно ездить не будут, будут здесь брать. Только уже не кило яблок, а две-три штуки, например", — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Хабаровского края "Интерфаксу" подтвердили, что большая часть овощей и фруктов действительно завозится на рынки региона из соседнего Китая. На заседании правительства министр сельского хозяйства края Александр Шкурин отметил, что "торговые сети в настоящее время ведут работу по заключению договоров с альтернативными поставщиками".

"Сейчас идет работа по заключению договоров с другими поставщиками. Половина наших торговых предприятий работают с Турцией по поставке фруктов. Мы с ними переговорили, они готовы везти оттуда и овощи", — сказал Шкурин.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что вопрос ценообразования нужно решать совместно с антимонопольной службой (ФАС).

"Нужно обратиться в ФАС, чтобы совместно работать в этом направлении и не допустить необоснованного роста цен. Существует опасность, что из-за закрытия границы наши продавцы начнут задирать цены", — отметил на заседании краевого правительства глава региона.

Между тем, власти соседнего Приморского края считают, что жители региона сами спровоцировали ажиотажный спрос на овощи.

"Дефицит помидоров и огурцов, в основном, вызван ажиотажем самих покупателей в связи с коронавирусом. Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей быстро раскупаются жителями. Торговые сети не успевают заполнять полки", — сообщил (https://www.primorsky.ru/news/183570/?sphrase_id=5594053) врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

По его словам, доля местных овощей на продовольственном рынке края составляет около 50%. Остальной объем преимущественно завозится из Сибири и других регионов России, а также из Китая. В связи с этим чиновник призвал приморцев не паниковать и отметил, что существующих запасов овощей из "борщевого набора" на оптово-розничной базе "Дружба" (Приморье) хватит на два-три месяца.

"Килограмм приморского картофеля здесь стоит 22-25 рублей, лук – 23-25 рублей, капуста – 25-28 рублей, морковь – 30-35 рублей, свекла – 23-25 рублей. Повышения этих цен в ближайшее время не ожидается", — сообщил врио министра промышленности и торговли Приморья.

В то же время, по данным местных властей, наиболее остро складывается ситуация с поставками на местный рынок огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. Местные теплицы не могут пока снабдить рынок этими овощами. При этом цены они не повышали. Оптовая цена огурцов в среднем 180 рублей за 1 кг, в розницу — 200 рублей.

В свою очередь дальневосточная сеть продуктовых магазинов "Реми" сообщила "Интерфаксу", что рост цен на некоторые овощи действительно связан с ограничениями в работе пунктов пропуска на границе России и КНР, введенными из-за распространения коронавируса в Китае.

"Свекла, лук, помидоры, огурцы, кабачок, баклажан и другие овощи стали временно недоступны в привычном количестве. Мы заменили их приморскими тепличными овощами, но производство их дороже, поэтому и цена выше. Чтобы помочь жителям, наценка на овощи минимальна. Для большего ассортимента мы везем овощи из Турции", — отметили в пресс-службе торговой компании.

По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", в небольшом овощном киоске во Владивостоке цена на китайские огурцы сейчас (по данным на 4 февраля) составляет 300 рублей за 1 кг, местные огурцы и огурцы из Азербайджана стоят 400 рублей. Помидоры из Китая — от 260 до 350 рублей за кг.

О росте цен на овощи и фрукты после закрытия границы с КНР сообщили и власти Якутии.

"Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики. За эти дни (с 31 января — ИФ) в оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза. Нужно с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления держать ситуацию на особом контроле и выработать механизмы урегулирования цен", — заявил глава Якутии Айсен Николаев.

После заявления главы региона министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии проанализировало динамику цен на фрукты и овощи в регионе за последние дни и заметило повышение стоимости на некоторые из позиций.

"На оптовых базах стоимость огурцов 31 января была 145 рублей, 2 февраля — повысилась до 300 рублей. Помидоры 31 января стоили 145 рублей, 2 февраля — 250 рублей. В розничной продаже рост цен на плодоовощную продукцию тоже отмечен, но несущественный", — сообщил заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Прокопьев.

Между тем, по словам зампредседателя правительства Якутии Дениса Белозерова, местные власти к настоящему времени уже подготовили план по сдерживанию цен на плодоовощную продукцию и проработали варианты поставок овощей и фруктов из других стран и регионов России.

"Огурцы, помидоры, перец, которые раньше поступали с Китая, сейчас закупаются в Новосибирске или Москве. Либо продукция привозится с Узбекистана, Азербайджана", — сообщил он журналистам.

На Камчатке овощей на прилавках магазинов хватает, цены на них не изменились. В этом убедился корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток", побывавший в нескольких овощных магазинах и на рынке в Петропавловске-Камчатском.

Прежним остался и овощной ассортимент в магазинах крупнейшего на Дальнем Востоке торгового оптово-розничного холдинга (ОРХ) "Шамса", работающего на территории Камчатского края.

"Дефицита овощей пока нет, и цены на них не поднимались. Так, китайские помидоры стоят в наших магазинах от 160 рублей за килограмм. Перец в зависимости от сорта идет по 230-300 рублей за килограмм", — сообщил агентству исполнительный директор розничной сети "Шамса" Андрей Солониченко.

По его словам, в продаже также есть картофель (28 руб/кг), лук (45 руб/кг), капуста белокочанная (32 руб/кг) и пекинская (63 руб/кг), лук-порей (150 руб/кг), морковь (62 руб/кг), редька дайкон (83 руб/кг), а также другие овощи и фрукты, в том числе и из КНР.

Он отметил, что китайские огурцы зимой на Камчатку возить невыгодно, так что эти овощи поставляют с Сахалина.

"Контейнеры с овощами доставляют на Камчатку не напрямую из Китая, а через Владивосток. Китайские огурцы в это время года более низкого качества, и путь до полуострова не выдерживают. Поэтому в наших магазинах продаются сахалинские огурцы, они стоят порядка 300 рублей за килограмм", — сказал представитель торгового холдинга.

В свою очередь вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе и главам дальневосточных регионов следить за ценами на рынке продуктов питания.

"Юрий Трутнев дал поручение ФАС России совместно с главами дальневосточных регионов мониторить ценовую ситуацию на рынке продуктов питания Дальнего Востока и принять необходимые меры в целях недопущения необоснованного повышения их стоимости", — сообщила (http://dfo.gov.ru/trutnev/3830/) пресс-служба полпредства в ДФО 4 февраля.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР на 4 февраля, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20 тысяч. Также около 200 случаев заболевания выявлены в других странах: Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Первый летальный исход за пределами Китая был зафиксирован 3 февраля на Филиппинах. Погибшему было 44 года, мужчина прилетел на острова из Уханя.

В России к настоящему времени выявлено 2 случая заражениякоронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

Обозреватель Наталья Пономарева

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