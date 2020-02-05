Сохранить выгоду

05.02.20 14:50

© РИА Новости. Александр Вильф

Interfax-Russia.ru – Власти РФ обещают не допустить роста цен на жилье на Дальнем Востоке после запуска льготной ипотеки под 2%.

Запуск государственной программы "Дальневосточная ипотека" (со ставкой 2%) может привести к увеличению спроса на жилье в ДФО и к дальнейшему росту цен на этом рынке.

"На Дальнем Востоке ставка 2%. Есть опасность того, что через 3-4 месяца мы увидим достаточно резкий рост стоимости на Дальнем Востоке, потому что предложение не успевает за спросом сегодня", — заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин.

Он подчеркнул, что Минстрой вместе с Минвостокразвития РФ уже прорабатывает возможные пути решения этого вопроса.

"С этим нужно разбираться, мы вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и с губернаторами расшиваем эту задачу", — сказала замминистра.

Ранее вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что наибольшее число заявок на "Дальневосточную ипотеку" зафиксировано в Приморье, при этом в регионе уже наблюдается рост цен на жилье.

"Есть проблемы, в том числе связанные с ростом цен на жилье, он пока, может быть, небольшой, но и времени прошло немного, полтора месяца (с начала реализации программы "Дальневосточная ипотека" — ИФ). Если темпы роста будут продолжаться, это нивелирует эффект", — отметил полпред.

30 января Юрий Трутнев провел во Владивостоке совещание с местными властями, на котором обсудил меры по снижению стоимости жилья после запуска льготной ипотеки под 2%.

"Договорились, что будем определяться по новым районам застройки во Владивостоке (столица Приморья – ИФ), постараемся подвести инфраструктуру. Но торги на площадки проведем не за деньги, а за стоимость квадратного метра. То есть выделим эти площадки тем компаниям, которые возьмут на себя обязательство построить наиболее дешевое жилье для Владивостока", — рассказал журналистам после правительственного заседания вице-премьер.

"Уверен, что существующие сегодня цены не только не должны повышаться, а наоборот существенно снижаться", — добавил он.

По данным на 3 февраля, участниками программы "Дальневосточный гектар" стали 1 тыс. 555 молодых семей. Общая сумма выданных кредитов в одиннадцати регионах Дальнего Востока составила 5,4 млрд рублей.

"Еженедельно мы получаем от банков-участников программы "Дальневосточная ипотека" новые данные, которые свидетельствуют о том, что спрос на льготный продукт остается высоким. Всего с 7 декабря 2019 года (начало реализации программы - ИФ) 11,6 тыс. человек подали заявки на получение льготного кредита. Практически все заявки поступают от жителей Дальнего Востока", — сообщил

(https://hcfe.ru/news/7214/) генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

По его словам, в минувшем году на Дальнем Востоке было построено и введено в эксплуатацию 334 многоквартирных дома (сдана 21 тыс. 541 квартира). В настоящее время по поручению Юрия Трутнева власти регионов ведут переговоры с застройщиками о строительстве новых жилищных комплексов. Данную работу координирует специально созданная рабочая группа Минвостокразвития России.

"Ипотека под 2% — беспрецедентное решение в истории нашей страны, впервые кредиты на жилье действительно стали доступными. И именно у нас, на Дальнем Востоке. Кроме цифр, это еще и огромная ответственность перед людьми. Сейчас главное — не допустить роста цен на жилье, еще более серьезная задача — на порядок повысить объемы строительства жилья, привлечь крупных застройщиков", — ранее заявлял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. 9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Кредит под 2% могут получить молодые семьи (возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления), неполные семьи с детьми, а также участники государственной программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под строительство жилого дома или ведения подсобного хозяйства. Для получателей "гектара" возрастных ограничений для участия в проекте нет.

Согласно условиям программы, ипотека под 2% выдается на срок до 20 лет и на сумму, не превышающую 6 млн рублей. Общая сумма кредитов, по которым будет осуществляться возмещение, составит до 450 млрд рублей. Таким образом, по оценкам специалистов, в программе сможет принять участие около 147 тыс. получателей.

В настоящее время принимают заявки на получение "дальневосточной ипотеки" для приобретения квартиры принимают семь банков: банк "ДОМ.РФ", ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк", ПАО "ВТБ", ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ПАО "Дальневосточный банк", АКБ "Алмазэргиэнбанк". Подать заявку на получение кредита для индивидуального жилищного строительства можно сейчас в четырех банках: банк "ДОМ.РФ", ПАО "Сбербанк", ПАО "Дальневосточный банк", АКБ "Алмазэргиэнбанк".

Вместе с тем, 1 февраля исполнилось ровно три года со дня запуска программы "Дальневосточный гектар". По данным АРЧК, за весь период реализации программы землю получили более 77,6 тыс. человек, еще по 8,5 тыс. заявлений находятся на стадии заключения договоров. Больше всего "гектаров" выдано в Приморском крае, где землю получили более 21 тыс. человек. На втором месте идет Якутия. Здесь бесплатные участки земли выдали 13,7 тыс. человек. Далее следует Хабаровский край (12 тыс. получателей "гектара"), Сахалинская область (10,1 тыс. получателей) и Приамурье (9,5 тыс. участников программы).

"Программа "Дальневосточный гектар" работает и востребована - люди пользуются возможностью бесплатно, быстро и без лишних формальностей брать землю. Процесс (оформления участков - ИФ) постоянно совершенствуется, а программа расширяет свое действие", — отметил Сергей Ховрат.

Так, в частности, по его словам, к программе в середине 2019 года присоединилось два новых региона – Забайкалье и Бурятия.

"Всего за полгода здесь получили "гектары" более 3,4 тыс. человек, из них 2 тыс. 127 – в Забайкальском крае и 1 тыс. 276 в Республике Бурятия (по данным на 1 февраля 2020 года)", — сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

С 1 февраля текущего года "гектары" в Забайкалье и Бурятии стали доступны для жителей других регионов ДФО (раньше их могли брать только местные жители), а с 1 августа участки земли здесь смогут оформить все россияне и участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

"Люди берут землю для строительства личного жилья — это 54%, 24% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 7% хотят обустроить садовый участок и личное подсобное хозяйство. Около 8% получателей "гектаров" собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а порядка 7% — планируют открыть магазины, кафе, технические центры и заниматься другими видами предпринимательской деятельности", — добавили в пресс-службе АРЧК.

Также государство помогает участникам программы "Дальневосточный гектар" в освоении выделенных им участков земли. В данном случае речь идет о различных грантах в области сельского хозяйства, а также выплатах начинающим предпринимателям. За время реализации программы такими мерами поддержки воспользовались более 2,2 тыс. участников программы. Им в помощь были направлены 762 млн рублей.

"Программу "Дальневосточный гектар" будем поддерживать дальше. Новые возможности для освоения своего земельного участка дает "дальневосточная ипотека" под 2% годовых (…) Мы видим, что "дальневосточная ипотека" востребована, что люди хотят жить на Дальнем Востоке, строить жилье", — подчеркнул Юрий Трутнев.

Обозреватель Наталья Пономарева

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