Не выдержал критики

11.02.20 18:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru - Проект нового КоАП РФ, предусматривающий кратное увеличение штрафов за превышение скорости движения на дорогах, отправят на доработку.

Минюст РФ подготовил проект нового КоАП РФ, предусматривающий увеличение размера штрафов за превышение скорости движения на дорогах. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года. Согласно предлагаемым изменениям, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч составит 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), за превышение на 40-60 км/ч - 4 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей), за превышение на 60 км/ч и более - 5 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс. рублей).

В соответствии с утвержденным премьер-министром планом законопроектной деятельности правительства России, проект нового КоАП должен быть в марте внесен в правительство страны, а в апреле - в Государственную думу. Однако после того как документ подвергли жесткой критике, сроки могут измениться.

Проект Кодекса получил широкий общественный резонанс после публикации на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Сторонников повышения штрафов для автомобилистов оказалось куда меньше, чем противников.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков сразу призвал премьер-министра Михаила Мишустина не спешить с внесением в Госдуму проекта нового КоАП.

"Я подготовил обращение к премьеру Мишустину проявить благоразумие не спешить с внесением в Госдуму нового проекта КоАП, который затрагивает интересы миллионов людей ", - сказал Лысаков "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что у него есть подозрения, "что текст готовится в спешном порядке в связи с графиком поступления в думу".

Мишустин в свою очередь заявил, что увеличенный штраф за превышение скорости до 5 тыс. рублей станет для многих россиян непосильным.

"При разработке нового кодекса КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", - сказал он на заседании правительства РФ.

По словам Мишустина, "любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер".

Премьер призвал пересмотреть правила и нормативы работы с документами. В частности, он потребовал не выносить на утверждение "сырые и неготовые" документы, поскольку это "формирует соответствующий образ государства у людей".

Он отметил, что "мнение граждан - главный индикатор деятельности".

"При подготовке ведомственных документов правительству нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс принимаемых решений, четко информировать людей, идет ли речь о предложениях, еще нуждающихся в проработке или о чем-то другом, уже принятых решениях, особенно когда речь идет о социально значимых решениях", - сказал глава правительства.

Раскритиковал новый проект КоАП и председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Мы считаем, что документ никуда не годится. Он возбуждает ненависть к законотворчеству", - сказал он журналистам.

В частности, по словам главы комитета, неприемлемо то, что в новом проекте КоАП предусмотрено многократное повышение штрафов.

"Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства", - заявил Крашенинников.

Он подчеркнул, что в таком виде проект КоАП нельзя ни представлять, ни в думу вносить.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что проект нового КоАП, опубликованный Минюстом, противоречит посланию президента РФ Владимира Путина.

"Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов", - цитирует Турчака пресс-служба партии.

По его словам, "закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения".

Он подчеркнул, что "Единая Россия" не поддерживает проект КоАП в предложенном виде.

"Мы считаем, что основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать", - добавил секретарь генсовета партии.

Между тем, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян убежден, что увеличение штрафов за превышение скорости является оправданной мерой для повышения безопасности на дорогах.

"Мое лично мнение, что штраф в 5 тыс. рублей (за превышение на 60 км/ч и выше) - это не "конская" мера. Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч", - отметил он на пресс-конференции.

Шахбазян добавил, что действующий на сегодняшний день штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч в размере 250 рублей с учетом 50-процентной скидки не является заградительной мерой, которой и должен быть штраф за нарушение, угрожающее безопасности.

Он добавил, что руководство транспортного комплекса Москвы доносило свою позицию о необходимости повышения штрафов за превышение скорости до федеральных органов власти.

В свою очередь руководитель волгоградского регионального отделения Общероссийского движения автомобилистов России, член штаба волгоградского отделения Общероссийского народного фронта Армен Оганесян считает, что увеличение размера штрафов является дисциплинирующей мерой, но только в том случае, если будут соблюдены границы правового поля.

"Это дисциплинирует. И это можно бы было сделать, даже если у населения нет таких возможностей. Но это дисциплинирование должно происходить исключительно в правовом поле, а не когда выставляют камеры и записывают в конкурсной документации, что целью является увеличение поступлений в бюджет со штрафов", - отметил Interfax-Russia.ru Оганесян.

Он подчеркнул, что важно сделать так, чтобы камеры видеофиксации являлись не средством зарабатывания денег, а инструментом достижения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП.

"Прежде, чем ужесточать меры наказания автомобилистов, необходимо провести полную ревизию всех дорог, проверить их соответствие ГОСТам, а также соответствие дорожной инфраструктуры, в том числе обоснованность установки дорожных знаков. После этого, если все нормально, но водители хулиганят, их надо наказывать. А то получается, что ты едешь по отличной трассе с четырехполосным движением, и вдруг откуда ни возьмись знак "40" и камера в кустах. Так поступать нельзя", - считает Оганесян.

По его мнению, простое повышение размеров штрафов для автомобилистов никак не скажется на уровне безопасности на дорогах.

"Это может сказаться лишь на статистической погрешности, но на улучшении безопасности дорожного движения – нет!", - подчеркнул эксперт.

Лысаков сообщил Interfax-Russia.ru, что благодаря общей позиции по поводу проекта нового КоАП вопрос о его внесении в Думу на сегодняшний день пока снят.

"Конечно, текст не будет внесен в марте, это понятно. Он будет доработан. Но его судьба гипотетически, даже в случае его внесения, может развиваться по двум направлениям: либо этот текст будет отклонен нашим профильным комитетом, либо он будет серьезно переработан. Но пока этот вопрос открыт, пока сам факт внесения в думу с повестки снят. Сейчас прогнозировать и фантазировать, когда тема снова возникнет, не очень правильно и корректно", - заявил Лысаков.

Он отметил, что в подготовленном проекте нового КоАПа вопросы вызывает не только возможное повышение штрафов за превышение скорости, но и в целом текст Кодекса.

"К тексту имеется достаточно много замечаний, причем замечаний как в части ошибок, орфографических и синтаксических, что абсолютно недопустимо, так и ошибок смысловых, содержательных. Это вызвано тем, что разные части КоАПа готовились разными коллективами авторов, и они плохо состыкованы, не сбалансированы, иногда противоречат друг другу. То есть документ совершенно "сырой", некачественный", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что такой проект нового КоАП может нанести репутационный урон правительству.

"Проект нового КоАП не только взбудоражил общество, поскольку касается прав миллиона граждан, он будет воспринят обществом как один из первых шагов нового правительства - шаг отнюдь некачественный", - подытожил Лысаков.

Между тем, пока еще не утихли споры вокруг возможного повышения штрафов за превышения скорости, началось активное обсуждение инициатив по снижению скоростного режима на городских дорогах с 60 до 50 км/ч, а также снижению ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

В поддержку этих мер высказалось руководство столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В отличии от большинства развитых стран мира Россия до сих пор не последовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и не снизила скоростной режим в черте города до 50 км/ч. А между тем именно такая скорость гарантирует, что при столкновении пешехода и автомобиля у первого будет возможность выжить, а вероятность летально исхода составит 20% (по данным ВОЗ). А при фактически допустимых сейчас в городах России 80 км/ч (с учетом нештрафуемого порога) - 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве пояснили, что речь не идет о едином скоростном режиме для всех участков улично-дорожной сети. Если параметры улицы (без наземных пешеходных переходов, с отбойниками, с достаточной шириной полос) позволяют обеспечить безопасное движение на высокой скорости, то можно и нужно ее увеличивать.

Так, например, в прошлом году увеличили максимально разрешенную скорость на Северо-Восточной хорде в Москве с 60 до 80 км/ч.

Что касается снижения ненаказуемого порога превышения скорости, то в ЦОДД отмечают, что он в России также существенно выше, чем за рубежом. Например, в Швеции и Дании он составляет всего 3 км/ч, в Японии - 10 км/ч.

"По мнению специалистов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", если уменьшить ненаказуемый порог превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч, смертность в ДТП снизится на 10%, если до 5 км/ч - на 15%", - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, по мнению Лысакова, данные инициативы также не являются актуальными в сфере безопасности дорожного движения.

"Прежде чем ставить на повестку вопрос о возможном снижении планки ненаказуемого превышения скорости, необходимо провести аудит улично-дорожной сети и убрать "кормушки" с дорог, которыми являются знаки, резко ограничивающие скоростной режим. Это коммерческие ловушки, которые поставлены для того, чтобы собирать с людей деньги", - считает парламентарий.

Он также сообщил, что нет статистики, которая бы подтверждала, что превышение скорости на 40-60 км/ч является причиной роста числа ДТП.

"Почему тогда мы должны в шесть раз штрафы поднимать, как это было предложено в новой редакции КоАП? И почему мы должны снижать этот не штрафуемый порог?", - говорит Лысаков.

По его мнению, снижение порога ненаказуемого повышения скоростного режима напротив может спровоцировать всплеск аварий.

"Водители привыкли, что у них в запасе есть 20 километров, а если мы перейдем к 11-километровому наказуемому порогу, то водители с учетом огромного количества камер будут смотреть не на дорогу, а на спидометр, чтобы не нанести ущерб семейному бюджету", - считает Лысаков.

Он добавил, что на федеральных трассах, которые соответствуют всем предъявляемым требования, скоростной режим необходимо изменять.

"Государство сотни миллиардов вкладывает в строительство современных дорог, а там скоростной режим 60-80 км/ч. Это скоростной режим, который устанавливался еще при царе Горохе, в советское время, когда не было ни дорог такого качества, ни машин с пакетами активной и пассивной безопасности. Поэтому необходимо повышать скоростной порог до 110-130 км/ч", - считает Лысаков.

Он заверил, что инициативу по снижению ненаказуемого порога превышения скорости фракция "Единой России" поддерживать не будет.

Обозреватель Ольга Потапова

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