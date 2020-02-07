Торговля идет

07.02.20 16:40

© РИА Новости. Виктор Толочко

Interfax-Russia.ru – Китай, несмотря на коронавирус, остается главным торговым партнером России на Дальнем Востоке. Перебоев с экспортом и импортом основных видов продукции нет.

Китай остается лидером среди торговых партнеров России на Дальнем Востоке, несмотря на ряд ограничений, введенных из-за эпидемии нового коронавируса в КНР.

"Китай и при импорте, и экспорте занимает первое место, это главный наш партнер. Более 60%, порой 80% по отдельным товарам ввозится из КНР, экспортируем туда не так много", - сообщил 6 февраля журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

Он уточнил, что объем импорта товаров из КНР в Россию через таможни Дальнего Востока в январе 2020 года в натуральном выражении вырос по сравнению с январем 2019 года на 17,5%, до 341,8 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 24%, до $1,156 млн.

"В целом номенклатура (поставок - ИФ) не изменилась. При этом все же следует отметить снижение объемов ввоза овощей и фруктов (почти в 2 раза по нетто и на 27,5% по стоимости)", - сказал глава ДВТУ.

Ранее ограничения в работе пунктов пропуска на границе РФ и Китая из-за эпидемии коронавируса привели к снижению объема поставок овощей и фруктов в регионы Дальнего Востока и, как следствие, их подорожанию. Цены увеличились в 1,5-2 раза. Однако уже через несколько дней ситуация выровнялась, и на прилавках дальневосточных магазинов вновь появились овощи и фрукты по доступным ценам. Так, к примеру, в супермаркеты приморской торговой сети "Фреш-25" завезли два сорта китайских огурцов по 220 и 210 рублей за 1 кг (до этого их цена была от 300 рублей за 1 кг).

"Мы работаем с колес - утром привезли, к вечеру распродали. Основной поставщик овощей - уссурийская база "Дружба", заявки мы направляем каждый день, после открытия границы вчера была первая отгрузка овощей в магазин", - сообщила директор одного из магазинов сети Юлия Титкова.

В супермаркете "Реми" китайские огурцы сейчас стоят 194 рубля и 197 рублей за 1 кг. Помидоры розовые и красные по одной цене - 150 рублей за килограмм, черри - 214 рублей.

Как в свою очередь рассказал журналистам заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин, для перевозки грузов сейчас открыты все пункты пропуска на границе с Китаем.

"Открыты все пункты пропуска, но фактически работа идет не так ритмично, как до закрытия. Можем констатировать, что наиболее традиционные пункты для перемещения грузов работают - не с такой нагрузкой, как раньше, но работают в постоянном режиме", - сказал он.

Все железнодорожные пункты пропуска также функционируют в полном объеме.

"По автомобильному движению - традиционные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Забайкальск работают без каких-либо изъятий. Единственное, что водители, которые сидят за рулем транспортных средств, должны быть гражданами РФ. В остальном - грузовые пункты пропуска не закрыты", - отметил Ивин.

По его словам, в Китае сейчас принимают "беспрецедентные меры" по борьбе с коронавирусом, что, конечно, отразилось и на движении товара.

"Где-то у них (в КНР – ИФ) просто не работают предприятия, которые занимаются формированием грузов и их отправкой. У них продлены каникулы, ряд предприятий закрыты на неопределенное время", - отметил Ивин.

В свою очередь представители ряда крупных экспортеров продовольствия из РФ в Китай, опрошенные "Интерфаксом", сообщили, что пока не спешат корректировать свои планы из-за эпидемии нового коронавируса, однако внимательно следят за ситуацией. При этом специалисты не исключают, что вирус и связанные с ним обстоятельства, в частности изменение логистики, могут осложнить планы их компаний по выходу на этот рынок или возобновлению работы на нем.

Так, в частности, как сообщил руководитель управления экспорта торгового дома "Черкизово" Андрей Терехин, эпидемия коронавируса пока никак не повлияла на планы группы "Черкизово" в отношении Китая.

"Но мы знаем, что некоторые китайские компании просят приостановить отгрузки импортируемых в страну товаров из-за опасений, что перебои в работе транспортной инфраструктуры, в частности портов, могут привести к скоплению больших объемов продукции на границе", - сказал он.

По словам Терехина, ситуация с коронавирусом пока негативно повлияла на бизнес-процессы только в самом Китае.

"В частности, есть перебои в работе транспортной инфраструктуры, с торговыми операциями внутри страны", - уточнил он.

Также менять свои планы не планирует и компания "Дамате", которая поставляет в Китай индюшатину. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экспортера, в прошлом 2019 году "Дамате" экспортировала 1,4 тыс. тонн продукции, половина из которых была отправлена в Китай.

"В этом году "Дамате" планирует нарастить экспорт в десять раз, до 11 тыс. тонн. "Китайское направление - одно из самых перспективных для компании, у нас есть потенциал для роста, заказы и интерес к продукции от импортеров, которые не отказываются от своих заказов", - заявили в пресс-службе.

Тот факт, что коронавирус никак не повлиял на поставки мяса птицы в Китай, подтвердил и глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "О том, что усложнились переговоры с китайскими коллегами, тоже сказать нельзя", - добавил он.

Однако, по словам Юшина, было несколько случаев, когда небольшие китайские трейдеры пытались отказаться от сделанных ранее заказов, поскольку оформляли их по более высоким ценам.

"Но это больше связано с открытием поставок из США, чем из-за коронавируса. Цены в Китае были высокими, но после подписания торгового соглашения со США они пошли вниз. Пока же распространение коронавируса на поставки из РФ не влияют, логистика не изменилась", - отметил глава Национальной мясной ассоциации.

При этом, по мнению Юшина, на ситуацию с российским экспортом в Китай в большей степени могут повлиять поставки сельхозпродукции из США.

"Это серьезнее, это приведет к ужесточению конкуренции, это больше волнует", - сказал он.

По его данным, в прошлом году в Китай было поставлено 63 тыс. тонн мяса птицы.

Юшин также сообщил, что распространение нового коронавируса в КНР никак не отразилось на поставках мяса птицы из Китая. По его данным, в прошлом году их объем составил всего около 500 тонн при объеме потребления в РФ в более чем 4 млн тонн в год.

Также вирус никак не повлиял на поставки молочной продукции из РФ в Китай.

"Пока поставки незначительны, по итогам 2019 года они не превысили $10 млн, это, прежде всего, мороженое. По остальным молочным продуктам мы пока в начале пути", - заявил "Интерфаксу" гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, к 7 февраля от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае скончались 636 человек, число заболевших превысило 31 тыс. человек (около 5 тыс. из них в тяжелом состоянии). Под подозрением находятся еще около 200 тыс. человек. Вылечить удалось более 1,5 тыс. человек.

Обозреватель Наталья Пономарева

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