Найти работу мечты

11.02.20 09:48

Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.

Оценить возможности студентов для их подготовки по стандартам работодателей и определить подходящие профессиональные области призван проект, реализуемый в Москве. Добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ), который правительство Москвы проводит совместно с Рособрнадзором, помогает не только проверить свои знания, но и упростить поиск работы. Ведь найти подходящую работу студенту весьма непросто – нехватка свободного времени, опыта и знаний часто встают на пути будущих выпускников. При этом, по данным Минпросвещения, проще всего найти работу студентам государственных вузов.

Принять участие в ДКЭ могут студенты 3-4 курсов бакалавриата, 1 и 2 курсов магистратуры, а также выпускных курсов специалитета московских вузов, владеющие русским языком. Проект позволяет оценить уровень знаний и умений по разработанным работодателями теоретическим и практическим заданиям. Те, кто справится с заданиями лучше остальных, смогут устроиться на стажировку или пройти практику с последующим трудоустройством в крупных компаниях. Результаты также помогут оценить уровень знаний и заполнить выявленные пробелы с помощью онлайн программ, которые высылают участникам после экзамена.

"Вместе с развитием технологий стремительно меняется и рынок труда, а также требования работодателей к потенциальным сотрудникам. При этом современные компании стремятся не только подбирать для своих компаний наиболее эффективных сотрудников еще на стадии их студенчества, но и помогать менее сильным вырасти до необходимого уровня. В то же время мы видим стремление молодежи самостоятельно повышать уровень своих знаний и соответствовать актуальным требованиям рынка и времени. Объединить усилия обеих сторон и помочь им найти друг друга как раз и призван Добровольный квалификационный экзамен", – сказала заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.

Впервые такой экзамен провели в 2017 году – оценить свои знания тогда пришли 346 студентов из 7 вузов. Два года спустя в проекте приняли участие более 6 тыс. студентов 3-4 курсов из 40 московских вузов, проект также поддержали 60 компаний, в том числе Яндекс, РЖД, Российские космические системы, Росатом и др.

За это время выросло и число профессий, по которым студенты проходили проверку: если в 2017 году их было 29, то в 2019 году уже 40, включая менеджмент, маркетинг, коммуникационные и цифровые технологии, экономику, финансы, аналитику, инженерию, строительство и услуги для населения.

Профессии для экзамена также выбраны не случайно – при подготовке проекта учитывалась аналитика SuperJob.ru по востребованным профессиям на рынке труда Москвы.

Экзамен состоит из двух этапов: сначала участники проходят онлайн-тестирование на сайте dke.moscow. Причем третьекурсники должны за 90 минут ответить на 70 вопросов, а для четверокурсников подготовлено 100 вопросов, на которые также отводится 90 минут. Результаты узнают сразу, а победителей приглашают пройти очный этап.

Участников очного этапа ждут деловые игры и практические экзамены, на которых им нужно найти решение различных задач: набрать персонал на завод, разработать дизайн гостиницы и пр. На этом этапе молодые люди также встречаются с экспертами и представителями столичных компаний.

В 2019 году с будущими специалистами по логистике встречались сотрудники РЖД и FM Logistics, с будущими менеджерами по гостиничному делу – управляющие Hilton, с будущими рекламистами – представители Tele2, а с потенциальными экспертами по робототехнике – Fanuc и Picaso 3D.

В этом году полностью справились с заданиями всего 23 человека, а 75% верных ответов дали 248 студентов из 1 тыс. 14 человек, прошедших оба этапа.

Чаще всего участники ДКЭ узнавали о проекте через интернет.

Так, по словам одного из финалистов проекта Егора Крапивина об экзамене он узнал из сообщения на одном из новостных ресурсов.

"Об экзамене узнал из новостных ресурсов – там была реклама. А больше всего запомнилась, наверное, работа в команде, встреча с новыми людьми из разных институтов, но одной специальности. Вместе мы думали над решением: кто-то знает лучше одно, кто-то другое – это дает плодотворный результат. Это было интересно", – сказал он Interfax-Russia.ru.

Как финалиста проекта его приглашали пройти стажировку, однако, по словам молодого человека, "ни одним из предложений воспользоваться не получилось".

"Думаю, что самое важное – личный этап, потому что он похож на то, как проходит отбор, когда ты устраиваешься на работу. В нынешней реальности этот навык может быть даже важнее, чем просто сухие знания", – отметил Крапивин.

Другая финалистка проекта – Елена Юдина – узнала об экзамене из сообщения на сайте института.

"У нас в личном кабинете высвечивалась информация о том, что есть такой экзамен и желательно проверить свои знания. Экзамен сдавала по нескольким направлениям – менеджмент и гостиничное дело. В программе все было просто написано, войти было легко", – пояснила Юдина Interfax-Russia.ru.

По словам девушки, теоретическая часть была не сложной, однако "была растянута в темах". Второй этап ДКЭ ей понравился больше.

"На практике нам давали кейс и нужно было проявить свои знания: в какой ситуации как мы должны себя вести. То есть, нам дается ситуация, и мы должны ее решить какими-то методами", – пояснила она.

Елена Юдина также считает, что проект был ей полезен, несмотря на то, что в итоге ей не предложили стажировку или работу.

"Полезно было однозначно. Мы поговорили с другими конкурсантами, много чего я для себя узнала из своей же сферы, сущности работы. И спикеры были интересные. Послушать спикеров, поговорить, проконсультироваться – было полезно. Были такие вещи, которые можно было переосмыслить", – сказала Юдина, отметив, что не воспользовалась возможностью подтянуть свои знания с помощью программы, доступ к которой дают участникам ДКЭ.

В свою очередь Лада Грибова считает, что ДКЭ можно рассматривать не только как способ проверки знаний, но и как площадку для встречи студентов с потенциальными работодателями.

"Забавный проект, мне он помог найти работу. Как место для встречи работников и работодателей – неплохая площадка", – рассказала она Interfax-Russia.ru. Со своим нынешним работодателем она познакомилась именно во время ДКЭ.

"На экзамене я пересеклась со своим будущим работодателем: мы поговорили, потом она увидела меня в работе, и меня пригласили на испытательный срок. Сейчас я до сих пор там работаю", – сказала Грибова.

В 2019 году прошли стажировку или нашли работу 198 победителей проекта: 26 человек устроились работать в Сбербанк, еще 16 человек пригласил к себе ВТБ, по пять человек пришли в РЖД и ГК "Геоскан", еще четверо – в Danone. Кроме того, по итогам ДКЭ 16 студентов получили возможность пройти стажировку в правительстве Москвы.

Обозреватель Татьяна Кочеткова