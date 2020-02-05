Нездоровый ажиотаж

05.02.20 18:39

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru – Стоимость медицинских масок и лекарств в России выросла в разы из-за ажиотажа вокруг коронавируса. Президент РФ Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завысили цены.

Цены на лекарственные препараты и защитные маски в ряде российских аптек выросли в разы в связи с распространением коронавируса. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и Росздравнадзор уже взяли ситуацию на контроль. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые существенно завысили стоимость на свою продукцию.

"Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что в России "аптечная сеть довольно обширная, и в известной степени может быть даже избыточная".

Так глава государства отреагировал на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что ряд аптечных заведений резко подняли цены на определенные лекарства и препараты.

"К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля", - сообщила Голикова.

Она подчеркнула, что это беспрецедентный рост. По ее словам, в связи с этим даны все поручения оперативному штабу и ФАС России.

"Территориальные управления ФАС России должны еженедельно направлять в центральный аппарат информацию об изменении цен на медицинские маски в субъектах РФ. В случае получения информации о росте цен на медицинские маски или об их дефиците, территориальным управлением должна быть проведена проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС, размещенном на официальном сайте ведомства.

Вся информация должна быть представлена в ФАС России в срок до конца рабочего дня 5 февраля. При выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Кроме того, в ФАС сообщают, что запросили субъекты РФ и Росздравнадзор были ли жалобы на дефицит или рост цен на маски с 1 декабря 2019 года по настоящее время. Ведомство просит провести в регионах совещания о ценообразовании на маски с участием представителей аптечных сетей, чиновников, представителей ФАС и Росздравнадзора.

"Информация по итогам совещаний должна быть в срочном порядке предоставлена в антимонопольную службу для последующего анализа", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор, в свою очередь, начал прием обращений по вопросу дефицита медицинских масок на телефон горячей линии.

"На горячую линию службы 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Как сообщалось, в ряде российских регионов в разы подорожали медицинские маски. Так в восемь раз выросли цены на них в Забайкальском крае, где был выявлен один из первых в РФ заболевший коронавирусом гражданин Китая.

"У нас есть сведения, что вчера днем маски стоили по 1,2 рубля, а к вечеру - уже по 10 рублей. В этой связи мы бы просили органы ФАС помочь (властям региона - ИФ) в части соблюдения ценовой надбавки (в рознице - ИФ)", - сказала и.о. зампреда правительства региона Аягма Ванчикова на оперативном совещании правительства края 3 февраля.

Она отметила, что в государственной, муниципальной и частной аптечных сетях в Забайкальском крае не хватает медицинских масок. При этом производители не могут оперативно обеспечить регион этим товаром: ближайшие поставки ожидаются только в марте-апреле.

Сейчас краевые власти направили письма производителям масок с просьбой осуществить поставки как можно раньше.

Правительство региона также рекомендовало забайкальским Минздраву и Росздравнадзору провести "качественный мониторинг цен" и проконтролировать соблюдение аптечными сетями размера надбавки на жизненно важные лекарства.

Тем временем, в аптеках Курской области медицинские маски подорожали в 35 раз.

"Вызывает волнение и тревогу факт реагирования наших торговых сетей, прежде всего, аптечных, на такую неспокойную ситуацию. К сожалению, мер государственного реагирования по формированию отпускных цен в аптечной сети нет. Поэтому, как только возникла эта ситуация (распространение коронавируса - ИФ), аптечные сети отреагировали резким повышением цен. Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила 1 рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей", - сказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская на оперативном совещании в понедельник.

По ее словам, власти региона пытаются сдержать рост цен в аптечных сетях, уговаривая ритейлеров.

"К сожалению, кроме уговоров, иных правовых механизмов у нас нет", - добавила она.

Хмелевская добавила, что в настоящее время медицинские маски в аптечных сетях региона есть в достаточном количестве, но "ажиотаж непредсказуем".

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт поручил проследить за ситуацией, обеспечив в аптеках достаточный запас медицинских масок с учетом ажиотажного спроса.

Ранее СМИ сообщали, что на заводе по производству медицинских масок в Ростове-на-Дону вышли из строя три из четырех станков на фоне выросшего спроса из-за коронавируса. Другой проблемой предприятия стала нехватка материала, который оно закупало в Китае.

В свою очередь власти Ростова-на-Дону уже взяли на контроль поставку медицинских масок в аптеки города из-за угрозы распространения коронавируса.

"Аптечная сеть вообще никаким образом нам не подчиняется. Мы будем мониторить ситуацию. Сегодня мои специалисты зашли в аптеки – маски есть, но давали по три штуки", - сказала начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая во вторник на совещании в городской администрации.

Кроме того, она сообщила, что администрация в курсе проблем на заводе, производящем медицинские маски.

"Проблему этого завода мы тоже слышали. Там часть китайского материала, который не поставляется", - уточнила Левицкая.

Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил предоставить более полную информацию.

"Если маски есть в больницах, то поставщиков надо переориентировать на аптеки. Если в аптеках не будет масок, то может возникнуть паника. Такого быть не должно", - сказал Логвиненко.

Во многих аптеках Москвы маски пользуются повышенным спросом. Представители аптечных сетей столицы сообщили "Интерфаксу", что продажи медицинских масок увеличились. При этом, как отмечают собеседники агентства, дефицита масок нет. Однако в некоторых столичных аптеках масок в продаже уже нет. Представители сетей сообщили, что большое количество медицинских масок приобрели туристы из КНР. Кроме того, увеличилось количество людей в медицинских масках в общественном транспорте.

При этом продажи противовирусных препаратов в аптеках не растут, спрос сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет.

Между тем, ранее во вторник замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что регионы РФ имеют запас марлевых масок для индивидуальной защиты от инфекций.

"По нашим данным, пока - то, что мы получаем из Росздравнадзора - маски в регионах есть", - сказал Краевой журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Не скупать лекарства и медицинские маски также призвала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по противодействию коронавирусу.

"У нас нет пока такой проблемы, нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), кандидат фармацевтических наук Нелли Игнатьева пояснила Interfax-Russia.ru, что дефицит медицинских масок, который наблюдается в российских аптеках, создан искусственно.

"Где-то с 20-х чисел января мы отмечаем рост спроса на маски и последовавший рост спроса на противовирусные препараты. Тот ажиотажный спрос на маски, который мы видим сейчас, конечно же, вначале создан искусственно, когда стал обсуждаться коронавирус в СМИ", - сказала Игнатьева.

Она отметила, что первоначально были единичные всплески покупок, когда, например, в аптеки заходили граждане Китая и покупали сразу по 500 масок.

"С точки зрения цифр, это кратное увеличение спроса. По факту, проблем на сегодняшний момент с имеющимся спросом и имеющимся предложением у дистрибьютеров и поставщиков нет, но в связи с ажиотажным спросом аптеки на местах не справляются. Получается, что в одни день продается 500 масок, в следующий – 1 тыс., а в последующие – 5 тыс. Бесспорно, на третий день возникнет ситуация, что в аптеке нет масок", - подчеркнула Игнатьева.

По ее словам, именно из-за этого у граждан складывается ошибочное впечатление о дефиците медицинских масок.

"В действительности, дефицита у нас нет, и ничто его не предвещает. Абсолютно на всех уровнях власти этот вопрос регулируется и изыскиваются варианты даже в случае увеличения спроса, чтобы маски были", - подытожила эксперт.

Она добавила, что за повышением цен на медицинские маски стоят поставщики.

"Аптеки снижают свои торговые надбавки, но цены, действительно, выросли. Их подняли поставщики. К ним мы сейчас обращаемся с просьбой снизить цены. С точки зрения экономики, они, с одной стороны, логичны: для сдерживания спроса всегда поднимают цены. С точки зрения нашей сегодняшний ситуации, я их по-человечески понять не могу и не принимаю", - сказала Игнатьева.

Она также пояснила, что рост спроса на противовирусные препараты вообще не связан с коронавирусом, а является сезонной закономерностью.

"Также как ежегодно приходит к нам зима (в этом году она пришла гораздо позже из-за аномальных погодных условий), начинаются простудные заболевания. Напомню, что и грипп уже идет по всему миру. Поэтому повышение спроса на противовирусные препараты с коронавирусом не стоит связывать", - сказала она.

Игнатьева подчеркнула, что на сегодняшний день у специалистов пока нет понимания, каким препаратом можно воздействовать на коронавирус, а разработка вакцины может занять неопределенное время.

"Разработка вакцины может занять различные периоды времени. С учетом того, что сейчас ресурсы мировые задействованы, есть позитивные моменты. Но это непредсказуемый момент. Даже те позитивные моменты, которые были несколько часов, дали побочные эффекты через 48 часов. Это я про те результаты, которые есть, не вдаваясь в детали и подробности", - отметила эксперт.

Однако, по словам Игнатьевой, даже появление вакцины не является панацеей.

"У нас в мире от этого сезона гриппа людей ушло в мир иной гораздо больше, нежели от коронавируса. И вакцина у нас есть. Я задаю каждому вопрос: а кто привился?", - отмечает она.

Игнатьева добавила, что главная задача для граждан сейчас – поддержка иммунитета и соблюдений мер безопасности.

"В условиях сегодняшней, требующей большей бдительности, ситуации при появлении симптомов простудных заболеваний необходимо обращаться к врачу для назначения лечения. Самолечением заниматься категорически нельзя. Важно помнить, что антибиотики не лечат вирусы, но они угнетают иммунитет, который самостоятельно с ними борется. Наша задача – не заболеть, а для лечения нужен только врач", - сказала Игнатьева.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в свою очередь пояснил Interfax-Russia.ru, что обычные медицинские маски не гарантируют полной защиты от вирусов.

"Простейшие медицинские маски могут снизить риск заражения в несколько раз, и в целом достаточны для защиты от случайного заражения, например, в транспорте. Они не гарантируют полной защиты, поэтому медицинский персонал и лица из групп риска обычно используют более качественные маски или респираторы", - сказал Лукашев.

Также, по его словам, в аптеках нет противовирусных препаратов с доказанной эффективностью от коронавируса, поэтому запасаться ими не стоит.

Лукашев подчеркнул, что коронавирус по опасности сопоставим с атипичной пневмонией.

"Атипичную пневмонию вызывал тоже коронавирус, он был менее заразный, но вызывал большую летальность. По опасности новый коронавирус сопоставим или несколько превосходит вирус атипичной пневмонии", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что коронавирус значительно более опасен, нежели сезонный грипп.

По мнению Лукашева, на разработку вакцины от коронавируса может уйти несколько недель, но испытания безопасности и масштабирование производства могут занять несколько месяцев.

Между тем, в Минздраве России заявили, что создание вакцины от коронавируса тормозится отсутствием у России "живого" штамма из Китая.

"Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, это несложно. Для того чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев - от двух до пяти", - сказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании профильного комитета в Госдуме.

По его словам, "самое сложное - проверить эту вакцину, а для этого необходимо ее отработать на клетках, на мелких животных, доклинические исследования на крупных животных и клинические исследования".

"Но чтобы это сделать, необходим живой нативный (естественный, врожденный - ИФ) вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса", - подчеркнул Краевой.

Он пояснил, что "вакцина проверяется на вирус нейтрализации в модельных опытах, когда либо клеточная культура, либо животное заражается вирусом".

"Соответственно, дальше смотрят, насколько вырабатывающиеся антитела не только взаимодействуют с элементами, частичками вируса, но и убивают его", - отметил замминистра.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания выявлены более чем в двух десятках стран.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

Обозреватель Ольга Потапова

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"