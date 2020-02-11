Приговор "Сети"

11.02.20 14:43

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Суд в Пензе отправил семерых участников запрещенной в РФ организации "Сеть" в колонию на сроки от 6 до 18 лет. Правозащитники считают приговор неправомерным.

"Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года и практически сразу привлекло к себе внимание правозащитников.

По версии спецслужб, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране". По делу проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. Практически все арестованные утверждали, что на допросах сотрудники спецслужб их пытали.

В мае 2018 года Михаил Федотов, возглавлявший тогда Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), заявлял о намерении встретиться с главным военным прокурором Валерием Петровым для обсуждения информации о возможном применении пыток к задержанным.

"Мы рассмотрели информацию о применении пыток в отношении лиц, которые подходят обвиняемыми по так называемому "пензенско-петербургскому делу". Пришли к выводу, что нам необходимо по данному вопросу встретиться с главным военным прокурором, поскольку пытки запрещены российской Конституцией и преследуются в соответствии с законом", – рассказывал Федотов "Интерфаксу".

Позже этот же вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Федотова, он лично разговаривал с фигурантами данных дел, которые написали заявления о пытках электрошокером. Подтвердить эту информацию с помощью проверок не удалось, но потом в военно-следственном управлении подтвердили, что однажды использовали электрошокер, чтобы не допустить побег арестованных из микроавтобуса.

Федотов впоследствии встречался с главой ФСБ Александром Бортниковым и попросил его проверить данную информацию при помощи собственной службы безопасности.

В ответ Путин заметил, что сотрудники ФСБ обычно не работают в микроавтобусах.

"Их там нет физически, там работает Росгвардия или полиция, там нет сотрудников ФСБ", – уточнил он.

Президент тогда согласился с необходимостью проверить факты применения пыток к фигурантам дела.

"Меня это очень беспокоит, реально беспокоит. Это абсолютно недопустимо, и с этим нужно поработать", – подчеркнул Путин.

В середине января прошлого года сотрудничавший со следствием фигурант дела "Сети" был приговорен в Санкт-Петербурге к 3,5 годам колонии общего режима. Игорь Шишкин, которого обвиняли в планировании терактов в составе организации "Сеть", признал свою вину, заключив сделку со следствием. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Тогда же сообщество "Сеть" по решению Московского окружного военного суда было признано террористическим.

В рамках расследования дела "Сети" трое участников организации были задержаны в Санкт-Петербурге, еще восемь человек – в Пензе. Всем им инкриминировали участие в организации и подготовку терактов с целью вооруженного мятежа.

Со своей стороны глава СПЧ требовал открытого режима для процесса.

"Я думаю, что этот процесс обязательно должен быть открытым. Согласно нашей Конституции, судебные заседания проходят открыто, за исключением тех случаев, которые предусмотрены процессуальным кодексом. В этом деле я пока не вижу оснований для того, чтобы судебное следствие было закрытым", – заявлял Федотов "Интерфаксу".

При этом он допускал, что в процессе могут использовать секретные документы.

"Такой метод закрытия процесса используется нередко, хотя Верховный суд разъяснил, что в таких случаях закрытым должно быть только то заседание, на котором оглашается данный документ", – добавил председатель Совета.

Напомнив, что к "делу Сети" приковано общественное внимание после того, как члены СПЧ рассказывали о деле президенту, он заметил, что "в этой ситуации делать процесс закрытым значит только усиливать подозрения, что там не все чисто".

Осенью прошлого года несколько фигурантов дела объявили голодовку, чтобы добиться расследования применения к ним насилия со стороны представителей спецслужб.

Так, рассказывал "Интерфаксу" лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, в конце октября голодовку объявил участник "Сети" Виктор Филинков, в ноябре – Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин.

"Мы со своей стороны также требуем, чтобы пытки были расследованы Следственным комитетом РФ, чтобы проверку не спускали ниже, и чтобы суд в отношении ребят был приостановлен", – отмечал Пономарев.

По его словам, "впервые в России в открытом судебном процессе несколько фигурантов заявили о пытках, это было подтверждено свидетелями, это есть в протоколах".

"Буду надеяться, что СПЧ поднимет этот вопрос, что омбудсмен Татьяна Москалькова вмешается. Она неоднократно обращалась, чтобы пытки были расследованы, и бывший глава СПЧ Михаил Федотов тоже. Проверки по факту пыток проводят вызывающе смехотворно. Опрашивают не людей, которых пытали, опрашивают сотрудников спецслужб, силовиков, тюремщиков. Нужно провести полноценную проверку с опросом пострадавших", – сказал Пономарев.

Остальным семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть" Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры на выездном заседании в Пензе 10 февраля.

"Назначать Дмитрию Пчелинцеву – 18 лет, Илье Шакурскому – 16 лет, Андрею Чернову – 14 лет, Максиму Иванкину – 13 лет, Михаилу Кулькову – 10 лет, Василию Куксову – 9 лет, Арману Сангынбаеву – 6 лет", – сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" Станислав Фоменко – адвокат осужденного Чернова.

По его словам, Шакурскому и Пчелинцеву суд также ограничил свободу на 1,5 года.

Он отметил, что пятерым фигурантам предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, Куксову и Сангынбаеву – в колонии общего режима. Всем подсудимым зачли срок пребывания в СИЗО, добавил адвокат.

"Решение суда собираемся обжаловать", – подчеркнул Фоменко.

Фигурантам в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, среди которых участие в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ), покушение на сбыт наркотиков (ст.30, ст.228 УК РФ), незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ (ст.222, ст.222.1 УК РФ).

Правозащитники посчитали приговор фигурантам дела неправомерным.

"Очень тяжело оцениваю приговор. Мы занимались этим вопросам, там были пытки, и очень серьезные. Мне представляется этот приговор неправомерным, потому что людей пытали. Не говоря о жесткости сроков, которые люди получили", – заявил член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе "Интерфаксу".

Он отметил, что не понимает, "за что такие страшные, огромные сроки".

"Надо расследовать тех людей, которые занимались следствием", – добавил Сванидзе.

В свою очередь правозащитник Лев Пономарев оценил приговор как "очень жесткое, жестокое, крайне несправедливое событие" и отметил необходимость реакции на него общества.

По его мнению, дело "Сети" зависло в "информационном вакууме", тогда как участники дела "ничего не сделали, абсолютно никакого участия в террористических актах не было, при этом их пытали".

В Кремле заявили, что глава государства не может вмешиваться в действия следственных органов, кроме как требовать соблюдения законности, в том числе по такому громкому делу, как дело запрещенной в России террористической организации "Сеть".

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли президенту вникнуть в ситуацию вокруг этого дела в связи с оглашением приговора участникам организации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону".

"Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", – отметил Песков.

Обозреватель Анастасия Николаева

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