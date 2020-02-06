Клиническое заточение

06.02.20 17:45

© РИА Новости. Константин Чалабов

Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.

Пресненский районный суд Москвы ограничил родительские права матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни находится в перинатальном центре в Москве. Ребенка передали на попечение органов опеки.

История девочки получила широкую огласку в декабре после публикации на сайте Meduza. По данным издания, ребенок с рождения жил в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" (ПМЦ) и никогда его не покидал, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Они считали, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. При этом, по данным издания, серьезных проблем со здоровьем у девочки не было.

По информации пресс-службы ПМЦ, после рождения ребенку действительно оказывали комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Но состояние ребенка стабилизировалось, в связи с чем врачи неоднократно обращались к родителям с просьбами забрать дочь из стационара, но те настаивали на необходимости продолжения стационарного наблюдения.

"В январе 2019 году после очередной встречи с родителями, которая закончилась их отказом забрать ребенка домой, руководство медицинского центра обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию в установленном порядке", - говорится в пресс-релизе ПМЦ.

Весной врачи провели комплексное медицинское обследование девочки, по результатам которого 20 марта ее выписали из центра.

"Тем не менее, родители дочь не забрали, о чем был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства. Поскольку выселение ребенка после выписки при помощи сотрудников полиции было неприемлемо для руководства ПМЦ в интересах ребенка, 21 марта 2019 года ПМЦ обратился в суд с иском об обязании родителей или органов опеки и попечительства забрать ребенка из медицинской организации", - пояснили в пресс-службе клиники.

20 сентября Гагаринский районный суд Москвы вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. В соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда оно вступило в законную силу 18 ноября.

В декабре уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока не был подан иск органов опеки по ограничению родительских прав.

"Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации - при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой, причем имея братьев и сестер. И следующий вариант - когда родители все-таки решат забрать ребенка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребенок был в семье", - сказала Кузнецова.

Она заявила, что предлагала родителям устроить ребенку обследование в других медицинских центрах, чтобы выяснить, действительно ли медицинская помощь ему не нужна, но те отказались.

Тем временем не оставляла попыток вернуть ребенка в семью и клиника. Представители медицинского учреждения сдали в Федеральную службу судебных приставов исполнительные листы, чтобы приставы обязали родителей забрать их пятилетнюю дочь.

"5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. В ГК "Мать и дитя" искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно разрешена в его интересах", - сообщала пресс-служба ПМЦ.

Несмотря на все принимаемые меры, родственники так и не пришли за девочкой. В итоге иску об ограничении прав родителей ребенка все же дали ход. При этом ни мама, ни папа на первое заседание не явились, в связи с чем его перенесли.

Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова заявила о недопустимости затягивания судебного процесса, так как это не в интересах ребенка.

На второе заседание, которое состоялось 5 февраля, мать девочки вновь не пришла, по словам ее адвоката, из-за болезни. Но суд счел возможным продолжить рассмотрение дела в отсутствии родителей.

Рассмотрев все материалы, суд ограничил мать и отца девочки в родительских правах. Девочку из перинатального центра должны передать в органы опеки. Кроме того, суд обязал родителей выплачивать алименты в размере одной четвертой от ежемесячного заработка матери.

После оглашения решения защитники заявили журналистам, что обжалуют его.

Как пояснила Interfax-Russia.ru глава фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, ограничение в родительских правах родителей девочки – это временная мера, которая дает им возможность одуматься.

"Это только первый шаг для того, чтобы у ребенка появилась жизнь вне палаты отделения новорожденных, где она провела не пять, а уже фактически шесть лет. Я надеюсь, что разум дальше восторжествует, и ребенок будет в семье", - сказала Альшанская.

По ее словам, родителям дается полгода, чтобы одуматься и изменить ситуацию. Если ничего не изменится, их лишат родительских прав.

"Пока ребенок остается в клинике. По логике, органы опеки должны обеспечивать проживание девочки, но как это будет – я не знаю. Я сомневаюсь, что опека реально будет обеспечивать нахождение девочки в частной клинике, потому что денег, конечно же, таких нет. Родители озвучивали, что они оплачивали ежемесячно 1 млн рублей. Тем более я не совсем понимаю, как ребенок может официально находиться в палате отделения патологии новорожденных", - отметила Альшанская.

Она добавила, что на сегодняшний день главная задача органов опеки - обратиться к родственникам ребенка с просьбой оформить над девочкой опеку.

В свою очередь глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что в случае, если расходы на проживание девочки в клинике лягут на органы опеки, это будет неправильно.

"Это не обозначает, что ребенка нужно перевести в другой центр временного нахождения, так как это будет дополнительный стресс. Но такое нецелесообразное расходование бюджетных средств недопустимо. Тем более очевидно, что родители вряд ли бы стали отказываться дальше оплачивать эти расходы до решения вопроса", - отметила Волынец.

Однако она подчеркнула, что решение об ограничении родителей в правах является обоснованным с учетом того, что ребенок абсолютно здоров.

"У ребенка отсутствовала не только социализация, но и полноценное общение с родственниками и другими людьми помимо персонала медцентра. Я считаю, что в данном случае родители просто откупались, оплачивая отсутствие ребенка дома. Сложно сказать, чем они руководствовались. У меня есть серьезные сомнения в психологическом здоровье таких людей", - сказала Волынец.

По информации пресс-службы департамента труда и соцзащиты Москвы, до момента вступления в силу решения суда девочка будет находиться в клинике. Ее будут навещать специалисты: психолог поможет в более мягкой и менее травматичной адаптации девочки в новых условиях, а логопед проведет занятие по коррекции речи.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. В первую очередь мы предложим бабушке и дедушке оформить предварительную опеку. Для девочки это будет лучшим вариантом - для нас приоритет семейная форма устройства", - говорится на сайте департамента.

Если родственники ребенка откажутся взять над ней опеку, то после подготовки и адаптации ее перевезут в учреждение семейного типа с отдельными квартирами "Наш дом", где есть медицинское сопровождение.

"Мы будем просить нянь находиться вместе с ней. Расходы по содержанию девочки департамент возьмет на себя. Мы будем продолжать работать с бабушкой и дедушкой и постараемся помочь девочке попасть к родным людям. Как вариант, мы будем искать временную семью, которая возьмет девочку под свою опеку", - отмечается в пресс-релизе.

Обозреватель Ольга Потапова

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