От мышей к людям

07.02.20 12:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Ученые завершили доклинический этап испытаний препарата для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита. Теперь лекарство будут тестировать на людях.

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, г. Новосибирск) Сибирского отделения РАН завершили доклинические испытания препарата для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита с рабочим названием "Энцемаб".

Лекарство создано на основе синтезированных белковых молекул мыши (менее 2%) и человека. Первые связывают вирус и не дают ему инфицировать клетки, а вторые запускает в организме пациента необходимые иммунные реакции, чтобы тот мог быстро избавиться от антител вместе с инфекционным агентом.

Разработчики утверждают, что созданный ими препарат намного безопаснее и эффективнее противоклещевого иммуноглобулина, который изготавливают из крови вакцинированных доноров. Сейчас сыворотку вводят достаточно большими дозами, и она может вызывать нежелательные побочные реакции.

"В России и многих других странах донорскую кровь проверяют на наличие вирусов иммунодефицита человека и вирусов гепатита В и С, но не проверяют на другие вирусы, включая вирусы герпеса и вирус папилломы человека", - отмечает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Кроме того, разные партии иммуноглобулина отличаются по качеству, что сказывается на эффективности профилактики и лечения клещевого энцефалита.

"Нашей задачей было создать высокоэффективный препарат для борьбы с вирусом клещевого энцефалита, лишенный этих недостатков. Мы использовали технологию создания так называемых химерных антител, в которых меньшая часть иммуноглобулина взята от мыши, а большая - от человека", - пояснила "Российской газете" одна из создателей препарата, заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ Нина Тикунова.

Она рассказала, что на первом этапе препарат прошел серию доклинических испытаний в рамках госпрограммы "Фарма 2020". Ученые смогли доказать, что лекарство не токсично для животных и не вызывает у них аллергии. Вместе с тем, на этапе доклинических испытаний специалисты отработали технологию производства сыворотки с использованием биореактора.

"Наш организм построен из эукариотических клеток, соответственно, препарат должен производиться именно в таких клетках - вырабатываемые в них белковые молекулы можно использовать для лечения людей. Гены, кодирующие препарат, были введены в геном специальных клеток-продуцентов. Задача была, во-первых, сделать так, чтобы эти клетки давали много молекул, а во-вторых, чтобы клоны были стабильными, то есть не меняли свои свойства и не снижали продуктивность", - пояснила специалист.

По ее словам, на решение этих задач у ученых ушло больше года.

"Сейчас доказано, что полученный клеточный штамм достаточно производителен и стабилен", - добавила Тикунова.

Однако, отметила она, прежде чем препарат попадет в медучреждения и аптеки, ему предстоит пройти этап клинических испытаний.

"Сейчас начинается первый этап клинических испытаний - здоровым добровольцам введут препарат и посмотрят, не возникнут ли токсические и аллергические реакции. Если все будет нормально, то перейдут к следующей фазе - препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита", - сообщила заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ.

Помощь в проведении клинических испытаний нового препарата институту окажет фармацевтическая компания "Фармасинтез".

"Научные исследования должны достигать своего потенциального потребителя. То, что произошло благодаря сотрудничеству с "Фармасинтез", - отличный пример. Нашелся реальный индустриальный партнер, который может взять хорошо исследованную разработку и продвинуть ее на рынок", - отметил в свою очередь директор ИХБФМ Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.

Ученый не стал говорить о возможных масштабах производства нового лекарства, отметив, что определять их будут уже потребности рынка.

"Проблема клещевого энцефалита существует сегодня и в европейских странах, и в Казахстане, и в Китае. Мы ожидаем, что нужный людям препарат в скором времени будет широкодоступным и позволит радикально решить проблему экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита", - добавил Пышный.

Ученые отмечают, что раньше производство препаратов на основе терапевтических антител многим из их коллег казалось фантастикой. Специалисты опасались, что эффект молекул будет слишком слабым. Нина Тикунова вспоминает, что идея создать лекарство от клещевого энцефалита на основе химерных антител пришла ей в голову, когда она была еще кандидатом наук. В ее команде трудились, в основном, молодые ученые.

"Проект по доклиническим исследованиям этого препарата был создан их руками. Это как раз тот случай, когда вклад молодежи колоссален. Обычно основная нагрузка лежит на плечах опытных исследователей, а у нас молодая лаборатория, мы в институте лишь с 2008 года, соответственно, кадры в основном молодые", - добавила Тикунова.

Впервые ученые обнаружили вирус клещевого энцефалита в крови и спинномозговой жидкости людей, клещей и диких позвоночных животных Сибири, Урала и Дальнего Востока России в 1937 году.

С тех пор вирусологи хорошо изучили эпидемиологию и клиническую картинку вируса. Специалисты выяснили, что человек может заразиться энцефалитом от трех разных видов клещей: таежного (Ixodes persuicatus), павловского (Ixodes pavlovskyi) и пастбищного (Dermacentor reticulatus). Для клещевого энцефалита характерна лихорадка, интоксикация и поражение серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит), что в свою очередь может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Естественным резервуаром вируса и его источником являются более 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц. Клещи заражаются от животных-носителей вируса и при укусе передают вирус человеку.

Обычно болезнь начинается с лихорадки, которая продолжается от 5 до 7 дней и сопровождается головной и мышечной болью, тошнотой, рвотой и общим недомоганием. Затем наступает восьмидневная ремиссия, после которой у некоторых больных следует вторая фаза заболевания, сопровождающаяся поражением центральной нервной системы, включая менингит (лихорадка, сильная головная боль, ригидность мышц шеи) и/или энцефалит (различные нарушения сознания, расстройства чувствительности, моторные нарушения вплоть до паралича). Однако бывают и противоположные случаи, когда после укуса инфицированного клеща болезнь у человека не развивается, а он, напротив, вырабатывает иммунитет к клещевому энцефалиту.

Обозреватель Наталья Пономарева

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