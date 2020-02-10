Отдых по-курильски

10.02.20 19:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru - Всесезонный горный курорт с термальной лагуной откроют на курильском острове Итуруп.

Правительство Сахалинской области совместно с Ростуризмом создадут на острове Итуруп (Южные Курилы) всесезонный курорт, его планируется разместить в горах в 32 км от международного аэропорта Итуруп (г. Курильск). Здесь построят современный гостиничный комплекс со всей необходимой инфраструктурой, сеть горнолыжных трасс, смотровые площадки, туристические тропы, а также зоны для занятий серфингом, рыбной ловлей и гольф-поле.

Уникальной особенностью туристического курорта станут обустроенная термальная лагуна у вулкана Баранского, а также расположенные неподалеку долина гейзеров и фумарольные поля (фумаролы – это небольшие отверстия и трещины в кратере вулкана, по которым поднимаются струи горячих паров воды и вулканических газов, выделяющихся из магмы и еще не остывших лавовых потоков). Построить комплекс планируется за 5 лет.

Как отметил губернатор Сахалинской области Валерия Лимаренко, инвестпроект позволит развивать в регионе сразу несколько туристических направлений: горнолыжный, экологический, круизный, бальнеологический, гастрономический, горный и экспедиционный туризм, а также так называемый "туризм впечатлений".

"Туризм для нашего региона - очень перспективная сфера, это новые рабочие места для сахалинцев и курильчан, совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры, сферы услуг на островах", - цитирует слова губернатора пресс-служба агентства по туризму Сахалинской области.

Вместе с тем, как полагает глава региона, приток туристов даст положительный экономический эффект областному бюджету.

"При этом речь идет не только о приеме гостей, но и о создании условий для местных жителей", - подчеркнул Лимаренко.

Презентация инвестпроекта состоялась в Москве: о планах по созданию горного курорта на Итурупе Валерий Лимаренко лично рассказал руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой. Глава Ростуризма в свою очередь пообещала оказать проекту всестороннюю поддержку.

"Реализация проекта окажет существенное влияние на социально-экономическое развития Курильских островов. Только на Итурупе будет создано около 500 рабочих мест, не считая повышения уровня занятости в смежных областях и эффекта от создания сопутствующей инфраструктуры", - отметила Догузова.

Помимо этого, по ее мнению, проект поможет сохранить природные особенности региона и научит как местных жителей, так и туристов бережнее относиться к уникальной флоре и фауне Курильских островов.

"Уверен, что запуск новых проектов откроет большие возможности для региона, раскроет его мощный потенциал, покажет всю привлекательность местной природы. С учетом того, что в настоящее время маршруты 70% круизов из Азии на Аляску проходят мимо Курильских островов, перспективы новых туристических объектов мы оцениваем очень высоко", - сказал председатель совета директоров краснодарского курорта "Роза Хутор" (инвестор проекта) Сергей Бачин, который также присутствовал на встрече в Ростуризме.

Так, в частности, по его словам, новый курорт может привлечь на Курилы туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, США и Канады. Именно эти страны находятся на пути следования круизных лайнеров из Азии на Аляску, а также на пути трансконтинентальных авиамаршрутов. По оценкам специалистов, это примерно 90 тыс. туристов.

Кроме того, не стоит забывать и о российских путешественниках: в 2019 году сахалинские власти договорились о развитии морского туризма с главами Камчатского и Приморского краев, а также Чукотского автономного округа (ЧАО). Планируется, что круизная линия по нескольким дальневосточным регионам станет частью федерального проекта "Восточное кольцо России" - альтернативы "Золотому кольцу" в центре страны.

Вместе с тем, туристическая инфраструктура появится и на Северных Курилах. Проект "Архипелаг Онекотан" предполагает комплексное развитие территории четырех островов - Атласова, Парамушир, Онекотан и Шумшу. Проект будут реализовывать в несколько этапов. На первом, рассчитанном на 4 года, на островах построят взлетно-посадочную полосу для разных типов воздушных судов, парк-отель на 200 номеров, яхт-клуб, а также оборудуют сеть пешеходных маршрутов. О других этапах пока не сообщалось.

Соглашение о создании туристического кластера "Архипелаг Онекотан" на Северных Курилах власти Сахалинской области, Ростуризм, Минвостокразвития России и горнолыжный курорт "Роза Хутор" подписали в 2019 году на Восточном экономическом форуме. Тогда же была достигнута договоренность о запуске туристического маршрута "Сахалин экспресс". Этот туристический поезд будет ходить от Южно-Сахалинска до Холмска по старинной узкоколейной железной дороге, построенной в начале XX века.

"Маршрут, по которому он будет проходить, насчитывает 35 мостов и 15 тоннелей и считается одним из самых живописных в нашей стране. Уникальный проект можно одновременно назвать аттракционом и музеем под открытым небом с действующими экспонатами и транспортным функционалом", - сообщалось тогда в пресс-релизе "Розы Хутор".

Ранее к главе региона неоднократно обращались сахалинцы с просьбой сохранить на юге острова старую железную дорогу и мосты.

"Реализация проектов "Архипелаг Онекотан" и "Сахалин Экспресс" будет вестись специалистами горного курорта "Роза Хутор", - сообщила пресс-служба компании-инвестора.

Вместе с тем, на Сахалине продолжается строительство горнолыжного курорта "Горный Воздух" в границах одноименной территории опережающего развития. К настоящему времени общая протяженность горнолыжных трасс курорта достигла 25 км (самая большая зона катания на Дальнем Востоке), а к 2021 году ее планируют увеличить до 80 км. Также в течение нескольких лет здесь построят еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры, в том числе гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы. В прошлом сезоне горнолыжный комплекс посетили более 95 тыс. гостей. Ожидается, что к 2020 году турпоток увеличится до 300 тыс. человек.

Между тем, в конце прошлого года местные жители, а вслед за ними и экологи выступили против вырубки леса на горе Острой, объяснив это тем, что стройка уничтожит уникальную флору и фауну этих мест. По их данным, на этой территории произрастают редкие реликтовые растения, занесенные в Красные книги России и Сахалинской области, а также обитает исчезающая сахалинская кабарга, для сохранения которой Минприроды РФ разработало специальную стратегию. В связи с этим активисты потребовали исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта. С соответствующим заявлением они обратились в суд.

В начале февраля состоялось заседание "круглого стола", организованного группой общественников и нескольких депутатов городской думы Южно-Сахалинска. По данным организаторов, на заседание пришло более 350 горожан. Экологи и эксперты рассказали, что уже реализуемые и планируемые к реализации проекты ТОР "Горный воздух" по карте охватывают 17 кв. км гор и их подножия.

Собравшиеся также высказали беспокойство, что могут быть вырублены большие территории леса, который является "зелеными легкими" Южно-Сахалинска и его защитой от лавин, селей и оползней.

По данным экспертов, основная часть этих земель была передана управляющей компании УК "ТОР "Сахалин", которая является "дочкой" АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРВД). По итогам "круглого стола" горожане приняли резолюцию, в которой потребовали от местных властей и КРДВ "предусмотреть механизм прямого общественного обсуждения планов, связанных с освоением и застройкой территории лесного фонда".

Они также собираются обратиться в Конституционный суд РФ с предложением внести изменения в федеральное законодательство о ТОР в части увеличения полномочий муниципальной и региональной властей при выделении земельных участков, а также введения обязательного общественного обсуждения всех планов по ТОР с жителями этих территорий. Участники "круглого стола" также заявили, что готовы выйти на митинги, чтобы "защитить свою землю", если вырубка леса продолжится.

Обозреватель Наталья Пономарева

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