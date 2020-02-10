На общих основаниях

10.02.20 17:53

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Минск договорился с Москвой о покупке нефти по мировым ценам и намеревается продолжить работу со всеми субъектами российского нефтяного рынка.

Длительные переговоры о поставках в Белоруссию российской нефти завершились договоренностью о том, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

Как заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, этого в течение всех переговоров 7 февраля неоднократно требовали президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Что Белоруссии не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", - добавил он.

Помимо этого, отметил Крутой, Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями.

"Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - сообщил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.

Крутой пояснил, что существовали "определенные ограничения" по допуску к транзитной трубе "Транснефти", и президент России Владимир Путин пообещал все ограничения снять.

"Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Белоруссию этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - сказал он.

По информации Крутого, Путин назначил ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - отметил первый вице-премьер.

В свою очередь Козак по итогам встречи Путина и Лукашенко сообщил, что согласование вопроса по поводу поставок нефти на белорусские НПЗ продолжится на коммерческом уровне. Он дал понять, что российская сторона не пойдет на запрошенные Минском скидки, поскольку это будет означать введение госрегулирования в нефтяной сфере РФ.

Вместе с тем Козак пообещал, что правительство будет оказывать всяческое содействие достижению договоренностей между хозяйствующими субъектами РФ и Белоруссии.

"Мы будем оказывать содействие заключению соглашений между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - отметил Козак журналистам по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи.

Он напомнил, что российский и белорусский нефтяной рынок един - на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, на каких и на российском рынке. Вместе с тем, по его словам, есть задача устранить противоречия между ситуацией на таможенной границе и дифференциацией правил регулирования рынка.

"У нас регулируется только один показатель - это доступ к нефтепроводному транспорту. И такой доступ для поставок на внешние рынки предоставляется пропорционально объему добычи", - напомнил представитель Кремля.

Однако, добавил Козак, в случае достижения договоренностей между российскими и белорусскими компаниями Москва не будет придерживаться этого правила и будет допускать нефтяные компании, которые достигнут договоренности с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи. "Мы это уже фактически делаем", - подчеркнул он.

Между тем концерн "Белнефтехим" собирается продолжить и коммерческие переговоры с нефтяными компаниями Казахстана об условиях поставки нефти в Белоруссию. Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна, первый раунд переговоров состоялся на минувшей неделе.

Представитель "Белнефтехима" уточнил, что "сейчас много зависит от скорости подписания и ратификации межправительственного соглашения". "С белорусской стороны все вопросы в соглашении обозначены и определены, осталось согласование со стороны Казахстана", - добавил он.

При этом представитель в концерне воздержался от комментариев по поводу возможного объема поставок нефтяного сырья из Казахстана и предполагаемой логистики.

Белоруссия начала переговоры с Казахстаном по импорту нефти в середине 2019 года. При отсутствии контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались с начала этого года. Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана.

В начале декабря прошлого года замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать до 3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Причем, по его словам, двустороннее соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

При этом остается нерешенным вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Белоруссию, так как требуется согласие РФ на ее транзит по магистральным трубопроводам.

По этому поводу президент Белоруссии обращал внимание на то, что Россия выступает против поставок Минску казахстанской нефти. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - говорил Лукашенко.

На минувшей неделе правительство Белоруссии уполномочило первого вице-премьера Дмитрия Крутого подписать межправительственное соглашение с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.

Что касается "газового вопроса", то, как сообщил первый вице-премьер Белоруссии, Минск продолжит добиваться снижения цены на российский газ.

Крутой заявил, что на переговорах с "Газпромом" Белоруссия будет добиваться небольшой корректировки в пользу республики, но, "как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов".

По словам первого вице-премьера, профильные министры продолжат переговоры с "Газпромом" в ближайшие недели. "Возможно, произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - заявил он.

Первый вице-премьер также проинформировал, что стороны переговоров по цене на газ в 2021 году стороны пока не вели. "Сейчас поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца - январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь", - отметил Крутой.

Со своей стороны замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак также подтвердил, что стороны договорились сохранить на весь текущий год цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года - по $127 за тысячу кубометров. Сначала эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что забегать вперед со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно.

Обозреватель Анастасия Николаева

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