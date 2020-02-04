Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
  
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Документы на "наличность"

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
Interfax-Russia.ru – Граждан обязали подтверждать происхождение денежных средств при провозе через границу свыше $100 тыс.

Новые правила провоза денег через госграницы для физлиц вступили в силу 4 февраля в странах Евразийского экономического союза. Теперь для пересечения границы с суммой, превышающей $100 тыс., вместе с подачей таможенной декларации необходимо представлять документы, подтверждающие происхождение наличности.

"Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов", - говорится в пресс-релизе ФТС.

Для подтверждения могут быть использованы документы, оформляемые банками при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

"В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается", - подчеркивается на сайте таможни.

При этом новое правило касается не только наличности, но и денежных инструментов - дорожных и банковских чеков, векселей и ценных бумаг.

Решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, в случае превышения эквивалента $100 тыс., приняла коллегия ЕЭК в начале августа 2019 года.

ФТС поясняла, что решение ЕЭК "направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечалось в сообщении таможенной службы.

По мнению доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова, ужесточение таможенных правил по провозу наличных станет поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Когда мы говорим о теневой экономике, финансировании терроризма и иных преступлениях, конечно, отмечается большой объем потока наличных денежных средств, которые хуже контролируются, в том числе, в силу высокой коррупционной составляющей, когда преступные группы входят в контакты с органами государственной власти, таможенными структурами, перевозят через границу огромные потоки денежных средств. И, конечно, этот вопрос требует большего внимания", - прокомментировал Interfax-Russia.ru Алисенов.

По его словам, новые правила также положительно отразятся на инвестиционной привлекательности стран-участниц ЕАЭС, поскольку будут способствовать повышению доверия со стороны международных институтов, других стран.

"Мы обязаны руководствоваться рекомендациями ФАТФ, которые устанавливают меры по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма. Этих правил придерживаются большинство экономически промышленно развитых стран. Поэтому, я думаю, подобные ограничения в целом будут иметь положительный эффект на интеграционном объединении и повысят его привлекательность", - подчеркнул Алисенов.

Он также отметил, что ужесточение правил не затронет интересов рядовых граждан.

"Сумма в $100 тыс. – это достаточно большой лимит. Поэтому, не стоит беспокоиться тем, кто получает доходы "вбелую", имеет все документы, подтверждающие происхождение наличных денег. В первую очередь, это ударит по "теневикам", которым сложнее доказать происхождение денег. В какой-то степени это будет одной из превентивных мер по обелению экономик сран, входящих в ЕАЭС", - подчеркнул Алисенов.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина пояснила Interfax-Russia.ru, что новые правила – это не дополнительное обременение, а упорядочивание предоставления документов, подтверждающих легальность наличия у пассажира денежных средств.

"Сегодня действует правило, если пассажир ввозит или вывозит наличные денежные средства или денежные инструменты в размере, превышающем $10 тыс., то он обязан их письменно задекларировать, указав сведения об источнике. И по правилам таможенного контроля таможенник может запросить подтверждение этих сведений. Теперь установлена норма, что подтверждающие документы необходимо предоставлять только в случае, если сумма денежных средств превышает $100 тыс.", - сказала Баландина.

Обозреватель Ольга Потапова

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