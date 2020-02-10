ЧП в Таиланде

10.02.20 17:32

Фото "Интерфакса"

Interfax-Russia.ru – Более 20 российских туристов пострадали в столкновении двух катеров у побережья острова Пхукет в Таиланде, два ребенка погибли.

Два туристических скоростных катера столкнулись утром 10 февраля у восточного побережья острова Пхукет. На одном из них находился тайский экипаж, а на втором, по разным данным, от 34 до 39 российских туристов.

По информации посольства РФ в Таилинде, в результате инцидента пострадали более 20 граждан РФ, двое российских детей погибли.

"10 февраля около 8 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находилось, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении посольства.

Посольство в настоящее время проверяет поступившую информацию о погибших гражданах России, в том числе детях.

"Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей", - отмечается в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), на борту одного из катеров находилось 34 туриста из РФ и гид-таец. Они отправлялись на экскурсию на острова Джеймса Бонда.

"Лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезалось тайское плавсредство. На его борту туристов не было. В результате аварии погибли двое российских граждан – 6 и 12 лет. Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы", - говорится на сайте АТОР.

Ростуризм сообщает о 39 россиянах, которые находились на борту катера.

"Всего на одном из катеров находилось 39 российских туристов, на втором катере туристы отсутствовали. Местные власти выясняют обстоятельства случившегося", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей. Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд взяла на себя страховая компания ERV. Принимающий офис туроператора поездки "Pegas Touristic" держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся с туристами.

Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что все пострадавшие в Таиланде российские туристы были застрахованы на $40 тыс.

"Это наши клиенты, случай страховой. Все туристы застрахованы на $40 тыс. Тайская сторона занимается вопросом", - сказала она.

По словам Алчеевой, двое российских туристов, которых госпитализировали после столкновения катеров в Таиланде, это бабушка и дедушка погибших детей. Она подчеркнула, что не может подтвердить информацию по остальным россиянам, находившимся на катере.

"Мы не получали пока информации по другим пассажирам катера, они не обращались в страховую компанию", - сообщила она.

Между тем стало известно, что погибшие дети приехали на Пхукет из Челябинской области.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Урал" первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, в настоящее время областные власти связываются с посольством России в Таиланде, чтобы получить информацию о семье.

"Мы связываемся с посольством, чтобы получить полную информацию", — сказала она.

В пресс-службе министерства социальных отношений региона в свою очередь отметили, что пока ведомство располагает только информацией, полученной из федеральных СМИ.

"По сообщениям СМИ, погибшие дети – брат и сестра из Челябинской области. К нам пока данных по детям не поступало. Как только станут известны фамилии, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина сообщила журналистам, что погибшие дети проживали в Челябинске с родителями.

"Сейчас мы выходим на связь с родственниками детей, чтобы обсудить, каким образом будет оказана вся необходимая помощь. В том числе материальная и психологическая", - сообщила она.

Буторина добавила, что семья получит всю помощь, в какой будет нуждаться.

К ситуации также подключилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

"Удалось узнать данные детей и родителей (паспортные данные), ищем контактные данные (адрес, телефоны), чтобы выйти на связь с родственниками", - написала она на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отметила, что предварительно дети находились с бабушкой. Майорова сообщила, что в настоящее время уже направлен официальный запрос в консульский отдел посольства РФ в Таиланде.

По факту столкновения туристических катеров в Таиланде Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

"Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится во взаимодействии с министерством иностранных дел Российской Федерации", - говорится на сайте ведомства.

Комментируя трагедию в Пхукете, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что Таиланд входит в число лидеров по числу происшествий с российскими туристами, причем больше всего инцидентов происходит именно на воде.

"За прошлый год СМИ сообщили о 22 происшествиях в Таиланде, в результате которых 13 россиян погибли и 14 пострадали. По данным информационной базы РСТ, которая собирает по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к туристам, Таиланд из года в год входит в число лидеров по этому показателю вместе с другими популярными массовыми направлениями", - сказала Тюрина.

Она добавила, что больше всего несчастных случаев и трагедий происходит именно на воде, в том числе, в результате столкновений судов, и напомнила о недавнем случае, когда туристический катер с 45 пассажирами врезался в роскошную яхту во время экскурсии по острову Ко Кхай Нок. Погиб капитан катера, пострадали 48 человек, в том числе два россиянина. В 2018 году в Таиланде затонуло туристическое судно "Феникс" с китайскими туристами на борту, 47 из них погибли.

"Разумеется, по этим фактам не стоит делать вывод об опасности отдыха в какой-либо стране. По отношению к общему количеству туристов в том же Таиланде число трагедий во всех случаях ничтожно, если это слово здесь уместно. Как показывает статистика, чаще всего российские туристы страдают не из-за терактов и криминальных происшествий, а в результате несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, от которых не застрахован (в переносном смысле) никто и нигде", - добавила Тюрина.

При этом она подчеркнула, что первое место по происшествиям с российскими туристами всегда занимает Россия, так как этот показатель напрямую зависит от общего количества отдыхающих в той или иной стране.

Обозреватель Ольга Потапова

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