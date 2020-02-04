Публичный арбитраж

04.02.20 15:14

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru – WADA просит Спортивный арбитражный суд сделать публичными слушания по спору с РУСАДА.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре прошлого года оспорило в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Последствиями решения WADA должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Россия также будет лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

При этом члены комитета спортсменов WADA заверили, что не собираются подавать иск в CAS с требованием более жесткого наказания России за допинговый скандал.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны выступать под национальным флагом на Олимпийских играх.

"Если сейчас со стороны WADA к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда наша сборная должна выступать со своим флагом", — сказал глава государства на пресс-конференции.

По его мнению, решение WADA "противоречит олимпийской Хартии".

"Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано", — отметил президент.

Он также напомнил, что РУСАДА формировалось "в тесном контакте с коллегами из WADA".

Мы даже руководителя выбирали по их рекомендации", — подчеркнул глава государства.

19 декабря 2019 года наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома WADA, спустя пять дней собрание Российского антидопингового агентства приняло эту рекомендацию, и генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями.

Как сообщил Ганус, соответствующее письмо было отправлено в организацию.

"Сегодня в установленный срок отправили пакет документов в WADA. Этот пакет содержал уведомление о несогласии с санкциями WADA в установленной форме, это письмо было утверждено на собрании учредителей РУСАДА", — сказал глава РУСАДА.

По его словам, к пакету документов было приложено письмо офицера по этике, которое содержало ответ на вопрос по поводу возможного конфликта с критическими требованиями, связанному с выполнением директивного требования собрания учредителей Российского антидопингового агентства. Также был приобщен протокол общего собрания РУСАДА

Наряду с этим Ганус написал сопроводительное письмо, которое содержало его собственную позицию по данному вопросу. В нем генеральный директор Российского антидопингового агентства заявил о несогласии с решениями наблюдательного совета и общего собрания РУСАДА соглашаться с санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством.

"По моему мнению, перспектив оспаривать эти решения (исполкома WADA — ИФ) в суде (CAS — ИФ) практически нет", — отметил он.

При этом Ганус подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство продолжит работу с Олимпийским комитетом и Паралимпийским комитетом России, чтобы россияне выступили на Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года в Токио.

По его прогнозам, Спортивный арбитражный суд сможет вынести решение по Российскому антидопинговому агентству не раньше апреля 2020 года, если не будет сложных технических экспертиз.

"Если суд продлится далее Олимпиады 2020 года, то мы пропустим Игры в Китае и Франции (2022 и 2024 годов), так как санкции WADA вступят в силу сразу после решения суда", — добавил глава РУСАДА.

В начале января Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении РУСАДА, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в ее отношении исполкомом WADA.

О вступлении в спор WADA и РУСАДА спортивный арбитраж уведомили Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Принять участие в разбирательстве также решили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).

Кроме того, в качестве третьей стороны в споре между WADA и РУСАДА выступят российские паралимпийцы Елена Крутова, Виктория Потапова и Иван Голубков. Помимо них к спору в CAS в качестве третьей стороны присоединились российские федерации хоккея, керлинга и санного спорта, а также европейские олимпийские комитеты.

По мнению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, решения российских и международных спортивных федераций выступить в качестве третьих сторон в споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством свидетельствуют о неоднозначности решений, принятых исполкомом WADA в отношении РУСАДА.

Назвав противоречивыми и несоразмерными предполагаемые последствия, Поздняков еще раз обратил внимание на то, что предложенные WADA санкции носят "чрезмерный характер и ущемляют права лиц и организаций, которые не имеют никакого отношения к предмету выдвинутых обвинений".

"Поэтому и МОК, и ОКР, и федерации, и Паралимпийский комитет, и все, кто официально заявил о своем желании принять участие в процессе в качестве третьей стороны, идут в CAS с целью получить детальные, исчерпывающие и не предполагающие двойных трактовок юридически подкрепленные разъяснения по поводу каждого из спорных пунктов решений WADA. Чем больше вопросов, на которые необходимо получить ответ, тем взвешеннее могут быть итоговые решения. Ведь необходимо принимать во внимание позиции и аргументы самых разных сторон. Прецедентов у такого рода процесса не было, сейчас так или иначе затронуты интересы практически всех крупнейших международных спортивных структур", — отметил Поздняков.

Интересы российского агентства будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.

Со своей стороны Всемирное антидопинговое агентство направило в Спортивный арбитражный суд официальный запрос о проведения публичного слушания по спору с РУСАДА.

Гендиректор WADA Оливер Ниггли отмечает, что расследования в отношении России и особенно последний случай нарушения вызвали огромный интерес во всем мире. По мнению WADA и многих заинтересованных сторон, спор в CAS должен проходить на открытом форуме, чтобы все "понимали процесс и слышали аргументы.

Обозреватель Анастасия Николаева

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