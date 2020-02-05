05.02.20 15:11

Фото сайта Федерального института промышленной собственности

Interfax-Russia.ru – Новый электромобиль Zetta запатентовали в России. Запуск производства намечен на 2020 год.

Минпромторг анонсировал запуск производства в России нового электромобиля Zetta в августе прошлого года. Zetta — аббревиатура от Zero Emission Terra Transport Asset, или транспортный актив с нулевым выбросом.

"В ближайшее время впервые будет осуществлен запуск производства российского автомобиля Zetta полностью российской разработки", — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на пленарной сессии VII Международного евразийского форума "Такси".

Zetta — проект компактного трехдверного электромобиля с передним приводом в базовой комплектации, рассказывал "Интерфаксу" генеральный директор "Зетта" Денис Щуровский. На тот момент, по его словам, в создание Zetta уже было вложено 450 млн рублей, общая стоимость проекта оценивалась в 550 млн рублей.

Сертификация электромобиля была намечена на осень 2019 года, старт производства запланирован на декабрь прошлого года.

В планах компании — выйти на продажи в объеме 10-15 тыс. электромобилей в год. "Пессимистичный прогноз — 10 тыс. машин в год. С учетом роста (интереса) к "зеленой" энергии мы можем к 2023 году выйти на 15 тыс. машин в год", — сказал Щуровский.

Незадолго до этого ООО "Зетта" получило от Фонда развития моногородов беспроцентный заем в размере 49 млн 500 тыс. рублей на создание производства тягового электродвигателя. Соглашение о финансировании инвестпроекта стороны подписали в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства на площадке ПМЭФ-2019.

Заявленный объем инвестиций в проект составлял 188 млн 700 тыс. рублей. Финансовая поддержка была направлена на создание серийного производства энергоэффективного асинхронного электродвигателя с внешним ротором (мотор-колесо). Электродвигатель предназначен для использования в автомобилях, в том числе, в создаваемом отечественном электромобиле Zetta, а также для подъемных средств —грузовые и лифтовые лебедки.

Само ООО "Зетта" было зарегистрировано в сентябре 2016 года и в 2017 году стало резидентом ТОР "Тольятти". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 42,1% в уставном капитале предприятия владеет генеральный директор "Зетта" Денис Щуровский, тольяттинский предприниматель Вальдемар Вагнер — 40,4%, остальными 17,5% в УК владеет само ООО.

Разработка электромобиля Zetta одноименной тольяттинской инжиниринговой компанией началась в 2016 году, в следующем году уже был представлен первый прототип модели, а в 2019 году была подана заявка (https://clck.ru/M9Vf9) на патент. 31 января Федеральный институт промышленной собственности зарегистрировал патент на промышленный образец электромобиля.

Планируется, что уже в первом квартале 2020 года трехдверные компактные Zetta начнут сходить с конвейера собственного завода в Тольятти. По данным (https://clck.ru/M9VqA) "Российской газеты", к проектированию конвейера для серийного выпуска электромобиля приступили еще в 2018 году.

Zetta базируется на многофункциональной компактной модульной транспортной платформе на электрических асинхронных мотор-колесах с индивидуальными контроллерами. Применение передовых технологий и современных подходов к проектированию, по информации разработчиков, позволило создать бестрансмиссионную платформу 4х4 с капсульным присоединением кабины.

В числе основных преимуществ разработки создатели электромобиля отмечают универсальность, высокие ходовые качества, экономическую целесообразность, а также экологичность.

Так, капсульное соединение кабины и ходовой части позволяет создавать на единой платформе транспортные средства различного назначения — от спортивно-развлекательных до утилитарно-грузовых. Проект предусматривает создание серии электромобилей категорий A, B, C, D с высокой степенью пассивной и активной безопасности: городской электромобиль, социальная и коммунальная техника, коммерческий грузовой электромобиль.

Высокие ходовые качества электромобиля, по заявлению разработчиков, гарантирует индивидуальный контроль каждого колеса по крутящему моменту, мощности и скорости вращения, что дает возможность реализации любых "электронных ассистентов" без изменения компонентной базы. А комбинированная тормозная система с раздельными электрическим и гидравлическим контурами эффективно решает вопросы безопасности, надежности и максимальной рекуперации (частичный возврат) энергии.

В частности асинхронные мотор-колеса собственного производства обеспечивают высокий удельный крутящий момент при энергопотреблении на 100 км пробега на 30-55% ниже, чем у мировых аналогов.

Создатели автомобиля особо отмечают низкую себестоимость проекта, поскольку технология производства асинхронных моторов не требует дефицитных материалов и компонентов. Также низкую стоимость в производстве и высокую надежность в эксплуатации обеспечивает отсутствие в платформе дорогостоящих механизмов передачи крутящего момента (трансмиссии, редукторов, приводов).

При этом, отмечают в компании, нулевые выбросы электромоторов в сочетании с централизованной системой обслуживания, замены и переработки электрических батарей станут гарантией высокой экологичности электромобиля.

По данным журнала "Автоброкер", длина электромобиля – около 3 м, ширина – около 1,76 м, высота – 1,6 м. По предварительной информации, Zetta будет сертифицирована по категории L7, то есть как квадроцикл массой до 400 кг.

Снаряженная масса электромобиля будет варьироваться от 486 до 798 кг — в зависимости от выбранной емкости тяговой батареи.

Источником энергии служат GE Power. Из этих ячеек будут изготавливаться аккумуляторы емкостью от 10 до 32 кВтч либо литий-железо-фосфатные (LiFePO4), либо литий-марганцевые с добавлением никеля и кобальта (Li-NiCoMn).

Заявленный пробег — от 200 до 560 км.

Автомобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях пассажирской версии. Предусматривается переднеприводный и полноприводный вариант. Машина в базовой комплектации получит передний привод и аккумуляторную батарею на 200 км хода. На базовую, по расчетам маркетологов, придется порядка 40% заказов.

Еще одна комплектация — также переднеприводная, но с аккумулятором большей емкости. На такие должно приходится порядка 30% заказов.

В топовой модификации у электрокара будет реализована система полного привода и установлена самая энергоемкая батарея.

Цена на самую доступную версию Zetta, как сообщал "Интерфаксу" гендиректор предприятия, будет начинаться от 450 тыс. рублей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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