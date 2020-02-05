Здоровы, но изолированы

05.02.20 20:15

© РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Interfax-Russia.ru – Более 100 эвакуированных из китайского Уханя человек доставлены в тюменский санаторий и заперты там вместе с врачами на 14 дней.

Граждане России и стран СНГ, оказавшиеся в зараженном коронавирусом китайском городе Ухань, эвакуированы в Тюмень военными самолетами. Здесь они проведут две недели в одном из санаториев, не имея возможности покинуть его раньше срока. Специалисты отмечают, что решение об изоляции возможных носителей нового вируса совершенно оправдано. Но вот жители Тюмени не очень рады такому соседству.

Первый самолет с 80 пассажирами прилетел в тюменский аэропорт "Рощино" утром 5 февраля. Второе воздушное судно, на борту которого было еще 64 эвакуированных, — приземлился в тюменском аэропорту несколькими часами позже. Таможенный и пограничный контроль люди прошли прямо в самолетах. Проводившие его сотрудники находились в салоне в защитных костюмах и масках.

В само здание аэропорта эвакуированных не пускали, поэтому "Рощино" работал в обычном режиме, все рейсы выполнялись по расписанию. Как рассказал Interfax-Russia.ru заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, когда существует угроза распространения особо опасных инфекций, пассажиры должны вывозиться в место карантина с поля аэродрома, минуя аэровокзал.

"В этом случае здание не надо освобождать и обрабатывать. И ваши тюменские специалисты поступили очень мудро, что не завозили эвакуированных из Китая в здание аэропорта", — отметил он.

Всего на двух бортах были доставлены 144 человека, из них 128 россиян и 16 граждан СНГ (десять человек из Белоруссии, один — из Армении, три — из Казахстана, один — из Таджикистана). В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса агентству "Интерфакс-Урал" заявили, что все эти люди не являются туристами, они жили какое-то время в Китае, учились или работали.

Теперь как минимум две недели им предстоит отдыхать в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", расположенном в 30 км от Тюмени. Санаторий находится вдали от жилой застройки, вокруг него выстроено два периметра ограждения. Территория охраняется сотрудниками Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра работает в защитных костюмах.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что в течение 14 дней помещенные в этот центр граждане не смогут его покинуть. Взаперти оказались и врачи.

"И эти медицинские работники, и весь обслуживающий персонал все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, в разных отделах, разных крыльях этого здания, не пересекаясь без специальных средств защиты друг с другом. Без права выхода и без права покинуть территорию этого здания", — сказала Попова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь подчеркнул, что одной из самых сложных задач за такой короткий промежуток времени было формирование нового медицинского коллектива врачей, среднего персонала, узких специалистов.

"Мы должны гордиться нашими медиками, потому что люди на 14 дней заходят в зону карантина и будут там находиться, жить, ночевать работать и отдыхать", — отметил губернатор.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Градостроитель" действует с 1994 года, он является подведомственным учреждением департамента здравоохранения Тюменской области.

Согласно информации на сайте санатория, основными направлениями его деятельности являются реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов и перенесших онкологические заболевания, а также оздоровление.

Стоимость пребывания в санатории на шесть дней начинается от 16 тыс. рублей, на 12 дней –— от 39,3 тыс. рублей. В цену включены лечебные и оздоровительные процедуры, а также проживание и еда.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что условия пребывания в карантине хорошие: предусмотрены специальные номера из нескольких комнат для семей с детьми (всего на самолетах прилетели четверо детей в возрасте от семи месяцев до четырех с половиной лет).

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, "чтобы взрослые могли поиграть". Организовано четырехразовое питание. Постояльцам обеспечат выход в интернет.

Как рассказала "Интерфаксу" эвакуированная из Уханя россиянка Юлия Дерешко, людям запретили выходить из номеров, предупредив, что в противном случае возможно продление карантина.

"Разместили в номера по три человека. Сказали, что, если кто-то будет выходить, добавят еще 14 дней карантина. Еду будут приносить в номер", — поделилась Дерешко.

Она отметила, что всем прибывшим из Уханя гражданам в центре выдали пижамы, а личные вещи забрали на дезинфекцию. Привезенный из Китая багаж они также не получали. Пока никаких медицинских обследований, по словам собеседницы агентства, не проводилось.

Между тем, бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал неадекватной мерой эвакуацию здоровых россиян из Ухани "в резервацию" в Тюмень.

"Может, в Магадан, на Колыму завезем? Там лагеря еще остались. Не надо смешить мир, тем более мы вывозим людей не больных, а здоровых. Тех, кто был в контакте с больными, давно взяли под наблюдение в Китае. А как же права человека? Как можно москвича везти в Тюмень в "резервацию"? Я б лучше в Индию эмигрировал на месте этих студентов, там хотя бы тепло", — заявил Онищенко "Интерфаксу". По его словам, адекватно было бы взять эвакуированных под ежедневное медицинское наблюдение, вернув домой тех, кто живет один.

Недовольны эвакуацией людей из Китая в Тюмень и местные жители. Так, под постом губернатора Моора в инстаграме о том, что Тюмень готова к приему пассажиров, опубликовано множество негативных комментариев.

"Нет, Тюмень, не готова! Морально мы не готовы! Почему именно Тюмень?", — задается вопросом один из пользователей соцсети. Другой возмущается: "Почему-то как олимпиады, чемпионаты, форумы и иные праздники жизни — так Москва, Питер, Сочи. А как карантин устроить, так они, видите ли, менее готовы, чем Тюмень".

"А зачем они там нужны? Вы почему их принимаете? Пусть Владивосток принимает! Нефтяную столицу России делаете рассадником бактерий!", — также пишут местные жители.

Также есть те, кто позитивно воспринял ситуацию.

"Готов принять пару китаянок на карантин, мед, горячий чай, и дружеские объятия", — отметил один из подписчиков губернатора.

Другая местная жительница пожелала всем прибывшим здоровья.

"Всем приехавшим согражданам и персоналу желаю здоровья и легко перенести карантинные мероприятия", — прокомментировала пост местная жительница.

Однако специалисты считают карантин адекватной мерой.

"Мы своих бросать не должны. Карантин такой необходим, он оправданный. Коронавирус неизвестный пока, он распространяется по всему миру. И то, что мы закрыли сообщение с Китаем, прекратили всяческие контакты, приняли ряд превентивных мер — это правильно", — заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, слова которого привел оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов напомнил, что карантин применяется еще со средних веков для изоляции прибывающих в порт моряков, если на корабле были опасно больные люди, и эта мера доказала свою высокую эффективность.

"В морских портах даже строились специальные здания. Тогда, к сожалению, телевизоров и интернета не было, поэтому морякам там было скучновато", — добавил Нетесов.

Обозреватель Александра Качалова

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