Против "потока"

06.02.20 18:29

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – США намерены вводить новые санкции против европейских инвесторов "Северного потока-2" или принимающих газ фирм, если Россия попытается достроить газопровод.

О том, что США могут принять новые санкции против "Северного потока-2", если Россия будет пытаться достроить этот газопровод, в начале недели сообщила со ссылкой на собственные источники газета Handelsblatt.

"Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон, сообщает источники в дипломатических кругах в Вашингтоне", - пишет издание. В этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ. Причем, как указывает издание, все это может произойти очень быстро, возможно уже в феврале или марте.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали, ввод в эксплуатацию которой был запланирован на конец 2019 года.

Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В частности, речь идет о многоцелевом судне, которое получило название "Академик Черский", купленном в 2015 году "Газпромом". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе в эфире телеканала "Россия 1" заверил, что строительство "Северного потока-2" смогут завершить своими силами. "Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - заявил председатель правления.

Позже аналогичное заявление в Вене (Австрия) в ходе European Gas Conference сделала и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова. "Проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", - сказала она.

"Северный поток-2" проходит по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Бюджет проекта - 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". Иностранные партнеры "Газпрома" по проекту: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Согласно отчету "Газпрома" по МСФО, на конец сентября 2019 года иностранные партнеры профинансировали оператора стройки Nord Stream 2 AG на 4 млрд 24 млн евро. В том числе 2 млрд 164 млн евро предоставлено на срок до 2019 года и 1 млрд 859 млн евро - до 2025 года.

Причем, в Shell уже высказали предположение, что санкции против "Северного потока-2" повлияют на обслуживание долга перед западными компаниями. "Мы не являемся инвестором этого проекта, это очень важно иметь ввиду, но мы являемся его кредиторами вместе с несколькими другими европейскими компаниями", - напомнил глава Shell Бен ван Берден.

По его словам, из-за того, что газопровод не завершен, он не сможет генерировать денежные потоки, которые предназначались для обслуживания долга. "Таким образом, я бы предположил, что возникнут некоторые проблемы относительно того, как проект будет продолжаться", - сказал глава Shell.

Он не стал вдаваться в подробности процедур финансирования и потока денежных средств, которые сопровождают проект, но отметил, что напрямую Shell не затронута санкциями, наложенными Минфином США. "Мы с интересом за этим наблюдаем, но это все, что я могу сказать об этом", - добавил ван Берден.

В свою очередь председатель правления OMV Райнер Зеле заявил, что Европа предпринимает недостаточно усилий, чтобы защитить многомиллиардный проект от санкций США.

"Ситуация с "Северным потоком-2" вызывает обеспокоенность с моей стороны. Как может получиться, что вы вкладываете в проект миллиарды евро, который законно одобрен всеми сторонами? А затем этот проект приостанавливается из-за внетерриториальных санкций, которые вводятся в одностороннем порядке, не консультируясь даже с Европой. И у меня нет правильного ответа, который бы Европа могла бы дать в ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал Зеле на сессии Европейской газовой конференции.

По его мнению, обсуждения этой проблемы без принятия конкретных мер недостаточно. "Европа должна поддержать строительство "Северного потока-2". Европа должна бороться за независимость энергопоставок на наш континент, так как на кон поставлена независимость нашего промышленного сектора", - сказал он.

О том, что Евросоюзу нужно четче реагировать на угрозы в отношении "Северного потока-2", "Интерфаксу" заявил и председатель комитета по экономике и энергетике Бундестага, представитель фракции "Левых" Клаус Эрнст.

"Американцы действуют вне положений международного права, накладывая санкция экстерриториального характера. Евросоюз должен реагировать четче", - сказал Эрнст, добавив, что "не годится, чтобы американцы предписывали Европе, как проводить энергетическую политику".

Он сказал, что не знает, будут ли США принимать новые санкции, но газопровод, считает он, будет достроен и введен в эксплуатацию. "Я думаю, что у России есть такие возможности, хоть это потребует больше времени и будет дороже. Я думаю, что это будет сделано", - сказал Эрнст.

В любом случае, указал он, реакция Европейского союза необходима.

По мнению научного директора Германо-российского форума, политолога Александра Рара, появившиеся в немецкой прессе утечки относительно введения Вашингтоном новых санкций против "Северного потока-2" фактически указывают на попытки шантажа немецких партнеров со стороны США.

"С одной стороны, такая версия выглядит спекулятивной и алармистской. Но в Берлине ее сейчас активно обсуждают. По сути, то, о чем пишет автор статьи, означает беспрецедентное давление Вашингтона на Германию. Очевидно, что США - теперь далеко уже не тот добрый "дядя Сэм", которые ранее гладил европейцев по головке. Совершенно очевидно, что такая позиция Вашингтона, будь она объявлена официально, стала бы крайне унизительной для Берлина", - сказал Рар "Интерфаксу".

Он считает это сигналом того, что на президента США Дональда Трампа со стороны Конгресса пытаются оказать мощное давление для создания максимальных препятствий проекту.

"В свою очередь, Трамп понимает, что если уступит такому нажиму, то это самым негативным образом скажется на российско-американских отношениях, в том числе, взаимодействии с Москвой там, где американцы рассчитывают на Россию", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, как заявлял в январе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, позиция Берлина по "Северному потоку-2" не изменилась после информации о возможной задержке строительства на год из-за санкций США.

По его словам, строительство газопровода - это "экономический проект", Берлин считает, что он должен состояться, но транзит российского газа через Украину также должен быть сохранен.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла, что Берлин будет продолжать поддержку проекта. "Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в январе.

Со своей стороны глава российского государства заверил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев.

"Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - отметил Путин, выразив надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Обозреватель Анастасия Николаева

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