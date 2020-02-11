Вместе против вируса

11.02.20 14:11

Фото издания СО РАН "Наука в Сибири"

Interfax-Russia.ru – Китайские власти попросили помощи сибирских ученых в борьбе с новым коронавирусом.

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) получило запрос от Министерства иностранных дел КНР с просьбой "включить научные ресурсы СО РАН в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, которую сейчас ведет Китай".

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на заместителя председателя СО РАН, академика Михаила Воеводу, речь идет не только о диагностике и вакцинации, но и о разработке новых физических методов профилактики заболевания и создании инновационных лекарственных препаратов.

Ученый отметил, что в настоящее время среди научных институтов, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, нет специализированного учреждения, которое бы занималось данной проблематикой, но есть отдельные лаборатории и отделы, чьи наработки могут послужить заделом для работы в этом направлении.

"Подобного опыта взаимодействия с Китаем у Сибирского отделения наук еще не было, по крайней мере, в обозримом прошлом. Речь идет о решении неотложных научно-практических задач. Диагностика вирусных заболеваний – задача, в принципе, непростая, тем более, когда исследуемый материал представлен РНК (рибонуклеиновые кислоты – ИФ). Поэтому наши коллеги из КНР сейчас интересуются всеми наработками в этой области. Совместную работу в этом направлении предложил Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН", – уточнил академик Interfax-Russia.ru.

Также, по словам ученого, в борьбе с новым коронавирусом Китаю готов помочь и Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Его сотрудники имеют большой опыт по созданию так называемых пассивных вакцин из крови переболевших людей.

Вместе с тем, КНР могут пригодиться инновационные медицинские маски, которые разработали специалисты из Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН. Как утверждают ученые, материал, из которого они изготовлены, имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность. Непосредственно с коронавирусом испытания еще не проводились, но ученые полагают, что новые маски смогут защитить и от него.

Как уточнили в СО РАН, материал, который применяется для изготовления масок, состоит из наносеребра и мельтблауна (синтетического нетканого материала из очень тонких полипропиленовых микроволокон).

"Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра", –

пояснил заведующий лабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН Александр Медведев.

Материал прошел испытания в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) "Вектор" на вирусе гриппа "А" и двух типах условно патогенных бактерий – стафилококке и кишечной палочке (Escherichia coli). Тесты показали, что посеребренный мельтблаун убивает вирус, а живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Кроме того, маска способна самоочищаться.

Ученый также рассказал, что обсуждал эффективность своего изобретения против нового коронавируса с опытными инфекционистами и те сказали ему, что если материал уничтожает вирус гриппа "А", то должен обладать аналогичным действием и в отношении других вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей. По его словам, в ИХТТМ СО РАН уже готова опытная партия масок, которой сибирские ученые готовы поделиться со своими китайскими коллегами.

"Я нахожусь в плотном контакте с нашими партнерами из Китая. Если они запросят у нас этот материал для испытаний, мы его изготовим и вышлем, хотя непонятно, как это быстро сделать в условиях транспортной блокады Китая", – сообщил Ляхов.

Михаил Воевода также подтвердил, что СО РАН готово обсудить тестирование новых масок в Китае.

"Китайские коллеги говорят, что готовы к сотрудничеству с СО РАН не только в решении острых вопросов, связанных с распространением коронавируса, но в рамках систематической работы в отношении других, вновь возникающих инфекций", – добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения в КНР (на утро 11 февраля), число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, составило 42 тыс. 638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 тыс. 16 случаях. Из них в эпицентре заболевания – провинции Хубэй – скончалось 103 человека, по одному – в Пекине и Тяньцзине, а также провинциях Хэйлунцзян, Аньхуэй, Хэнань.

Еще более 37 тыс. заразившихся находятся на лечении в больницах, состояние 7,3 тыс. из них оценивается как тяжелое. В то же время, почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек. 9 февраля Министерство финансов КНР сообщило, что выделяет на борьбу с коронавирусом в КНР более $10 млрд.

На китайских территориях вне материковой части страны к настоящему времени зафиксировано 70 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом: 42 – в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 – в Макао, 18 – на Тайване.

При этом за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях – в Гонконге и на Филиппинах – зафиксирован летальный исход. В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией – в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших – граждане КНР, в настоящее время они проходят лечение.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, на сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Москве 10 февраля.

Отметим, что в настоящее время в мире разработано несколько тест-систем для определения нового коронавируса. Так, Институт вирусологии в китайском городе Ухань, где находится очаг пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCov, разработал тест-системы на базе иммунохроматографического анализа (ИХА). В ряде других стран, в том числе и в России, для диагностики были созданы и применяются тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Обозреватель Наталья Пономарева

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