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Представили региону: врио губернатора Пермского края назначили Дмитрия Махонина
   
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07.02.20 13:56

Продолжить проекты

Фото инстаграм-аккаунта главы Минэкономразвития Максима Решетникова
Interfax-Russia.ru – Пермский край после перехода в Москву Максима Решетникова возглавил Дмитрий Махонин. Экс-губернатор рассчитывает на продолжение ключевых проектов в регионе.

Указ, которым президент России Владимир Путин назначил временно исполняющем обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, был подписан 6 февраля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Максима Решетникова... постановляю: назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края", - говорится в тексте указа.

Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе проработал четыре года. В январе 2013 года Махонин был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 7 февраля представил в Перми временно исполняющего обязанности губернатора.

Торжественная церемония пошла в органном зале Пермской краевой филармонии. На мероприятии присутствовали представители региональной исполнительной власти, законодательных органов края, общественных институтов, а также бывший губернатор Пермского края - министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопросы журналистов о первых шагах в должности врио главы региона, Махонин заявил, что сейчас ему предстоит вникнуть в положение дел в регионе, встретиться с местной властью и политическими силами региона.

"Очень важным будет привлечение инвестиций и поддержка темпов привлечения инвесторов. Я не побоюсь сказать, что сейчас в регионе инвестиционный бум - развиваются нефтехимические производства и прочие сферы", - сказал он.

Решетников, вставший во главе Пермского края в феврале 2017 года после досрочной отставки Виктора Басаргина, возглавил Минэкономразвития РФ 21 января.

После перехода главы региона в Москву правительство Пермского края продолжало работу в штатном режиме. Исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края была назначена первый вице-премьер Ольга Антипина. По информации на сайте администрации губернатора и правительства края, соответствующее распоряжение подписал еще Решетников.

Также, по данным местных СМИ, Решетников успел подписать приказ о назначении Леонида Политова руководителем администрации губернатора региона. Таким образом, Политов, возглавляющий администрацию губернатора с 2018 года в статусе исполняющего обязанности, избавился от приставки и.о.

Официальной информации о том, кто сменит Решетникова на посту губернатора Пермского края, не было. Среди возможных кандидатур на этот пост называли: первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова (эксперты и СМИ считают его членом команды мэра Москвы Сергея Собянина, с которым он работал в правительстве Тюменской области); еще одного заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова (отвечает за вопросы развития территорий и цифровизации), председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих; бывшего главу Перми, а сейчас депутата Госдумы Игоря Сапко (является первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления); главного федерального инспектора по Забайкальскому краю Игоря Цветкова (в 2016–2018 годах был главным федеральным инспектором по Пермскому краю); а также заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова (как политтехнолог занимался избирательными кампаниями Юрия Трутнева на выборах мэра Перми в 1996 году и на губернаторских выборах в 2000 году, экс-депутат Госдумы РФ и бывший глава (2012 год) администрации губернатора Прикамья).

По словам источников "Коммерсанта", близких к краевой администрации, на должность врио губернатора края рассматривали полтора десятка кандидатур, в том числе и кандидатура Махонина.

Причем, отмечает издание, Махонин имеет все шансы на избрание губернатором благодаря "пермским корням, молодости и харизме". Кроме того, депутат Пермской думы Сергей Ильин предполагает, что Махонин может обеспечить и преемственность курса Решетникова.

"Это политики одного возраста, со схожими биографиями. Думаю, что в основном курс начатых преобразований будет продолжен, приоритетные проекты сохранены", - отметил депутат, добавив, что новый руководитель региона также "может провести работу над ошибками".

"Он пермяк, никогда связь с регионом не терял - понимает потребности жителей. Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона. Буду помогать", - написал в свою очередь Решетников в своем инстаграм-аккаунте, поздравляя Махонина с назначением.

Ранее экс-глава Пермского края уже выражал надежду на реализацию тех проектов, которые запущены в регионе. "Для меня крайне важны были те проекты, которые я начал в Перми и Пермском крае, и те вещи, которые мы обещали, я обещал жителям края. Причем я их обещал от лица власти, поэтому мне крайне важно, чтобы все эти проекты были доведены до конца", - заявлял Решетников еще в январе в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, у Пермского края есть перспективы в промышленности, экономике, но необходимо создать "среду для жизни".

Решетников руководил Пермским краем почти три года. За это время в регионе начались, в частности, такие инфраструктурные проекты, как обновление эспланады, создание культурно-общественного пространства на заводе им.Шпагина. При нем был поднят вопрос о закрытии железнодорожных путей между станциями Пермь-1 и Пермь-2, где в будущем предполагается построить ветку скоростного трамвая с перспективой продления ее до транспортно-пересадочного узла "Мотовилиха". Этот проект, в частности, направлен на продолжение развития городского общественного пространства и набережной Камы.

Возглавляя регион, Решетников поднял вопрос о спрямлении шоссе Космонавтов до аэропорта, запустил реформу общественного городского транспорта в Перми. В конце 2019 года он объявил о планах строительства концертно-спортивного комплекса в столице Прикамья.

Кроме того, при Решетникове вновь были подняты беспокоившие жителей вопросы строительства новой сцены театра оперы и балета, нового железнодорожного вокзала, аквапарка, а также запущены другие проекты.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Борис Титов после оглашения нового состава правительства РФ назвал назначение Решетникова на пост главы Минэкономразвития удачным. По его словам, Решетников многие годы работал в экономической сфере, но скорее не как макроэкономист, а как практик.

"Важно, что как губернатор Пермского края, Решетников поработал на земле в регионе с развитой промышленностью. Я его знаю, как человека, нацеленного на развитие несырьевой промышленной экономики. Он четко представляет возможные пути диверсификации российской экономики", - сказал Титов "Интерфаксу".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь выразил надежду, что новый глава Минэкономразвития обеспечит эффективное исполнение послания президента.

"Наша первоочередная задача - реализация послания президента. Решив задачи, которые ставит президент в послании, мы решим вопросы, которые волнуют людей. Для этого надо обеспечить рост экономики темпами выше среднемировых. Надеемся, что новый министр экономического развития для этого многое сделает", - сказал Володин на заседании нижней палаты российского парламента.

По его словам, Решетников "прошел серьезный путь", работал в аппарате правительства, был министром правительства Москвы, губернатором. "Он знает ситуацию, как она складывается в регионах, и имеет большой опыт работы. Во всяком случае, десять лет его работа была на глазах. И эффективна, и результативна", - заметил спикер Думы.

"Поэтому мы надеемся, что его предложения будут нами поддержаны, и мы выстроим эффективные взаимоотношения с этим ключевым ведомством", - сказал Володин.

Кстати, предыдущему министру экономического развития Максиму Орешкину не удалось выступить в Госдуме на "правительственном часе" - 6 марта 2019 года председатель Думы Володин прервал министра и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Решение о назначении выборов главы Пермского края будут принимать в июне. По закону они должны быть назначены на единый день голосования - 13 сентября.

Обозреватель Анастасия Николаева

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